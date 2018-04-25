Радіо Свобода Daily: ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією

ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала поправку української делегації і проголосувала за визнання окупації Росією частини території Донбасу, повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв. «Казкам про шахтарів і трактористів з воєнторга настав нарешті кінець і в міжнародних документах», – написав він.

Затримання Крючкова

У Німеччині затримали колишнього депутат​а Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», повідомили у Національному антикорупційному бюро України. Дмитро Крючков є фігурантом у справі щодо привласнення 346 мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго», в якому понад 60% акцій належить державі. В розшук його оголосили у липні 2016-го. ​

«Анексія Тузли»

А підконтрольний Кремлю «уряд» окупованого Криму «передав у власність» Росії земельну ділянку на острові Тузла площею понад 6500 квадратних метрів. Про це просило «Управління федеральних автомобільних доріг «Тамань», що виступає замовником будівництва мосту через Керченську протоку. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України засудило такі дії й закликало світову спільноту не визнавати «передачу» Тузли сусідній Росії. Тузлинська коса колись повністю примикала до Таманського півострова, але в 1920-х роках від неї відокремився острів Тузла. То навіщо Росії острів у Керченській протоці?

«Угорське питання»

І з Криму до перипетій на Закарпатті. «Посилення проугорських настроїв» – це міф інформаційної війни проти України чи реальність? Наскільки адекватною є політика центральної і місцевої влади щодо «угорського питання»? Чи є загрозою для України те, що Угорщина роздала закарпатцям 100 тисяч своїх паспортів? Що треба було б робити, щоб зміцнювалися зв’язки Закарпаття з іншими регіонами України? Радіо Свобода зібрало відповіді аналітиків на ці запитання, а також дізналося думку голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

«Похмілля у Вірменії»

У Вірменії тим часом триває ейфорія після відставки прем’єр-міністра Сержа Сарґсяна, який до того протягом десяти років обіймав посаду президента. «Похмілля від шампанського найважче. Цю фразу можна застосувати до всього, що буде відбуватися у Вірменії у найближчі місяці. Екстаз із приводу відставки Сарґсяна неминуче вичерпається, і люди, які вимагали його відставки, будуть вимагати результатів від тих, хто посяде місце Сарґсяна. Тут в нас достатньо складна ситуація, тому що люди чекають різких радикальних дій, але вірменські політики навряд чи зможуть на них піти», – прогнозує журналіст та експерт з питань Середньої Азії і Кавказу Мансур Мировалев. Що може бути в цій країні далі, ми розпитали й інших експертів. А також зібрали коментарі про «революцію» у Вірменії знаменитостей вірменського походження. Серед них фронтмен групи System of A Down Серж Танкян і модель, дружина знаменитого репера Каньє Веста Кім Кардаш’ян.

Бандурист, бізнесмен і боєць АТО: історія козака з Криму

У Криму його називали «хохлом» і висміювали за українську мову. Але він все одно любить Крим. Прожив на півострові 15 років, одружився, відкрив власний бізнес. Через анексію все це кинув. Чому вирішив воювати на Донбасі та чим займається зараз? Пропонуємо на завершення сьогодні подивитись сюжет про українського козака з Криму.

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