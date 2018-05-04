Радіо Свобода Daily: бразильський бойовик із угруповань «ЛНР»/«ДНР» потрапив у монастир УПЦ (МП)

Бойовик із Бразилії у монастирі

Бойовик угруповань «ЛНР» і «ДНР» бразилець Рафаель Лусваргі, який колись обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну», штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, попри термін у 13 років, зараз на волі. Журналісти Донбас.Реалії знайшли його у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). «Я вільна цивільна людина, але під слідством і мушу час від часу з’являтись на суді. Нічого більше. Все, що сказав мені адвокат, ‒ «це чудо», – пояснив Лусваргі. Як бразильський бойовик із угруповань «ЛДНР» Рафаель Лусваргі потрапив у монастир і чому він вільно гуляє Києвом? Читайте про це за лінком.

Вибухи у Балаклії

На території арсеналу біля Балаклії на Харківщині спостерігаються «вибухи низької інтенсивності», повідомив у четвер Генеральний штаб Збройних сил України. Пожежа сталася на колишній технічній території 65-го арсеналу. Там тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної пожежі. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали. У ЗСУ повідомляють, що інформації про постраждалих немає.

Тепер коротко:

– Росія почала жорсткі огляди суден, що прямують до України, повідомляють прикордонники

– Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на учасника АТО, що стався напередодні у Києві.

– У Молдові засудили 8 громадян за участь у бойових діях на Донбасі.

Перша смерть під час окупації Криму

Ця історія розвінчує російський міф про безкровну анексію Криму. Навесні 2014 року було вбивство, про яке Росія вважає за краще мовчати. Першою жертвою агресії в Криму став прапорщик української армії Сергій Кокурін. Він загинув у бою з військовими Росії. Сьогодні про ті події товаришам Кокуріна по службі нагадує особлива річ – синьо-жовтий стяг, який військові вберегли після штурму картографічного центру 18 березня 2014 року.

І на звершення – дві історії про охоронців традицій.

Яворів ‒ столиця ліжників. Високо в Карпатах, далеко від цивілізації та туристичних маршрутів, де взимку пересуваються переважно на санях, а не на авто, живуть одні з останніх хранителів гуцульських традицій. Домотканні полотна, гуцульські прикраси, а головне, ліжники ‒ вовняні покривала, які не тільки теплі, а й лікувальні, аналогів яким немає ніде у світі. Чому ці традиції зникають? Скільки на цьому заробляють та чому овечу вовну купують не у своїх сусідів, а везуть із Молдови?

Українець із Канади відкриває мандрівникам справжню Україну. «Україна – це не тільки вареники та голубці», – говорить канадець українського походження Вінцент Ріс, засновник туристичного агентства Cobblestone Freeway Tours в Едмонтоні, Канада. Уже сім років чоловік організовує тури в Україну для канадців, переважно нащадків українських емігрантів перших хвиль, допомагаючи їм відкрити для себе землю предків і її справжню, не шароварну культуру. Серед клієнтів фірми також є частка тих, хто не має зв’язку з Україною, але має щирий інтерес. Побачене настільки вражає мандрівників, що дуже часто вони неодноразово повертаються в Україну.

Наші традиції – наш щит, пам’ятаймо про це!

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