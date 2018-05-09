Підвішування в «стакані», струм і танці голяка – колишній в’язень розповів про тортури в омській колонії Росії

Марія Ільїна

Руслан Сулейманов, який звільнився днями з омської виправної колонії №7 (Росія), розповів адвокату організації «Русь сидящая» Вірі Гончаровій про те, як його катували наглядачі. Це далеко не перші свідчення від ув’язнених про тортури в цій колонії.

У 2016 році в омську виправну колонію №7 був етапований Павло Ф., підзахисний адвоката, члена правозахисної організації «Русь сидящая» Віри Гончарової. Прізвище ув'язненого вона не називає – «йому ще сидіти». Оскільки омська ВК-7 має погану репутацію, Гончарова вирішила заздалегідь направити в колонію кілька запитів. Рік тому вона відвідала свого підзахисного в колонії, і тоді здавалося, що йому вдасться відбути свій термін без особливих пригод.​

Після Нового 2018 року Павло повідомив адвокату про те, що його в колонії побили. Травми зафіксувати не вдалося – з медсанчастини так ніхто і не прийшов, незважаючи на всі його прохання. Гончарова попросила місцевого, омського, адвоката з'ясувати, що відбувається. Той відповів, що її підзахисний направлений на черговий профілактичний огляд до лікарні, з ним все в порядку.

А 1 травня з Гончаровою на прохання її підзахисного зустрівся Руслан Сулейманов, який щойно вийшов із омської ВК-7. Він спеціально заїхав до Москви дорогою в Дагестан і розповів наступне:

«Я познайомився з Павлом, коли потрапив до обласної лікарні №11, приблизно в січні 2018 року, я проходив переогляд для отримання інвалідності. Мені відомо про застосування тортур від нього самого, а також я чув, як його виносили на руках або на простирадлах, тому що у нього відмовили ноги, він не міг йти, навіть надіти шкарпетки. Це я зрозумів з реплік співробітників, тому що моя камера була поруч з камерою Павла», – повідомив Сулейманов.

Сулейманов хотів не просто поговорити – він зробив офіційну заяву. Гончарова провела адвокатське опитування на спеціальному бланку – згідно з Кримінально-процесуальним кодексом Росії, це один із способів отримання юристом доказів.

Четверо співробітників СІЗО мене схопили і утримували, а один з них почав мочитися на мої рани, примовляючи, що це потрібно для дезінфекції

«... Кожен з тих, хто прибув разом зі мною, 17 засуджених мав з'їсти ложку гречаної каші. З однієї і тієї ж ложки, спеціально заготовленої для цього заходу. Крім того, що це є порушенням елементарних правил гігієни, співробітниками СІЗО-1 ця дія підносилася як обряд або принизлива церемонія вступу новачка для відбування покарання. Якщо людина відмовлялася їсти кашу з цієї ложки, його штовхали на матрац з подушкою, яка була просякнута сечею. Я теж відмовився їсти кашу з цієї ложки, після чого з мене зняли спортивні штани, кинули на матрац і почали кашу ложкою засовувати мені в задній прохід.

Я пручався, після чого мені висипали всю тарілку каші між сідниць, щоб заподіяти мені максимальне приниження. Потім держак швабри мені почали засовувати в задній прохід, що завдавало мені біль і приниження. Тоді я почав різати живіт і шию, щоб зупинити знущання. Четверо співробітників СІЗО мене схопили і утримували, а один з них почав мочитися на мої рани, примовляючи, що це потрібно для дезінфекції», – розповів Гончаровій Сулейманов про те, що відбувається у ВК-7.

– Тортури були припинені саме тому, що Руслан себе порізав: трупи нікому не потрібні, – каже Гончарова. – Я питала, яку надали медичну допомогу, виявилося, намазали зеленкою. Руслан написав заяву, але приблизно через півмісяця йому принесли відмову в порушенні кримінальної справи. У ній було викладено, що він зробив членоушкодження, оскільки не хотів відбувати покарання в Омську, тому складу злочину не вбачається. Оскаржити не наважився: йому пояснили, що, по-перше, ніяка кореспонденція з ВК-7 не йде, по-друге, якщо він буде скаржитися, то все це буде повторюватися щодня.

Руслан Сулейманов зараз перебуває в Дагестані, на зв'язок поки не виходить.

Руслан порадив адвокату, коли приїде в колонію, звернути увагу на верхні поперечини в камерах-«клітинах»: вони всі стерті.

Як з'ясувалося, підвішування в «стакані» – катування, досить поширене в ВК-7

– Як з'ясувалося, підвішування в «стакані» – катування, досить поширене в ВК-7. «Стакан» – це така вузька клітина, в якій можна тільки стояти, – пояснює Віра. – Застосовується за невиконання будь-яких вимог співробітників.

