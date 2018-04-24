Від засновника Reddit до Кім Кардашьян. Що думають про «революцію» у Вірменії знаменитості вірменського походження

Через майже два тижні масових протестів у Вірменії прем’єр-міністр і уряд пішли у відставку. В Єревані та інших містах країни з 13 квітня проходили масові акції протесту проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який обіймав до цього 10 років посаду президента країни.

Підтримку «оксамитової революції» опозиції і свою заклопотаність ситуацією висловили і знамениті діячі вірменського походження.

Серж Танкян, фронтмен групи System of A Down, в інтерв’ю «Настоящему времени» підтримав учасників протесту і закликав людей не здаватися на шляху до реформ.

«Я просто радів. Я відчув таке полегшення, що більше не було арештів і кровопролиття, і все пройшло мирно. Люди повинні продовжувати, повинні бути реформи. Потрібно негайно відпустити всіх, хто був затриманий під час протестів, а також всіх політичних в’язнів. Потрібно продовжувати тиск, поки люди не будуть впевнені, що всі їхні вимоги виконані», – сказав Танкян.

Раніше Танкян записав відеозвернення до своїх шанувальників і протестувальників у Вірменії, пообіцявши приїхати в країну за першої можливості.

Модель і дружина знаменитого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян у себе в твіттері опублікувала фотографію зі своєї подорожі в Єреван у 2015 році. Кардашьян-Уест написала, що для Вірменії 23 квітня став історичним днем.

«Я опублікувала цю фотографію, тому що ця жінка зворушила моє серце, і для мене вона становить собою серце багатьох сильних вірмен», – зазначила Кім Кардашьян.

Пізніше користувачі з Вірменії вказали на те, що жінка на фотографії – прихильниця республіканської партії, проти якої і виступали протягом двох тижнів люди по всій країні.

Вірменський футболіст і півзахисник футбольного клубу «Арсенал» Генріх Мхітарян написав: «Я син своєї нації і горджуся цим. Життя кожного вірменина значить для мене більше, ніж що-небудь ще». Він також закликав людей проводити реформи виключно мирним шляхом.

Співзасновник популярної платформи Reddit Алексіс Оганян у своєму твіттері поділився фотографією з Вірменії, яку він зробив кілька років тому під час концерту групи System of a Down. «Шах і мат. Мирно. Успішно. А тепер за роботу».

За кілька днів до відставки Сержа Сарґсяна знаменитий французький шансоньє вірменського походження Шарль Азнавур розповів, що вкрай стурбований ситуацією у Вірменії.

«Не дивлячись на те, що по службі я перебуваю далеко, моє серце завжди буде з Вірменією. Я дуже вражений і стурбований ситуацією. Я закликаю всі сторони зійтися за столом переговорів, щоб знайти рішення і уникнути насильства. Кожен повинен піти на якісь поступки, щоб зберегти єдність нації, а також гуманістичні та демократичні цінності, які настільки нам близькі».

Гарік Мартиросян, відомий російський шоумен і комік, у своєму офіційному інстаграм-акаунті опублікував звернення до різних сил в країні. «Будьте відповідальності за долі людей, будьте мудріші, будьте адекватними до кінця, поважайте наш народ і не допустіть кровопролиття», – написав Мартиросян.

Арам Габрелянов, генеральний директор телеканалу Life, – один із небагатьох, хто публічно підтримав Сержа Сарґсяна. У своєму фейсбуці він написав, що вважає його героєм, який «захистив Карабах».

Оригінал публікації – на сайті «Настоящего времени»