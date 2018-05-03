Рада національної безпеки та оборони України 2 травня запровадила нові санкції проти Росії. Санкції дятимуть проти юридичних і фізичних осіб, які «пов'язані з російською агресією проти України», а також щодо яких «було застосовано відповідні рішення» урядами США та країн ЄC. Крім того, РНБО продовжила дію санкцій, застосованих у попередні роки. Рада нацбезпеки також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД. Ці новини у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников обговорює разом з експертом із питань безпекової та зовнішньої політики «Майдану закордонних справ» Олександром Харою.