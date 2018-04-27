У Києві розсекретили колишнього високопоставленого чеського слідчого

Прага – В Україні без дозволу і погодження з відповідними органами займався слідчими діями чех Людєк Вокал – колишній високопоставлений працівник Департаменту у справах боротьби з організованою злочинністю Чехії. Як повідомляють чеські ЗМІ Людєк Вокал у своїй слідчій праці на теренах України продавав пристрої, які можна використовувати для підслуховування, що суперечить чинному українському законодавству. 23 квітня в Києві Людєк Вокала був затриманий Службою безпеки України.

На батьківщині Людєк Вокал до звільнення працював слідчим у Департаменті в справах боротьби з організованою злочинністю – відомої в Чехії установи, яка розслідує найбільші корупційні схеми і злочини.

Про те, до якого звання дослужився чеський слідчий, ЗМІ не повідомляють.

Однак у розмові з Радіо Свобода речниця Міністерства закордонних справ Чехії Ірена Валентова підтвердила, що «чех був затриманий в Україні на основі незаконного використання ним технічних приладів». При цьому в чеському МЗС не підтвердили, що у Києві був затриманий одночасно з Вокалом і чеський дипломат.

За інформацією чеського МЗС, суд в Україні виніс рішення випустити Людєка Вокалу під заставу в розмірі 4 тисячі 500 євро і що нині ця сума вже внесена і що добігають кінця формальні дії для того, щоб Людєк Вокал був відпущений з камери попереднього ув’язнення.

Але права покинути Україну в чеха немає. Український суд постановив, що Вокал не має права впродовж двох місяців виїжджати з України.

Як зазначила речниця МЗС, у разі доказу вини Людєку Вокалові загрожує від чотирьох до семи років ув’язнення.

Але не тільки в Україні на колишнього чеського слідчого чекають проблеми.

До конфлікту із законом дійшло і в Чеській республіці.

За інформацією ЗМІ Генеральна інспекція служб безпеки Чехії (GIBS) ще на початку квітня висловила Вокалові підозру в скоєнні кількох злочинів, серед яких, зокрема, зловживання посадовими обов’язками і розкриття конфіденційної службової інформації, яка торкається відомих підприємців, а також осіб у високий політиці.