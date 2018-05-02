«Путін неодноразово заявляв: де є російська мова – там «русский мир» – Мірошніченко

Садомазохісти та ренегати – так колишня народний депутат Ірина Фаріон охарактеризувала російськомовних громадян України. На думку експерта з інформаційної безпеки Тетяни Попової, такі заяви лише грають на руку Росії. А депутат Київради Ігор Мірошніченко погоджується із Фаріон у тому, що російська окупація зачепила саме ті регіони України, які є переважно російськомовними.

Депутат Київради від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко вважає, що для викорінення російської з повсякденного вжитку достатньо дотримуватись чинного законодавства.

Більшість українців, які говорять російською, будуть змушені спілкуватися в сфері послуг українською

«Повірте, більшість українців, які говорять російською, будуть змушені, згідно з українськими законами, спілкуватися в сфері послуг українською, працюючи на держслужбі, використовувати державну мову, і поступово наша мова почне лунати не лише в україномовних родинах, але й в тих родинах, які вважають себе російськомовними», – висловив упевненість політик.

Коментуючи вислови Фаріон, Мірошниченко погоджується з тезою, що російська мова стала певною мірою чинником окупації української території.

Де немає російської мови, не було окупації. Путін неодноразово заявляв: де є російська мова – там «русский мир»

«Що сказала Ірина Фаріон – я, можливо, сказав би трохи м’якше, але абсолютно очевидно, що там, де немає російської мови, не було окупації і не було загрози втрати суверенітету України. Там, де була російська мова – там Путін без волі тих громадян, які є патріотами, але говорять з різних причин російською, їх захищав. І він далі буде це робити. Він неодноразово заявляв, що там, де є російська мова – там є «русский мир», – нагадав депутат в ефірі Радіо Свобода.

Мірошниченко припускає, що для просування українізації можна перейняти досвід СРСР, зробивши акцент на вчителях, які викладають державну мову.

За радянських часів було: якщо ти викладач російської мови, отримуєш більшу зарплату, тому що це була свідома політика русифікації України

«Як за радянських часів було: якщо ти викладач російської мови, ти отримуєш більшу зарплату, тому що це була свідома політика русифікації України. Сьогодні Україна має використовувати ті ж самі методи», – міркує він.

На думку політика, зусилля держави мають бути спрямовані на те, щоб подолати комплекс меншовартості в україномовних українців.

«В україномовних громадян завжди виховували комплекс меншовартості. Сьогодні цілком нормально, якщо ми покажемо російськомовним українцям, що то не зовсім нормально, що українська мова багата, красива, і це мова успішних людей», – зазначив Мірошніченко.

Експерт Громадського об’єднання «Інформаційна безпека», колишній заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова висловила переконання, що подібні методи себе не виправдають.

«Радянськими методами, скоріше за все, позитивних результатів ми не отримаємо. Мені здається, що потрібен час», – вважає вона.

Попова зауважила, що радикальні заяви на користь українізації лише шкодять і цьому процесу, і іміджу України загалом.

Такі речі… таке враження, що вони робляться в інтересах Росії

«Це не перша заява пані Фаріон. Ми пам’ятаємо, що якраз кримський референдум багато в чому був зумовлений тим, що пані Фаріон виступила в парламенті і сказала, що нам треба українізувати Крим, зараз ми туди будемо відправляти людей українізовувати Крим. Мені здається, що інколи такі речі… таке враження, що вони робляться в інтересах Росії», – припускає фахівець з інформаційної безпеки.

Експерт вважає, що наявні зараз закони дають достатньо інструментів із захисту державної мови в публічному просторі.

«Увімкніть будь-який радіоканал і послухайте: вони, по-перше, розвивають наш ринок, розвивають наших музикантів, дають їм додаткові надходження, а по-друге – це тотально змінило всю картину», – зазначила Тетяна Попова.

В хатній справі – ніхто не має права вказувати, якою мовою говорити. Але є визначені законом сфери, де державна мова повинна повноцінно застосуватися, де держава реалізовує свої владні функції

Говорити російською мовою в Україні цілком безпечно, переконаний редактор «Порталу мовної політики» Максим Кобєлєв.

«Навіть в тих сферах, де українська мова, згідно із законом, мала би бути забезпечена і мала би повноцінно функціонувати, де-факто сьогодні іноді панує російська мова. І на це ніхто не реагує. Російська мова навіть заміняє собою функції державної мови там, де цього не повинно бути. В хатній справі – це ясна річ – ніхто не має права вказувати, якою кому мовою говорити. Але є певні визначені законом сфери, де державна мова повинна повноцінно застосуватися, передусім це ті сфери, де держава реалізовує свої владні функції. Казати про якісь утиски російської мови – це, м’яко кажучи, не серйозно», – зазначає Кобєлєв.

Якщо ви обрані депутатами в український парламент, ви маєте спілкуватись українською мовою

Тетяна Попова також критично оцінює політиків та урядовців, які висловлюються російською.

«На жаль, в нас є навіть міністр, який говорить зазвичай лише російською мовою, є депутати, які говорять і дають коментарі зазвичай російською мовою. На мій погляд, це неправильно: якщо ви обрані депутатами в український парламент або працюєте міністром, заступником міністра чи чиновником в українському уряді, ви маєте спілкуватись українською мовою», – зазначає вона.

Міносвіти треба попрацювати з вчителями, тому що є різні аспекти, коли вчителі не виконують завдань міністерства з точки зору українізації

Попова вважає, що російською мовою українці можуть доносити позицію України до росіян, але водночас спілкування російською робить і їх вразливими до пропаганди Кремля. Тим не менш вона не вірить в ефективність примусу та тиску, коли мова йде про перехід на українську мову.

«Примусової українізації бути не повинно, а націоналістам ліпше взагалі перестати коментувати це питання, бо вони зазвичай просто постійно потрапляють в штангу, вибачте за такий вислів. А ось Міністерству освіти треба попрацювати з вчителями, тому що там є різні аспекти, коли вчителі навіть не виконують завдань Міністерства освіти з точки зору українізації», – зауважує наостанок Тетяна Попова.

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