Від Руслана вимагали, щоб він прокукурікав, причому в цей час на ньому сиділи двоє наглядачів. Чітко запам'ятав, що 6 липня 2017 року о 16.45 за омським часом його виволокли в окреме приміщення, наділи на голову поліетиленовий мішок ... Він просив не бити хоча б по лівій лопатці, де була травма, яка призвела до порушення рухової активності руки. Згодом отримав інвалідність, яку йому встановили в омської лікарні №11, куди вивозять ув'язнених.

Клеми чіпляють на різні частини тіла, особливо боляче, коли на соски і статеві органи

– Руслан розповідає, що катували його не тільки фізично. Один з наглядачів топтав Коран і бив його відкритою долонею. Руслан каже, що просив бити хоча б кулаком – у мусульман це менше приниження. Причому робив це, за словами Руслана, теж мусульманин, він навіть назвав ім'я співробітника: Шадубек Хаджибекович Мохтамбеков. Але від відкритої долоні слідів практично не залишається ... Я просила описати пристрій для катування струмом, але Руслан, майже втратив свідомість, тільки в тумані бачив, як притягли дроти. На щастя, йому вдалося уникнути тоді тортур електрикою – зайшов старший наглядач, Іван Тіде, сказав, що вистачить. Це теж поширена процедура: клеми чіпляють на різні частини тіла, особливо боляче, коли на соски і статеві органи.

Крім цих «виховних моментів», в колонії використовуються інші. Припустимо, «корпус 90»: переміщення в позі, яка зазвичай застосовується для довічно ув'язнених. При потраплянні в карантин роздягають догола і наказують ... танцювати «медляки» парами. В баню водять у трусах довгим коридором, в якому температура така ж, як на вулиці. А на вулиці в Сибіру буває і до –50 градусів. Причому можуть залишити на якийсь час в тому ж «стакані». Є ув’язнений, який співпрацює з адміністрацією, мабуть, від відчаю. Його викликають, він розстібає ширінку, і ув’язненим пояснюють: якщо не виконає вимогу, доведеться «зробити приємне». У тюремній системі понять це відразу переводить людину в нижчу касту, – розповідає зі слів Сулейманова Гончарова.

Чому омський захисник, якого Гончарова попросила провідати її підопічного в колонії вже після побиття, нічого не помітив, вона пояснює так:

Місцеві адвокати, мабуть, не дуже хочуть сваритися з представниками системи, від яких залежить у тому числі і їхня робота

«Місцеві адвокати, мабуть, не дуже хочуть сваритися з представниками системи, від яких залежить у тому числі і їхня робота. Коли мій підзахисний Павло був направлений до Омська, довелося довго шукати незалежного і чесного захисника. Перше, що спало на думку – члени Громадської спостережної комісії. Але дізналася, що один з її керівників був начальником омського СІЗО-1, теж сумно відомого. Система громадського контролю, на жаль, зазнала краху – на останніх виборах в ГСК увійшли здебільшого представники силових структур. Зрозуміло, що це робиться заради того, щоб зберегти закритість системи. Дуже важко притягти когось до відповідальності, зафіксувати сліди незаконного впливу. Система покриває сама себе і розростається. У Мордовії таксист віз мене зі станції «Потьма» і показував пам'ятки: праворуч – жіноча колонія, ліворуч – чоловіча, там – особливого режиму. Працювати більше ніде, колонії стають містоутворюючими підприємствами».

У травні 2013 року інший колишній в'язень цієї ж омської колонії, Руслан Губанов, виклав на Youtube ролик, в якому також розповів про те, як його катували наглядачі. Він називав прізвища, в тому числі і начальника колонії Михайла Михайлищева, який до цього дня в тому ж кріслі.

Руслан Губанов тепер живе в Москві. Каже, що його виступ допоміг, але лише на якийсь час, поки йшли перевірки.

Садисти-кати постійно повторюють, що Москва і навіть Путін їх «кришує»

«Ці звірі притихли, а потім все стало, як і було, – каже Губанов. – Я не знаю точно, що потрібно, щоб щось зрушилося. Лише можу припустити, що треба постійно висвітлювати всі ті звірства, що відбуваються в омському управлінні. Дійсно дуже мало тих, хто розповідає про тортури, і причин тут декілька. Це – і страх, і невіра в те, що можна щось змінити. І самі садисти-кати постійно повторюють, що Москва і навіть Путін їх «кришує» ... Маячня?! Я думаю, так, але не без дещиці правди – без підтримки керівництва УФСВП такі звірства неможливо витворяти безкарно, а їм поки все сходить з рук. Але я не перестаю вірити, що це «поки» рано чи пізно скінчиться».

