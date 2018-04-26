Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Квітень 2018, Київ 20:04
Відео

Українські санкції проти Росії: що з ними не так

Українські санкції проти Росії: що з ними не так
Embed

No media source currently available

0:00 0:24:46 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Україна готується запровадити проти Росії нові санкції, підтримати ті обмеження, які на початку місяця запровадили США. Президент Петро Порошенко виступив із такою пропозицією ще 6 квітня, у день, коли Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо 26 російських бізнесменів і чиновників, а також 15 компаній. 13 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що наступного тижня РНБО розгляне питання про запровадження санкцій проти Росії, але цього так і не відбулося. 20 квітня з’явилося повідомлення на сайті УНІАН, що засідання РНБО переноситься на тиждень. І ось тиждень пройшов – рішення немає. Тим часом в МЗС вчергове закликали світ посилити санкційний тиск на Росію. Чому Україна відстає? Які санкцій вона може запровадити і чи будуть вони відчутні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко і український дипломат Андрій Веселовський.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG