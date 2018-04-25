ЗСУ не ганяються за рейтингами – Шидлюх

8-ме місце в рейтингу армій Європи не відображає розвитку українських Збройних сил, вважає полковник Віктор Шидлюх. На його думку, основна перевага ЗСУ – професійний особовий склад. А експерт з питань армії Іван Якубець вважає, що рейтинги мають швидше психологічну мету – заспокоїти людей або навіть приспати їхню увагу.

Позитивні зміни в українській армії є, але їх недостатньо, вважає військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Він перераховує три стовпи, на яких стоїть армія.

В нас є сучасна зброя? Ми відновили озброєння 1980-х

«Перший компонент моральний – це все, що пов’язано з людиною. Сьогодні цей компонент витягує більшість всього за рахунок патріотизму людини. В цьому компоненті є ще одна складова – те, що пов’язано з «дати цій людині». А тут влада повністю в боргах, як у шовках. Другий компонент – це оснащення зброєю і технікою. Що, в нас є сучасна зброя? Ми відновили, великою мірою, озброєння 1980-х. Так, досягли того, що ми його почали модернізувати, і молодці. Третій – це підготовка штабів. Тактичний рівень однозначно у нас просунувся завдяки іноземним радникам. А що стосується оперативно-стратегічного рівня – тут у нас вакуум», – констатує Козій.

Офіцер Генерального штабу ЗСУ, полковник Віктор Шидлюх переконаний, що рейтинг армій світу базується на здебільшого формальних критеріях.

Рейтинги пояснюються наявністю нафтових ресурсів, танків

«Найголовніше – що збройні сили не ганяються за рейтингами. Ми маємо конкретну мету і готуємо наші війська до відсічі збройній агресії. А рейтинги пояснюються, наприклад, за наявністю нафтових ресурсів, танків. В цьому сенсі в Україні найважча ситуація, оскільки ми від початку агресії Росії мали втрати. Якщо країни просто додавали свого потенціалу, додавали кількість танків, ми відновлювали після втрат і ще потім додавали», – пояснює Шидлюх в ефірі «Ранкової Свободи». Водночас зауважує, що ЗСУ мають перевагу над іншими арміями в плані фаховості особового складу.

Вдосконалення армії – природнє явище в умовах збройного протистояння, зауважує офіцер-доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов.

Будь-яка армія, яка веде війну, вимушена реформуватись

«Будь-яка армія, яка веде війну, абсолютно будь-яка вимушена покращувати себе і реформуватись. Напевно, таке сталось, на щастя, і в нашій армії, оскільки життя так зумовило. Мені важко сказати, наскільки об’єктивні ці рейтинги, яке місце має посідати наша армія, порівняно з іншими, тим паче, що була обмовка, що наша армія не входить до блоку НАТО», – каже він.

Тихонов впевнений, що армія вдосконалюється в першу чергу за рахунок людського ресурсу, а не технічних показників.

Головний ресурс будь-якої армії – насамперед бійці

«Зміни є, можливо, не такі масштабні та кардинальні, як хотілось би, тому що головний ресурс будь-якої армії – це насамперед люди і насамперед ті бійці, які безпосередньо беруть участь у бойових зіткненнях і знаходяться в бойових частинах. Змін не може не бути», – стверджує він.

Однак, додає доброволець, перед українською армією ще довгий шлях реформування: «Нашу армію іноді називають «УПА» – «Українська паперова армія». Треба зняти це навантаження, інколи безтолковий паперовий вал роботи, в який поринають служби та офіцери, більше приділяти уваги саме бойовому компоненту підготовки».

Член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець скептичний щодо позицій українського війська в міжнародних рейтингах. На його думку, без порівняння зі збройними силами Росії дані рейтингу не є репрезентативними.

«Це все для обивателів, щоб людей трохи підбадьорити, може, морально підтримати. Або мають іншу мету: ворожі підступи, які дозволяють нам розслабитись, думати, що в нас все гаразд, щоб ми почали менше часу приділяти своїй армії», – припускає він.

Якубець нагадує, що в лютому цього року начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко називав серед основних проблем армії ставлення командирів до офіцерів нижчої ланки, яке має ґрунтуватись на довірі та повазі.

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Наша держава приділяє увагу армії

«Він (Муженко – ред.) пише, що в нас ввели підходи НАТО щодо оцінки тих чи інших дій, які проводять наші підлеглі та командири під час навчань. А потім проводять розбори з ними, і це перетворюється на хамство, грубість до офіцерів і так далі. Тобто всі ці оцінки кращих армій – це розрахунки приблизно з 50 показників, і як їх потрібно сприймати? Як те, що сьогодні наша держава дійсно приділяє увагу армії і якісь питання вирішуються більш ефективно, ніж у тих країнах, де ця увага приділяється менше», – міркує експерт.

Віктор Шидлюх зазначає, що в офіцерів та солдатів є інструменти, аби протидіяти порушенням з боку безпосереднього начальства.

Створено окремий підрозділ, який займається питаннями правового захисту військовослужбовців

«Зараз у військовій службі правопорядку створено окремий підрозділ, який займається питаннями правового захисту військовослужбовців. Армія не повинна залишатись сама в цих питаннях, оскільки ці проблеми з правовим захистом військовослужбовців ще й мають зовнішній характер, є нападки на армію», – пояснює він.

Полковник додає, що військовослужбовці, вирішуючи проблеми у стосунках з командуванням, повинні керуватись статутом, а якщо їхні права порушуються – звертатись до керівництва вищого рівня або на «гарячу лінію» Міноборони.

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