Українські санкції проти Росії: що з ними не так

Україна готується запровадити проти Росії нові санкції, підтримати ті обмеження, які на початку місяця запровадили США. Президент Петро Порошенко виступив із такою пропозицією ще 6 квітня, у день, коли Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо 26 російських бізнесменів і чиновників, а також 15 компаній. 13 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що наступного тижня РНБО розгляне питання про запровадження санкцій проти Росії, але цього так і не відбулося. 20 квітня з’явилося повідомлення на сайті УНІАН, що засідання РНБО переноситься на тиждень. І ось тиждень пройшов – рішення немає. Тим часом в МЗС вчергове закликали світ посилити санкційний тиск на Росію. Чому Україна відстає? Які санкцій вона може запровадити і чи будуть вони відчутні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко і український дипломат Андрій Веселовський.