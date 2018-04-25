ЗСУ не ганяються за рейтингами – Шидлюх

8-ме місце в рейтингу армій Європи не відображає розвитку українських Збройних сил, вважає полковник Віктор Шидлюх. На його думку, основна перевага ЗСУ – професійний особовий склад. А експерт з питань армії Іван Якубець вважає, що рейтинги мають швидше психологічну мету – заспокоїти людей або навіть приспати їхню увагу.
Позитивні зміни в українській армії є, але їх недостатньо, вважає військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Він перераховує три стовпи, на яких стоїть армія.
В нас є сучасна зброя? Ми відновили озброєння 1980-хІгор Козій
«Перший компонент моральний – це все, що пов’язано з людиною. Сьогодні цей компонент витягує більшість всього за рахунок патріотизму людини. В цьому компоненті є ще одна складова – те, що пов’язано з «дати цій людині». А тут влада повністю в боргах, як у шовках. Другий компонент – це оснащення зброєю і технікою. Що, в нас є сучасна зброя? Ми відновили, великою мірою, озброєння 1980-х. Так, досягли того, що ми його почали модернізувати, і молодці. Третій – це підготовка штабів. Тактичний рівень однозначно у нас просунувся завдяки іноземним радникам. А що стосується оперативно-стратегічного рівня – тут у нас вакуум», – констатує Козій.
Офіцер Генерального штабу ЗСУ, полковник Віктор Шидлюх переконаний, що рейтинг армій світу базується на здебільшого формальних критеріях.
Рейтинги пояснюються наявністю нафтових ресурсів, танківВіктор Шидлюх
«Найголовніше – що збройні сили не ганяються за рейтингами. Ми маємо конкретну мету і готуємо наші війська до відсічі збройній агресії. А рейтинги пояснюються, наприклад, за наявністю нафтових ресурсів, танків. В цьому сенсі в Україні найважча ситуація, оскільки ми від початку агресії Росії мали втрати. Якщо країни просто додавали свого потенціалу, додавали кількість танків, ми відновлювали після втрат і ще потім додавали», – пояснює Шидлюх в ефірі «Ранкової Свободи». Водночас зауважує, що ЗСУ мають перевагу над іншими арміями в плані фаховості особового складу.
Вдосконалення армії – природнє явище в умовах збройного протистояння, зауважує офіцер-доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов.
Будь-яка армія, яка веде війну, вимушена реформуватисьМикола Тихонов
«Будь-яка армія, яка веде війну, абсолютно будь-яка вимушена покращувати себе і реформуватись. Напевно, таке сталось, на щастя, і в нашій армії, оскільки життя так зумовило. Мені важко сказати, наскільки об’єктивні ці рейтинги, яке місце має посідати наша армія, порівняно з іншими, тим паче, що була обмовка, що наша армія не входить до блоку НАТО», – каже він.
Тихонов впевнений, що армія вдосконалюється в першу чергу за рахунок людського ресурсу, а не технічних показників.
Головний ресурс будь-якої армії – насамперед бійціМикола Тихонов
«Зміни є, можливо, не такі масштабні та кардинальні, як хотілось би, тому що головний ресурс будь-якої армії – це насамперед люди і насамперед ті бійці, які безпосередньо беруть участь у бойових зіткненнях і знаходяться в бойових частинах. Змін не може не бути», – стверджує він.
Однак, додає доброволець, перед українською армією ще довгий шлях реформування: «Нашу армію іноді називають «УПА» – «Українська паперова армія». Треба зняти це навантаження, інколи безтолковий паперовий вал роботи, в який поринають служби та офіцери, більше приділяти уваги саме бойовому компоненту підготовки».
Член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець скептичний щодо позицій українського війська в міжнародних рейтингах. На його думку, без порівняння зі збройними силами Росії дані рейтингу не є репрезентативними.
«Це все для обивателів, щоб людей трохи підбадьорити, може, морально підтримати. Або мають іншу мету: ворожі підступи, які дозволяють нам розслабитись, думати, що в нас все гаразд, щоб ми почали менше часу приділяти своїй армії», – припускає він.
Якубець нагадує, що в лютому цього року начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко називав серед основних проблем армії ставлення командирів до офіцерів нижчої ланки, яке має ґрунтуватись на довірі та повазі.
Наша держава приділяє увагу арміїІван Якубець
«Він (Муженко – ред.) пише, що в нас ввели підходи НАТО щодо оцінки тих чи інших дій, які проводять наші підлеглі та командири під час навчань. А потім проводять розбори з ними, і це перетворюється на хамство, грубість до офіцерів і так далі. Тобто всі ці оцінки кращих армій – це розрахунки приблизно з 50 показників, і як їх потрібно сприймати? Як те, що сьогодні наша держава дійсно приділяє увагу армії і якісь питання вирішуються більш ефективно, ніж у тих країнах, де ця увага приділяється менше», – міркує експерт.
Віктор Шидлюх зазначає, що в офіцерів та солдатів є інструменти, аби протидіяти порушенням з боку безпосереднього начальства.
Створено окремий підрозділ, який займається питаннями правового захисту військовослужбовцівВіктор Шидлюх
«Зараз у військовій службі правопорядку створено окремий підрозділ, який займається питаннями правового захисту військовослужбовців. Армія не повинна залишатись сама в цих питаннях, оскільки ці проблеми з правовим захистом військовослужбовців ще й мають зовнішній характер, є нападки на армію», – пояснює він.
Полковник додає, що військовослужбовці, вирішуючи проблеми у стосунках з командуванням, повинні керуватись статутом, а якщо їхні права порушуються – звертатись до керівництва вищого рівня або на «гарячу лінію» Міноборони.
Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі
FACEBOOK КОМЕНТАРІ