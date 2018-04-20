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Украинская православная церковь может получить признание поместной церкви. По мнению религиоведа, Украина созрела для этого исторического шанса. Ждать ли в мае этого года Томоса из Константинополя о признании украинской поместной церкви? Какие риски у этого решения для православного мира? И что это значит для украинцев? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович.

– Действительно ли, по вашей информации, Украина подошла к историческому шансу о признании поместной украинской церкви? Или это политическое решение?

– Я думаю, что все-таки Украина созрела и дозревала достаточно долго, начиная от момента создания самостоятельной церкви. До независимости Украины был украинский экзархат Русской православной церкви, и на его обломках возникло две структуры. Одна была инициирована патриотически настроенными силами Украины – Украинская православна церковь (Киевского патриархата), а другая некоторым образом была инспирирована из Москвы.

Ситуация разложилась таким образом, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) считает себя поместной православной церковью, а Киевскому патриархату не повезло, они в православном мире считаются не каноническими.

От этого страдает церковь в Украине и особенно в своем международном представлении, поскольку с ней никто не общается как с полноправным членом вселенского православия.

Сейчас, наверное, наступает такой момент, когда можно будет преодолеть это несоответствие. Если Украинская православная церковь получит этот Томос от Вселенского патриарха, то есть от своего духовного исторического отца, тогда, с одной стороны, будет восстановлена справедливость, но с другой стороны, нас ждут большие проблемы. Потому что то общество, которое сегодня разделено, еще более поляризуется.

– Как Киевская метрополия оказалась в руках Москвы в начале 1990 годов? Как к этому отнесся Константинополь? Ее многие прихожане считают канонической. Насколько каноническим было ее создание?

– Тут надо обратиться к 1686-1687 годам, когда благодаря Томосу, специальному декрету, Киевская метрополия была передана Московской патриархии в своеобразную аренду. Долгие годы Москва занималась Киевской метрополией. С развалом Советского Союза возникли задачи обрести самостоятельность не только для экономической, политической или социальной жизни страны, но и определиться в духовной сфере.

Показателем такой самостоятельности и независимости есть своя церковь, поместная церковь. Церковь с автокефальной системой управления. В 1990 году Украинская православная церковь, еще возглавляемая митрополитом Филаретом, получила такое право, определенную автономию в управлении, хотя это не означает абсолютной независимости и равного положения со всеми остальными православными церквями, которые входят в диптих – иерархическую систему упоминания лидеров православных организаций в определенной последовательности. Сейчас в этом диптихе упоминается 15 православных автономных поместных автокефальный церквей и среди них нет Украины.

Константинополь всегда исходит из своих интересов и сейчас, если он надумает и даст Томос Украинской православной церкви как поместной, то это будет не потому, что он очень любит украинскую церковь, а исходит из собственных интересов.

– А почему все-таки тогда Вселенскому патриарху было выгодно поступить именно так?

– Видимо, не хотел портить отношения с Русской православной церковью и на тот момент видимо была какая-то договоренность, что в иной способ решится вопрос об управлении и о самостоятельности Украинской православной церкви. Она же и сейчас существует как независимая самостоятельная церковь управление с правами широкой автономии. Но мы переросли этот уровень и сейчас украинской церкви необходимо независимое управление со своим главой своей церкви.

– Религиоведы говорят, что есть некая украинская православная традиция, которая в корне отличается от российской. Вы согласны с этим?

– Можно считать, что материнской церковью для Московского патриархата была Киевская метрополия, но Московская церковь отличается. Даже если войти в храмы одного и другого патриархата, там заметна своя специфика, но это нужно очень глубоко копать.

Слушатель: А что будет с церковью Московского патриархата, в случае признания церкви Украинского патриархата каноничной? Я думаю, многие жители Донбасса хотели бы остаться в московской, потому что это их традиционная церковь. Не будет ли давления на епархии?

– Я думаю, что ничего особенно не изменится. Хотя внутренние процессы поляризации церкви усилится. Сейчас нет той структуры, верующие которой свято верят в то, что церковь должна иметь экономические обоснования для своего существования. Они не могут перейти, им некуда. Я за то, чтобы была не одна, не две, а может, три поместных церкви. Это прописано в законе про свободу совести и религиозные организации в нашей Конституции. Я очень надеюсь, что президент выступит гарантом соблюдения прав верующих людей

Никто не будет упрекать или преследовать тех, кто для себя избрал общины Московского патриархата

Но произойдет определенный отток в эту новую верующих со священниками и храмами. Мы знаем о единичным случаях, которые уже фиксируются. Но никто не будет упрекать или преследовать тех, кто для себя избрал общины Московского патриархата.

– Вы говорите, что хорошо, если Петр Порошенко станет гарантом свободы совести в Украине. Но как об этом можно говорить, если в его заявлениях о создании поместной церкви нет приглашения к этому диалогу церкви Московского патриархата?

Кто-то не хочет менять свою юридическую подчиненность и останется в юрисдикции Московского патриархата

– Он сказал, что двери открыты. Просьбу от имени православных верующих Украины подписали епископат Киевского патриархата, епископат автокефальной православной церкви. Я думаю, что многие священники и верующие услышат слова президента и откликнутся в свой способ. Кто-то не хочет менять свою юридическую подчиненность и останется в юрисдикции Московского патриархата.

– А заявление Петра Порошенко – это шантаж Вселенского патриарха Варфоломея или фиксация достигнутой договоренности?

– Я не думаю, что президент бы выступил с таким заявлением, не имея на это полномочий. Видимо, велись переговоры, его приезд туда 9 апреля уже был завершающим в этой серии переговоров.

Давайте подождем, тут осталось несколько месяцев. Мы ждем не только единоличного решения Вселенского патриарха, а решения коллективного, что скажет высшее руководство Константинопольской церкви.

– Как это все будет работать? Константинополь издает Томос – и автокефалия у Киева в кармане? Или все поместные церкви, которые в семье православных церквей, включая РПЦ, должны будут ратифицировать это решение и до тех пор украинская автокефальная церковь не будет легальной?

– В идеальной форме должно быть признание со стороны всех остальных православных церквей, так как это было по отношению к автокефалии эстонской церкви или болгарской, или какой-либо другой, которые получали Томосы.

– Вряд ли УПЦ (МП) даст добро на автокефалию Украинской церкви. Будет своеобразный раскол в православном мире, учитывая, что РПЦ самая многочисленная и одна из самых влиятельных в мире. Что если она не будет поддерживать украинскую автокефалию?

– Я думаю, что сейчас Вселенское православие не отличается особенным единением. Конфликт интересов существовал всегда. Главное – не рассорить, а найти баланс, приемлемый для всех, чтобы сохранить православие.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)