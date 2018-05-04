(Друкуємо мовою оригіналу)

К так называемому «дню республики» 11 мая, школьников на стадионе в Донецке тренируют выкладывать разноцветными картонками портрет «лидера» «ДНР» Александра Захарченко. Родители и ряд местных так называемых политиков возмутились данным действом. Местные пропагандисты заявили, что дети также будут выкладывать портреты других «героев» республики. По информации журналистки Ахмедовой, местные власти обязали школьников, выкладывающих портрет Захарченко, перед этим днем ночевать в школе. Что это значит? Кем является так называемый лидер боевиков? Какова его связь с Россией? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

– Сергей, насколько мне известно, ни ко дню рождения Путина, ни к другим важным датам для псевдореспублик не выкладывают портреты на стадионах. Чем Захарченко удостоился такой чести? Или не нужно преувеличивать эту новость?

​Я читаю их новости, смотрю программы, у меня ощущение, будто я возвращаюсь в брежневские времена с немного сталинским уклоном

​Сергей Гармаш: Я бы сказал, что это характеризует не столько его, сколько его окружение, которое таким образом пытается ему угодить и идет на такие глупые поступки. Хотя они ведь не считают их глупыми, вот в чем проблема.

Я читаю их новости, смотрю программы, у меня ощущение, будто я возвращаюсь в брежневские времена с немного сталинским уклоном. Я вспоминаю свое пионерское детство, и что-то похожее уже было.

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– По-моему, Захарченко относительно молодой, но уже Брежнева если не догнал по количеству медалей, то приближается к нему?

Сергей Гармаш: Я его медали не считал. Если за 4 года он уже стал генералом, это определенный показатель. Но ему есть куда расти.

– Это же все те же люди, многих и вы знаете. Все, что происходит, это не случайно? Тех 23 года независимости – перед 2014 годом – никаких корней среди дончан не пустили?

Сергей Гармаш: Я считаю, что корни очень глубокие. По последним опросам, 72% дончан до сих пор общаются почти каждый день с кем-то «из Украины». Я считаю, что связи очень серьезные. Мне трудно давать такие оценки.

– Все эти мероприятия происходят добровольно-принудительно?

Сергей Гармаш: Еще до того, как эта новость появилась в печати, мне за день звонили учителя из Донецка и жаловались. Не знаю насчет ночевки в школах, но что портрет будут выкладывать – точно. А они не хотят идти. Люди боятся даже не того, что их сгоняют, а что сами сепаратисты могут устроить там какие-то теракты, чтобы обвинить в этом Украину.

Если человек не идет на митинг или на мероприятие, а их постоянно гоняют, то с него снимают зарплату

Я говорю не идите, а они отвечают, что с них снимут надбавки «за добросовестный труд», а эта надбавка, оказывается, равна официальной зарплате. Если человек не идет на митинг или на мероприятие, а их постоянно гоняют, то с него снимают зарплату.

Поэтому для людей это вопрос выживания, а не вопрос идеологии. Хотя нужно учитывать, что манипуляция сознанием там хорошо отработана и уже четыре года действует. Бесследно это не проходит.

– А даже если вспомнить предыдущие события. Тот же похорон «Моторолы», где было довольно много людей. Они все добровольно пришли или были согнаны на это мероприятие?

Сергей Гармаш: Это было в рабочее время и не все могли прийти, если бы даже очень хотели. Поэтому, их все-таки согнали. Но было достаточно большое количество людей, которые искренне сочувствовали.

Но когда были похороны «Гиви», мне говорили, что не было такой реакции, а к «Мотороле» относились почему-то лучше.

– А Захарченко? Откуда он взялся?

Мелкий торговец, которого вдруг, по случайности, подняли на высокий уровень и он сам поверил, что он глава государства

​Сергей Гармаш: Когда я приехал в Донецк в марте 2014 года, когда все это начиналось и как журналист я начал интересоваться, что происходит, мне слили данные на Захарченко, которые были у нас в МВД. Он проходил как контрабандист. И позже Захарченко сам признал, что занимался бизнесом и постоянно воровал «при Украине».

Мелкий торговец, которого вдруг, по случайности, подняли на высокий уровень и он сам поверил, что он глава государства.

– А что это за «Оплот» в Донецке? Что это за образование?

Сергей Гармаш: До 2014 года я не слышал об этом образовании. Ни Захарченко, ни «Оплот» не были известны. Я увидел эту организацию, когда сам мэр Донецка Александр Лукьянченко пригласил их охранять здание городского совета Донецка. И постепенно они захватили городской совет.

Захарченко был не на первых ролях. Я предполагаю, он мог немного подняться, когда Украина договорилась с одним из лидеров «русской весны» об очистке областной администрации. Там ночью началась попытка очистить некоторые этажи, и Захарченко прислал своих людей из городского совета и предотвратил эту очистку администрации от сепаратистов.

Захарченко появился уже когда Александр Бородай, гражданин России, так называемый «премьер-министр», передал свои полномочия ему, как решили в Москве.

– То есть, россияне были там и в этом вопросе?

Сергей Гармаш: Это сто процентов так и не подлежит никаким сомнениям. Захарченко выбрали по двум причинам. Первое, он демонстрировал свою личную верность Бородаю, который свел его с Сурковым. Сурков стал кумом Захарченко.

А вторая причина – что Захарченко не проявлял собственной инициативы, был удобным для Москвы, управляемая марионетка с амбициями. Это определило, что он стал «главой республики».

– Скоро уже будет 4 года, как Захарченко стал во главе так называемого «ДНР». Потому что исполнительный, яркость не превышает допустимые границы?

Сергей Гармаш: Сейчас основное, что его держит – кумовство с Сурковым, помощником президента России. Конечно, крестный папа его ребенка помогает куму продержаться у власти.

Но он и действительно удобен. Он может говорить какую-то чушь, а Россия снимает с себя ответственность. Видно, что это не российские инициативы.

– Как это время можно оценить? Довольно длительный срок после так называемой «русской весны». Или рано пока делать какие-то выводы?

Сергей Гармаш: Для меня это погружение в мракобесие. Странно, что они постоянно говорят, что в Украине фашисты, неонацисты. Здесь такая же жизнь, как и была раньше, и при Януковиче.

Я уверен, что это скоро закончится. Не могут люди долго быть под таким дурманом

Я уверен, что это скоро закончится. Не могут люди долго быть под таким дурманом. По последним соцопросам, территориальная идентичность Донбасса падает, они не видят там будущего.

Люди ждут хоть какой-то развязки, хотя войны никто не хочет. Настроения трансформируются.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)