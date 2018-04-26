Каспаров розповів анекдот про Путіна

Російський опозиціонер та відомий шахіст Гаррі Каспаров розмістив жарт у Twitter.

«Російський анекдот:

Добре було б, якби люди вийшли на вулиці і вигнали Путіна, як це сталось у Вірменії

Так, але проблема в тому, що в Росії не так багато вірмен», – написав Каспаров.

Після 11 днів масових акцій протесту опозиції вірменський прем’єр-міністр Серж Сарґсян подав у відставку з посади прем'єр-міністра Вірменії в понеділок. «Ситуація, що склалася має кілька вирішень, але ні на один з них я не піду. Це не моє. Я залишаю посаду керівника країни, посаду прем'єр-міністра», – заявив Сарґсян. Він також додав, що лідер протестів Нікол Пашинян «мав рацію».



Акції з вимогою відставки Сарґсяна проходили в Вірменії з середини квітня. В рамках оголошеної Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори тисячі демонстрантів щодня проводили в Єревані ходи і мітинги, а також блокували вулиці. У понеділок під час ходи студентів до протестувальників приєдналися кілька десятків військових. Вони заявили, що «єдині зі своїм народом».





Серж Сарґсян з 2008-го до 2018-го обіймав посаду президента Вірменії. За цей час він провів конституційну реформу, яка значно розширила повноваження прем'єр-міністра країни. 17 квітня, після закінчення своїх президентських повноважень, Сарґсян, незважаючи на протести, обійняв посаду глави уряду.

Самого Пашиняна, затриманого в неділю, 23 квітня випустили з-під варти.

25 квітня опозиційний лідер Нікол Пашинян провів ще один великий мітинг у Єревані. Учасники цього мітингу вимагали, щоб парламент призначив Пашиняна тимчасовим прем’єр-міністром та оголосив позачергові вибори. «Ми вимагаємо безумовної капітуляції Республіканської партії перед народом», – заявив Нікол Пашинян у виступі перед тисячами прихильників.

На тлі зростання тиску з боку протестувальників на чолі з Ніколом Пашиняном владна Республіканська партія Вірменії пізно ввечері 25 квітня заявила, що готова обговорити «будь-які питання» з лідером опозиції. Таким чином партія відмовилася від попередньої позиції про неможливість переговорів на умовах Пашиняна.

Політична сила також заявила, що усуне з посади свого очільника Сержа Сарґсяна, який залишається на чолі владної партії після відставки з посади прем’єр-міністра Вірменії.