Парафіян в УПЦ (МП) значно поменшає (огляд преси)

«Газета по-українськи» інформує, що від початку війни на сході України понад 500 православних парафій перейшли від Московського до Київського патріархату. Московський патріархат має майже 11 тисяч парафій, Київський – трохи більше від 5 тисяч. Водночас, як зазначає газета, менш як 5 відсотків людей не готові слухати жодного аргументу на користь української помісної церкви чи налаштовані відверто промосковськи. Тому масову ходу організувати проти єдиної помісної православної церкви практично неможливо, наголошує газета. Стаття називається «Парафіян у Московського значно поменшає».

У цьому ж числі «Газета по-українськи» інформує, що мінімальна зарплата в Україні цього року може зрости до 4200 гривень. Рішення уряд планує ухвалити в середині травня. Видання попереджає, що гривня може знецінитися. Грошовий станок може без перерви друкувати в три зміни. Але закони економіки оминути неможливо. Ріст мінімалки не збільшить купівельну спроможність українців. Тому підвищення соціальних виплат має відповідати реальному економічному зростанню, наголошує експерт.

Газета «Голос України» інформує, що внаслідок війни на Донбасі і анексії Криму Україна отримала майже два мільйони переселенців. Попри це держава не створила Європі міграційних проблем. Лише демілітаризація Донбасу і повернення миру на українську землю можуть радикально змінити і покращити ситуацію з переселенцями, наголошують експерти парламентської газети.

Головна зброя російської пропаганди – це підроблені факти і фотографії. Однак науковці продовжують спростовувати російські міфи про Україну і доводити, що українці і росіяни – не один народ. Про деякі унікальні факти з української історії розповідає газета «Голос України». Зокрема, видання наголошує, що українське та російське суспільство належать до різних цивілізаційних орбіт. Організація суспільства та влади на українських землях відповідає європейській моделі. Натомість «московський світ» сформований під величезним впливом деспотичної Золотої Орди. Суспільство Московії було запрограмоване на формування самодержавства з холопством усього без винятку населення перед государем, зазначає дописувач парламентської газети.

Газета «День» пише, що останнім часом почастішали заяви щодо необхідності надання Україні чіткої перспективи членства в ЄС і НАТО. З іншого боку, починаючи з кінця минулого року, Угорщина блокує проведення засідання Комісії Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони. Зазвичай, таке засідання на рівні глав держав традиційно відбувалося в перебігу останніх трьох самітів Організації північноатлантичного договору. Відтак виникає запитання: які реальні цілі має ставити Україна і з чим їхати на липневий саміт НАТО, щоб якомога швидше інтегруватися в цю систему колективної безпеки? Відповіді шукали експерти газети «День».