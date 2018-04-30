Вижити за допомогою мистецтва і спілкування – Бондас

Берлін – Українські митці, що живуть у столиці Німеччини, допомагають дітям зі східних регіонів України, охоплених війною. Кілька років поспіль вони привозять тамтешніх школярів на літні канікули до Німеччини. Тут діти не лише знайомляться з Європою, а й відпочивають, відходять від жахіть війни. Ідея ініціатора акції «Музика рятує» Марини Бондас, котра переймається їхньою долею, полягає в тому, щоб допомагати їм не лише вижити, але і зберегти зв’язок з рештою світу – не відчувати себе жертвами.

Щоліта берлінська скрипалька українського походження Марина Бондас разом зі своїми однодумцями організовує літні табори для школярів зі сходу України, де точиться війна. Але ця добра справа потребує не лише зусиль і бажання волонтерів, а й чималих коштів. Тому учасники проекту «Музика рятує» щороку проводять низку благодійних акцій, збір коштів під час яких дає змогу подарувати дітям Донбасу радість, якої вони позбавлені вдома.

Кілька з акцій, що відбулися у Берліні минулого тижня, об’єднані назвою ArtDespite: як пояснив фотограф і учасник проекту Ілля Полунін, це означає «Мистецтво, незважаючи на …» на війну, обстріли та загалом негатив:

«На виставці, серед іншого, є і малюнки з Мар'їнки, міста, котре розташоване у «сірій» зоні. Це – територія, що перебуває під сильними обстрілами. Тому до нього і гуманітарна допомога до пуття не доходить. Тамтешні учні надали для благодійної виставки-ярмарку свої художні твори. Є також малюнки дітей з інших українських шкіл, котрі вони подарували для проекту «Музика рятує», щоб і інші діти мали змогу побувати у нашому літньому таборі відпочинку», – говорить фотомитець Ілля Полунін.

Музику малюють разом

Інша серія різноманітних благодійних акцій, спрямованих на збирання коштів для літнього табору відпочинку дітей з Донбасу щодня відбувалася у приміщенні ГеоАрт грузинського галериста Іллі Базілашвілі. Тут влаштовувалися концерти інсталяції, кулінарний вечір, а також фотовиставка, експозиція картин і виробів, власноруч виготовлених дітьми, котрі мешкають у регіонах, уражених війною. Усі їх можна придбати у галереї Іллі Базілашвілі.

Також художник Алан Майєр організував і провів курс «Намалюй музику». Співак і музикант AljOshA у супроводі Марини Бондас відпрацював справжній концерт, виконуючи музичні твори українською та мовою ідиш. Тут лунали мелодії країн Європи, французький і німецький шансон. Завершив низку благодійних заходів вернісаж у музичному супроводі групи «Далі буде».

Ініціатива проекту «Музика рятує» знайшла відгук у серцях багатьох благодійників. Відтепер кількість її прихильників зросла, урізноманітнився і національний склад учасників. Приміром, грузин Ілля Базілашвілі, власник галереї, не замислюючись, погодився підтримати українців:

«Ідеться про дітей, про соціальний проект і благодійництво. Такі речі я відразу готовий підтримати. Особливо, коли йдеться про таких дітей. Я виріс у Грузії, коли там була складна ситуація. Тому, коли мені запропонували співпрацю у проекті, я негайно погодився зробити усе, що в змозі. І дуже радий, що цього року нам удалося організувати ці акції», – сказав Ілля Базілашвілі.

Повернути втрачене дитинство

Під час благодійних акцій організатори розповідали відвідувачам про Україну, про війну, яка там досі триває, про тих, хто став її жертвами, передусім це – діти. Тому так важливо бодай на нетривалий час повернути їм дитинство в організованому волонтерами літньому таборі відпочинку, який працює під гаслом «Музика рятує». Така можливість – результат важливої і довготривалої роботи численних українських волонтерів і митців з різних галузей культури. Упродовж року вони їздять в Україну самі, а також беруть із собою охочих допомогти мешканцям, передусім дітям з регіонів, де триває війна, для яких вона стала вже звичною реальністю. Страх, розруха, втрата родичів, переховування у підвалах від бомб і снарядів стали буднями для цих дітей. Глядачі, слухачі, любителі інших жанрів, котрі приходять на заходи, як от цього разу до галереї Іллі Базілашвілі, захоплені і водночас зворушені:

«Музика чудова. Я про Україну нічого не знаю, потрапила сюди цілком випадково. Зізнаюсь, що мені дуже сподобалось. Прекрасна музика, чудова атмосфера і, звичайно, дуже важливий проект. Допомогти людям, котрі у скруті, – це надзвичайно, це чудово! Я бажаю лише успіху!» – сказала Івон.

З ініціативи Марини Бондас діти мають змогу почути музику, спробувати себе у мистецтві. «Їхні твори сповнені життєвої радості і мальовничих мрій, так, ніби вони своїми роботами хочуть прикликати мир. І їм це удається! Вони змальовують жорстокі воєнні будні і створюють острівці безпеки для власних душ. Війна закінчиться, душа житиме далі», – переконана Марина.

Марина Бондас, починаючи з 2016 року, організовує німецький табір відпочинку, де реалізовуються митецькі реабілітаційні проекти. Тут діти малюють, грають на музичних інструментах, танцюють, співають. Усе, що вони роблять зазвичай, але не там, де точиться війна. Уже з самого початку проекту «Музика рятує» стало зрозуміло, що він стане надбанням для усіх учасників. Адже завдяки йому встановлюються дружні стосунки між українцями та німцями, народжуються нові митецькі і соціальні проекти, розкриваються нові таланти, а молодь одержує нові надії і сили. Але проект цілком благодійний, тож організатори потребують фінансової підтримки небайдужих до чужого горя людей.