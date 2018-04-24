Анексія Тузли: навіщо Росії острів у Керченській протоці

Павло Новиков

Підконтрольний Кремлю «уряд» Криму «передав у власність» Росії земельну ділянку на острові Тузла площею понад 6500 квадратних метрів. Про це просило «Управління федеральних автомобільних доріг «Тамань», що виступає замовником будівництва мосту через Керченську протоку.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України засудило дії кримської влади й закликало світову спільноту не визнавати «передачу» Тузли сусідній Росії. Тузлинська коса колись повністю примикала до Таманського півострова, але в 1920-х роках від неї відокремився острів Тузла.

Перший заступник голови Міністерства у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі не вважає «передачу» частини острова значущою в контексті анексії Криму.

Що б там не робила окупаційна влада, всі її рішення будуть визнані нікчемними

‒ Цей процес почався, ще коли «Керченська міська рада» дала згоду на вилучення Тузли. Потім це закріпили розпорядженням російського «голови» Криму Сергія Аксьонова про передачу земельної ділянки на Тузлі, тобто про передачу всього острова не йдеться. Експлуатація мосту через Керченську протоку, очевидно, передбачає й експлуатацію якоїсь ділянки. Так що російському підприємству просто потрібно технічно та юридично упорядкувати це питання. Я б не робив із передачі частини Тузли великої проблеми, просто тому, що Україна та весь світ не визнають анексію Криму, а до його території географічно приписаний цей острів. Що б там не робила окупаційна влада, всі її рішення будуть визнані нікчемними. Ми маємо бути впевненими в тому, що Крим повернеться, і такі проблеми вирішаться на користь України.

Кримський політолог Дмитро Омельчук передбачає, що російська «влада» півострова в випадку з Тузлою діє з розрахунком на майбутнє.

‒ У нас є таке селище Привітне на Південному березі Криму. Його в Радянському Союзі кілька разів передавали на баланс то Алуштинського міськвиконкому, то Судацького ‒ і ніхто ніяких проблем не відчував. Точно так само й з Тузлою: для кримчан це нічого не означає. А ось із точки зору міжнародного права, на тривалу перспективу, мені здається, тут собака й заритий.

Російська влада не вперше звертає увагу на острів Тузла. У вересні 2003 року губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов розпорядився почати будівництво дамби від Таманського півострова в бік Керчі, до прикордонного острова Тузла. У Росії це виправдовували спробами запобігти розмиванню берегової смуги Таманського півострова та коси. Спалахнув конфлікт, для врегулювання якого президенти України та Росії Леонід Кучма та Володимир Путін підписали Договір про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки. Після цього будівництво дамби зупинили, а конфлікт вважали вичерпаним.

Дмитро Омельчук робить висновок, що після анексії передача частини острова не може викликати міжнародний скандал.

Про старий конфлікт навколо Тузли забули. Сьогодні міжнародне товариство все слабше реагує на кримську тематику

‒ Зараз, звичайно, про старий конфлікт навколо Тузли забули. Сьогодні міжнародне товариство все слабше реагує на кримську тематику. Я думаю, що особливих заперечень і скандалів не буде. «Передачу» земельної ділянки оформлять внутрішнім рішенням, і на цьому все закінчиться. Немає підстав для великого шуму. Мені здається, на 50 найближчих років усе в порядку.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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