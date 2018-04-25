В рішенні ПАРЄ немає слів «російська окупація» – Тишкевич

За результатами голосування ПАРЄ визнала, що на Донбасі діє «ефективний» (або фактичний) контроль Росії, уточнює політолог Ігор Тишкевич. Це формулювання слабше, ніж якби в тексті було слово «окупація», визнає він. Експерт-міжнародник Валерій Кравченко додає: визнання Парламентською асамблеєю того, що Кремль окупував частину української території, дозволило б українським громадянам позиватись проти Росії в Європейський суд з прав людини.

Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що визнання ПАРЄ окупації Росією частини Донбасу – це ще один крок до перемоги України в гібридній війні.

Резолюції і рішення ПАРЄ не мають директивного характеру

«Відтепер поняття «окупований Росією Донбас» буде використовуватися в документах міжнародного права. Це матиме своє звучання і відповідні наслідки. Це, на маю думку, достатньо великий плюс, і ми не повинні недооцінювати цей факт. Я думаю, що це плюс, великий крок вперед, але ми теж маємо усвідомлювати, що резолюції і рішення ПАРЄ не мають директивного характеру. Просто це ситуація, коли змінюється загальний фон, загальне сприйняття подій на Донбасі», – зазначає політолог.

Однак експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич уточнює – формулювання «окупація» є не в основному тексті, за який проголосувала ПАРЄ, а в окремих правках.

Правка була проголосована, проте у фінальному документі формулювання змінили

«Була правка пана Гончаренка та інших про те, що ті території, які в першопочатковій редакції представлені як непідконтрольні Києву, мають називатися окупованими Росією, такими, на яких сформована окупаційна адміністрація. Ця правка була проголосована, за неї віддали голоси рівно 100 учасників засідання ПАРЄ, проте у фінальному документі, який невдовзі був опублікований, формулювання вже змінили на те, що територія знаходиться під «ефективним контролем» Росії. Це міцне формулювання, проте це не слово «окупація», – пояснює Тишкевич в ефірі «Ранкової Свободи».

Якби Росію все ж визнали окупантом, додає експерт, українським дипломатам в Організації Об’єднаних Націй було б легше домогтись формату миротворчої місії, де Росія підписала б мандат як одна зі сторін конфлікту.

В той час як народні депутати запевняють, що ПАРЄ визнала Росію окупантом, видання «Європейська правда» зі слів свого кореспондента передає, що текст резолюції «Про надзвичайний стан» змінили.

«Версія дуже дивна, бо, якщо в міжнародній організації делегати голосували за якесь формулювання, то воно, звичайно, не змінюється», – зауважує Тишкевич.

Старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко, хоч і визнає, що мова йде про семантичні категорії, все ж наполягає, що семантика в цьому питанні важлива.

Формулювання «ефективний контроль», звичайно, більш розмите

«Чітке формулювання про окупацію тих територій, які є непідконтрольними для України означає фактично визнання військового залучення Росії і військової присутності Росії на Донбасі. Формулювання, яке було альтернативним і зазначене в документі – «ефективний контроль» або «фактичний, де-факто контроль» – воно, звичайно, більш розмите і не має такої чіткості судження з приводу: чи є там російські військові чи ні. Це може бути ефективний контроль фінансової системи, надання дотацій», – порівнює Кравченко.

Це формулювання, на думку міжнародника, опинилося в тексті резолюції стараннями російського лобі.

Росія підтримує євроскептичні політичні партії в Європі

«Росія підтримує євроскептичні, популістські політичні партії в Європі. Депутати з цих партій, їдучи до ПАРЄ, голосують за інтереси Росії. А інтерес Росії – це не визнавати власну військову присутність на Донбасі».

Окрім допомоги українським дипломатам в ООН, слово «окупація» в документі ПАРЄ дозволило б громадянам України позиватися проти Росії в Європейський суд з прав людини, додає він.

Для громадян України це б відкривало можливість звертатися з позовами проти Росії з приводу, наприклад, житла, яке було знищене під час бомбардування, артилерійського обстрілу

«Для громадян України це б відкривало можливість звертатися з позовами проти Росії з приводу, наприклад, житла, яке було знищене під час бомбардування, артилерійського обстрілу. Тобто таке формулювання дозволило б нам діяти більш агресивно в юридичній площині і громадянам України – відстоювати свої права проти держави Росія. Зараз із формулюванням «ефективного контролю» нічого не ясно».

Хоча ПАРЄ, на думку Кравченка, все ще важлива для України як майданчик для переговорів та лобіювання власних інтересів, він висловлює думку, що Києву варто орієнтуватись на інші організації для захисту своєї позиції – наприклад, Євросоюз та НАТО.

Україна має отримати позицію країни, що спрямовує політику антиросійських санкцій

«Україна має отримати позицію країни, що спрямовує політику антиросійських санкцій, а не лише гармонізує або узгоджує її, коли першість щодо цього є в США», – стверджує експерт з міжнародних відносин.

Ігор Тишкевич нагадує, що ПАРЄ має над цими інституціями певну перевагу для України.

«На відміну від НАТО та ЄС, в ПАРЄ Україна має право голосу. В НАТО та ЄС Україна лише просить про допомогу. Вона жодним чином не гармонізована, не веде політику по санкціях, бо санкції вводять інші держави, а Україна просто як об’єкт, як територія, на якій відбувся конфлікт, за що Росію в тому числі покарали», – міркує політолог.

Тишкевич наполягає: відмовлятись від участі в Парламентській асамблеї не можна, адже, хоча її резолюції і не мають обов’язкової сили, вони тим не менш є документами міжнародного права і впливають на рішення інших інституцій.

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