Омська колонія №7, на думку Гончарової, використовується «для ламання» ув'язнених. Причому виявляється це навіть в дрібницях. Адвокат згадує, як разом з Ольгою Романовою, керівником організації «Русь сидящая», вона відвідувала цю колонію в минулому році. Після зустрічі з підзахисним Ольга Романова відправила ув’язненим передачу:

«У передачі, яку відправила Ольга, всі продукти зіпсувалися, як написав підзахисний, – розповідає вона. – Нібито з метою безпеки всі консерви проткнули наскрізь, шампуні, зубні пасти були вилиті в целофанові пакети. Вся гігієна і їжа – в непотріб, хоча передачі в колоніях особливого режиму і без того приймають нечасто: один-два рази на рік. Система УФСВП непогано фінансується, і взагалі колонія не з бідних: ув'язнені виготовляють ковані вироби, сувенірна зброя, дуже упорядкована територія. Але придбати сканер для перегляду зі вмісту не можуть. Або не хочуть. Я достатньо довго спілкувалася з оперативником, який супроводжував мене у колонії, запитала його, чому розкриваються листи від адвоката, хоча це дозволяється, згідно із законом, лише в разі незаперечних доказів, що готується злочин або втеча, і то після винесення відповідної постанови начальника колонії. Він відповів так: тому що «а раптом ви – коханка ув’язненого».

Тепер за показаннями Сулейманова Віра Гончарова зробила всі можливі звернення до Слідчого комітету і прокуратури. Планує найближчим часом поїхати до Омська, щоб дізнатися про долю свого підзахисного і «притягнути до відповідальності садистів».

«Боротися з цим можна, тільки домагаючись покарання винних, – каже Гончарова. – Хоча б одна-дві справи. Адже все стає тільки гірше. Це фашизм якийсь. Очікувати, що в’язнений виправиться, що, власне, і є метою системи виконання покарань, безглуздо. Адвокати знають: якщо людину притягли навіть за найабсурднішим звинуваченням, то домогтися виправдання практично нереально. Довести непричетність людини до інкримінованого йому злочину все складніше, навіть коли це очевидно. Судді фактично виконують функції обвинувачів. Виправдувальних вироків стає все менше: за статистикою, за 2017 рік їх близько 0,01 відсотка. І більшість виправдувальних вироків, як би мало їх не було, все одно скасовуються вищою інстанцією. І набагато частіше, ніж обвинувальні. Система штампує вироки і відправляє на зону, щоб і так слухняна маса населення стала ще більш керованою, не вимагаючи ніяких прав і свобод».

У квітні 2014 року омська правозахисниця, експерт фонду «За права заключенных» Ірина Зайцева відправила телеграми президенту, генеральному прокурору, голові Слідчого комітету Росії з одним текстом:

«У Лікувально-виправному управлінні-2 міста Омська масово ґвалтують і б'ють ув'язнених. 17 осіб «зондер-команди» є такими ж в'язнями. Маючи особливий режим утримання, вони мігрують по всіх колоній Омська для каральних операцій за наказом начальника УФСВП. Просимо терміново вашої допомоги з усунення свавілля і покарання винних».

У березні 2017 року з її допомогою 65 ув'язнених омських колоній №6, №7, №9 і Лікувально-виправного управліненя-2 написали колективну петицію про жахливі умови утримання і фізичні методи впливу на засуджених. Три рази Ірина подавала заяви в прокуратуру на бездіяльність прокурора області Анастаса Спиридонова.

«У стандартних правилах поводження з ув'язненими, ухвалених у 1955 році на Конгресі ООН, зазначено, що метою і виправданням вироку щодо позбавлення волі є в кінцевому рахунку захист суспільства і попередження загрозливих суспільству злочинів, – говорить вона. – В Омській області – три СІЗО і 14 колоній, в кожній з яких є 1,5-2,5 тисячі ув'язнених. Понад 80 відсотків звільнених з них повертаються назад. Російська система виконання покарань не виправляє, а калічить. УФСВП – це свого роду «держава в державі», і єдиний спосіб боротьби з методами, які там практикуються, – гласність і громадський контроль. Звичайно, не ГСК, більшість співробітників якої так чи інакше пов'язані з системою. Це повинні бути люди, зацікавлені не в приховуванні злочинів, а в створенні гідних умов життя. Домагатися перевірок непросто, але я хочу, щоб із в'язниць виходили люди, здатні змінити своє життя, а не озлоблені істоти. Що буде із забитими і приниженими засудженими, коли вони вийдуть на свободу? Свавілля – це страшно».

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода «Сибір.Реалії»