Росія, попри воєнні дії, скоротила військові витрати

Західні санкції і глибока економічна рецесія змусила військових Росії минулого року скоротити витрати відразу на 20 відсотків. Це перше таке різке зниження майже за два десятиліття, мовиться в останньому дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру.

Росія останнім часом демонструє свою військову силу по всьому світі. 2014 року вона анексувала український півострів Крим, відтоді вона підтримує сепаратистів на сході України, а з 2015 року втручається у громадянську війну в Сирії. Але, за даними дослідження, за якими щороку уважно стежать спостерігачі, Росія була вимушена скоротити військові витрати таким значним чином, що це ставить під загрозу її подальші такі операції.

Різке скорочення російських військових витрат відбулося 2017 року ‒ в той час, коли деінде у світі такі витрати сягнули рекордно високих рівнів від часів Холодної війни. Перед у нарощуванні витрат вели того року США, Китай і Саудівська Аравія, мовиться у звіті, оприлюдненому пізно ввечері 1 травня.

І коли військові витрати у світі зросли на один відсоток, до 1 трильйона 739 мільярдів доларів США, витрати Росії впали на 20 відсотків ‒ до 66 мільярдів 300 мільйонів доларів. Унаслідок цього Росія опустилася на четверте місце у світовому рейтингу найбільших оборонних витрат ‒ її обійшла Саудівська Аравія, свідчать дані звіту.

Причини скорочення ‒ рецесія і санкції

Це було перше скорочення військових витрат у Росії від 1989 року, коли внаслідок значної кризи економіка країни зазнала краху, і вона оголосила дефолт за своїми боргами. Наступного року до влади в Росії, на посаду прем’єр-міністра, прийшов Володимир Путін, а в передвечір Нового року він перейняв обов’язки президента.

Останні скорочення військових витрат у Росії спричинені теж економічними труднощами: глибокою рецесією через занепад цін на нафту 2014 року, яка триває досі, і західними санкціями, накладеними того ж року через агресію Росії проти України.

Військовий бюджет (Росії) обмежений економічними проблемами, яких зазнає країна від 2014 року

«Військовий бюджет (Росії) обмежений економічними проблемами, яких зазнає країна від 2014 року», ‒ каже Сімон Веземан, провідний дослідник Стокгольмського інституту.

Втримувати рівень далі неможливо

До минулого року Росія захищала свій оборонний бюджет від скорочень, натомість скорочуючи витрати в інших галузях, як-то на інфраструктуру чи на освіту, каже дослідник, ‒ але 2017 року вона дійшла до тієї точки, коли Москва вже не мала вибору і була вимушена здатися. «Стало неможливо утримувати оборонні витрати на високому рівні, не кажучи вже про їхнє збільшення, ‒ каже Веземан. ‒ А для Росії це означало, що вона була змушена поступитися своєю гордістю».

Стало неможливо утримувати оборонні витрати на високому рівні, не кажучи вже про їхнє збільшення. А для Росії це означало, що вона була змушена поступитися своєю гордістю

Минулого року економіка Росії почала слабке відновлення, зрісши на 1,5 відсотка. Але, враховуючи значне скорочення бюджетних надходжень через рецесію і санкції, витрати Росії на оборону, як очікують, залишаться на нинішньому рівні до 2020 року, а можливо, з урахуванням інфляції ще й трохи далі впадуть, каже дослідник.

За словами Веземана, ці скорочення спричинили глибокий вплив на оборонне замовлення і на військові операції, бо «це ті речі, які найшвидше відрізати».

Як сказав він агентству «Ройтерз», можливо, після 2014 року Росія пішла на деякі свої військові інтервенції саме для того, щоб показати, що її військо лишається потужним, хоча економіка й ослабла.

Росія має відчуття, що мусить доводити, що й далі є сильною потугою, і показує це, беручись за такі операції, як у Сирії, чи виставляючи напоказ свій флот у Тихому океані

«Росія вочевидь має дуже чітке відчуття, що вона мусить доводити, що й далі є сильною потугою, і показує це, беручись за такі операції, як, наприклад, у Сирії, чи виставляючи напоказ свій флот у Тихому океані», ‒ вважає дослідник.

Можливе й подальше скорочення

Надходження, які Росія отримує від експорту нафти, газу, алюмінію та іншої сировини, зросли від часу рецесії, але й досі вони значно нижчі від рівнів 2014 року.

Є і ще одне питання щодо того, чи не доведеться Росії скоротити військові витрати ще далі, у зв’язку з нещодавнім закликом Володимира Путіна витрачати більше на соціальні програми, такі, як охорона здоров’я, освіта чи підтримка вищого рівня життя. І у Кремлі деякі посадовці вже закликали зменшити військові витрати, щоб вивільнити кошти на такі внутрішньополітичні ініціативи.

А в березні Кремль заявив, що Росія скоротить оборонний бюджет до рівня менш ніж 3 відсотки від валового внутрішнього продукту протягом наступних п’яти років.

США попереду всіх, Китай наздоганяє

За даними звіту Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, найбільші витрати на своє військо продовжують здійснювати наразі Сполучені Штати Америки. Цей рівень у 610 мільярдів доларів на рік становить 35 відсотків від усіх таких витрат у світі, і він більший, ніж у семи наступних за цими витратами держав, разом узятих.

Усі 29 держав-членів НАТО, мовиться у звіті, витратили минулого року 900 мільярдів доларів, чи 52 відсотки від усіх оборонних витрат у світі.

А витрати Китаю, 228 мільярдів доларів минулого року, зросли до частки у 13 відсотків від світових ‒ від частки у 5,8 відсотка 2008 року.