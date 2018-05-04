«Якщо заберуть адвокатське свідоцтво, я не зможу захищати в судах потерпілих на Майдані» – Роман Маселко

Львів – 24 травня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Львівської області вирішуватиме питання щодо позбавлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю киянина Романа Маселка через його допис у Facebook. Про це Радіо Свобода повідомила секретар комісії у Львові. Адвоката у поданій скарзі звинувачують у вчиненні дисциплінарного проступку – через пост у соцмережі. Тим часом Роман Маселко заявив Радіо Свобода, що його як члена Ради громадського контролю при НАБУ в такий спосіб переслідують.

У серпні минулого року член Ради громадського контролю при НАБУ, адвокат Роман Маселко написав пост під назвою «Чого тільки не зробиш, щоб укусити НАБУ».

Роман Маселко у пості висловив свою думку про те, що Київський адміністративний апеляційний суд долучився до групи суддів, які «мстять НАБУ» і особисто йому, що суд «фактично визнав поза законом будь-які вибори громадських рад за допомогою інтернет-голосування». Романа Маселка у Раду громадського контролю при НАБУ в 2016 році обрали через голосування в інтернеті. Він перелічив імена суддів у пості і згадав справи, пов’язані з ними.

Пост просто пояснює логіку судового процесу. Написав, хто такі судді, оприлюднив рішення. У цьому пості я висловлювався не як адвокат, а як фізична особа

«Пост просто пояснює логіку судового процесу. Написав, хто такі судді, оприлюднив рішення. У цьому пості я висловлювався не як адвокат, а як фізична особа – Роман Маселко, який був обраний до Ради громадського контролю при НАБУ, і цей пост не має стосунку до адвокатської діяльності. На мене подали скаргу в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Але це моя оцінка рішення суду, досить коректна, і я нікого не обзивав. Єдине, що назвав їх «гоп-компанією», але це ж не є нецензурне слово. Всі факти у пості підтверджені посиланнями», – говорить Роман Маселко.

Скаргу в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури подала адвокат Дарія Козій. Радіо Свобода попросило її прокоментувати ситуацію з поданою заявою, але жінка утрималась від коментаря, пообіцявши порозмовляти згодом.

Комісія може самостійно ухвалити рішення

У Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії Львівської області повідомили Радіо Свобода, що розгляд справи за скаргою Дарії Козій вдруге переноситься, бо не приходить Роман Маселко. Засідання призначене на 24 травня. Якщо Роман Маселко не буде присутній на ньому, то члени комісії самостійно ухвалять рішення. Оскільки справа щодо адвоката розглядається, секретар дисциплінарної комісії Марія Ткач пояснила, що не може нічого коментувати.

Тим часом Роман Маселко наголошує: якщо його позбавлять адвокатського свідоцтва, то це не дозволить йому займатись активною громадською роботою і захищати людей.

Якщо заберуть адвокатське свідоцтво, то я не зможу захищати в судах потерпілих на Майдані

«Бо у справах Майдану я можу бути тільки як адвокат, у Громадській раді доброчесності я делегований як адвокат, бо так передбачено в законі. Якщо заберуть адвокатське свідоцтво, то я не зможу захищати в судах потерпілих на Майдані. З тих пір, як я почав займатись справами Майдану, справами суддів, які розглядають питання Майдану, захистом викривачів суддів, а потім став членом громадської ради при НАБУ, проти мене, моїх колег, активістів почались інформаційні атаки. Тобто почали подавати позови у суд і абсолютно безпідставні про начебто визнання виборів у громадську раду недійсними», – пояснює Роман Маселко.

Громадська рада доброчесності оприлюднила повідомлення, в якому мовиться, що дисциплінарна справа щодо їхнього активіста, адвоката Романа Маселка ініційована «через його антикорупційну діяльність і зусилля, спрямовані на реальне очищення судової влади від негідних суддів».