Домашні роботи – наступна невід’ємна частина побуту

Сучасні роботи, розробкою яких досить активно займається багато різних компаній, мають чимало привілей: вони не потребують заробітної плати, лікарняних, не втомлюються, можуть підіймати та перевозити дуже важкі речі та працювати цілодобово. Саме через це в автоматизації вбачають чимало загроз для працівників багатьох сфер. Але, з іншого боку, роботи також пропонуватимуть чимало переваг та обіцяють стати у нагоді кожному, в тому числі й в побуті.

Домашні роботи-асистенти

Із розвитком технологій мобільні телефони та персональні комп’ютери з часом ставали дедалі більш доступними та невід’ємними частинами повсякденного життя людини.

Наступним невід’ємним девайсом, на думку багатьох експертів, стануть домашні роботи-асистенти, які допомагатимуть людям в їхніх повсякденних справах – від підказки про найближчий продуктовий магазин до перевезення важких предметів у побуті.

Такі компанії, як Google, Amazon та Microsoft, вже сьогодні пропонують своїх домашніх асистентів, які мають служити виконувачами функцій домашніх справ: через систему звукового контролю вони вміють вмикати світло, вентиляційну систему чи музику, а також скласти ваш розклад, повідомити про ситуацію із заторами, ввести в курс останніх світових новин або ж порадити найближчий ресторан на ваш смак.

Та наступним кроком мають стати домашні роботи-помічники, які виконуватимуть ще більше функцій. Наприклад, компанія Amazon, за даними світових ЗМІ, вже працює над розробкою такого асистента.

«Якщо Amazon зможе переконати нас, що персональний робот потрібен так само, як нам потрібні персональні комп’ютери та смартфони, кількість роботів почне зростати», – мовиться на сайті агентства CBC.

За компанією Facebook також нещодавно помітили схожі амбіції: її винахідник Скотт Вайлі не так давно представив начерки зовнішнього вигляду робота, який буде оснащений камерою, мікрофоном, набором коліс та, ймовірно, матиме екран. Робот-помічник має режим «самобалансування на двох колесах» та зможе перевозити предмети у своєму «багажнику», – повідомляло видання Newsweek.

Сьогодні безліч стартапів працюють над розробкою різних видів роботів. Як і колись мобільні телефони, поки що такі машини є досить дорогими, але, наприклад, робота Kuri компанії Mayfield Robotics, який їздить по дому та знімає особисті відео, можна замовити за 899 доларів, зазначає агентство CNN.

Тож, часи, коли домашній робот-асистент стане доступною частиною повсякденного життя, можуть настати вже дуже скоро.

Роботи – і надія, і виклик

Автоматизацію широко прийнято пов’язувати із втратою мільйонів робочих місць по всьому світу, але насправді вона «становить собою як надію, так і виклик… Машини можуть брати на себе роботу, яка є рутинною, небезпечною або брудною, і можуть дозволити нам все більше використовувати наші внутрішні людські таланти», – йшлося в звіті компанії McKinsey&Company.

«Власники бізнесів запевняють, що роботи робитимуть брудну, небезпечну або просто нудну роботу, що дозволить людям виконувати інші завдання», – йшлося у статті The Atlantic. Наприклад, робот Фліппі, який працює в каліфорнійському ресторані міжнародної мережі CaliBurger, перевертає до 150 шматків м’яса за годину. Він «стоїть» над гарячою плитою, у той час як кухари можуть займатися чимось іншим.

Роботи також можуть допомогти вирішити проблему робочої сили в деяких країнах, де існує проблема старіння населення.

«Чверть населення Японії старша за 65 років, і, як очікується, ця цифра зросте до 40 відсотків протягом наступних 40 років. Це погана новина для галузей, які потребуватимуть заміни тих працівників, які підуть на пенсію, особливо в таких галузях, як будівництво», – мовиться у статті Futurism.

Том,у наразі в країні деякі компанії працюють над розробкою нових роботів, які вже найближчим часом допомагатимуть людям у сфері будівництва. Експерти передбачають, що роботи зможуть взяти на себе таку небезпечну роботу, як зварювання та доставку, мовиться у статті.

Японія – поки що одна з провідних країн, які активно залучають роботів в різних сферах. Хідео Савада, головний директор тематичного парку Huis Ten Bosch в Нагасакі припускає, що в Японії вже через п’ять років 70% робочих місць в готелях стануть автоматизованими.