Результати соціологічних опитувань повністю залежать від списку замовника – Паніотто

Нове дослідження КМІС свідчить про кризу української політики, вважає очільниця фонду «Демократичні ініціативи імені Кучеріва» Ірина Бекешкіна. На цьому тлі вона передбачає складнощі з утворенням коаліція в наступному парламенті, а те, що 50% опитаних не змогли назвати свого кандидата в президенти, за її словами, трапляється вперше. Директор КМІС Володимир Паніотто запевняє: соціологічні компанії не мають підстав вдаватися до маніпуляцій, адже втратять довіру потенційних клієнтів.

Директор фонду «Демократичні ініціативи імені Кучеріва» Ірина Бекешкіна не вважає результати дослідження КМІС сенсаційними. Зокрема це стосується відсутності єдиного лідера електоральних симпатій.

Немає таких лідерів, яким би довіряла значна частина населення

«Останні опитування різних соціологічних фірм, наприклад, недавно це було опитування «Рейтингу», показують такі самі результати. Тому, думаю, вже очевидно, що так воно і є. Це свідчить про кризу українського політикуму взагалі - ну немає таких лідерів, яким би довіряла значна частина населення. Особливо якщо порівняти з рейтингами довіри, які теж є в опитуванні КМІСу», – наголошує Бекешкіна в ефірі Радіо Свобода.

Соціологія може вплинути на результати наступних виборів президента, хоча раніше такого не було, зазначає політтехнолог Михайло Дяденко.

Соціологія несуттєво впливає на результати виборів, за винятком невеликої групи людей

«Як показала практика останніх виборчих кампаній, соціологія несуттєво впливає на результати виборів, за винятком невеликої групи людей, які орієнтуються саме на результати соціологічних досліджень, щоб прийняти рішення в останній момент і надати свою підтримку кандидату, який має шанси перемогти. Але саме на цій виборчій кампанії, на виборах президента 2019 року може цей фактор зіграти», – припускає Дяденко.

Ірина Бекешкіна зауважує, що на виборця може впливати будь-яка інформація, особливо в руках тих, хто вміє працювати з політичними технологіями.

Є технології, умовно кажучи, розумні. Є маніпулятивні

«Є технології, умовно кажучи, розумні, коли бачать, що цікавить людей, і намагаються побудувати виборчу кампанію так, щоб відповісти на ці питання. Є технології маніпулятивні – зманіпулювати, якось, грубо кажучи, обдурити виборця, щоб він проголосував так, як треба».

Водночас прямого зв’язку між рейтингом політика і його шансами на успіх під час виборчої кампанії соціолог не бачить.

Є стереотип, що треба підвищити рейтинг, знайти якісь «роги й копита»

«Є такий стереотип, що якось треба підвищити рейтинг і якщо реальні соціологічні фірми це не роблять, то знайти якісь «роги й копита», щоб вони дали потрібну інформацію і тоді начебто проголосують, якщо буде вищим рейтинг. Насправді це не так. Якби це було так, то голосували б тільки за найбільш рейтингових», – аргументує вона.

Наявність кількох політичних сил із невисоким рівнем підтримки замість одного-двох фаворитів, на думку гості ефіру, ускладнить створення парламентської коаліції після наступних виборів.

«Зараз дуже сумнівно, що «Народний фронт» пройде, БПП має набагато менший відсоток, не більший, ніж інші учасники виборів. Пройти він пройде, але навіть якщо вони візьмуть на 2% більше за інших – це ж не аргумент, щоб бути головними в цій коаліції. Як ця коаліція буде створюватись? За рейтингами принаймні зараз виходить так, що пройде «Громадянська позиція», яка не була у Верховній Раді», – припускає Бекешкіна.

Загалом 50,4% учасників опитування не змогли або не захотіли назвати свого кандидата на виборах президента України. Такий рівень невизначеності, на думку соціолога, взагалі безпрецедентний.

Завжди на президентських виборах були два лідери, які виділялись, і люди вирішували принаймні в другому турі – за цього чи за того

«Завжди на попередніх президентських виборах були два лідери, які виділялись, і люди вирішували принаймні в другому турі, за кого – за цього чи за того. В першому – добре, ми віддамо кому хочемо, а в другому подивимося. Але такого не було в нас раніше (що 50% виборців не визначились – ред.)».

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто вважає, що увага громадськості до рейтингів опитувань перебільшена.

Якщо на одному електоральному полі буде одна людина – отримає все, якщо буде три – втричі менше

«Ми маємо дещо завищену цікавість до цих результатів, рейтингів у населення. Ці результати, безперечно, дуже цікаві для політтехнологів, вони якраз замовляють багато досліджень, різні списки. Справа в тому, що поки формуються списки тих, хто буде брати участь, хто піде, хто не піде, результати повністю залежать від списку. Зрозуміло, що якщо на одному електоральному полі буде одна людина – вона отримає все, якщо їх буде три – отримає втричі менше», – пояснює він.

На самих виборах, на думку Паніотто, все залежить не від рейтингу, а від рівня підтримки кандидата в медіа. Директор КМІС відкидає припущення, що Інститут ставить у рейтинг артистів Володимира Зеленського чи Святослава Вакарчука з власної ініціативи. Це, запевняє він, побажання замовника, який волів лишитись анонімним.

«Всі політичні замовники не хочуть оприлюднювати (своє ім’я – ред.), тому що вважають, і, мабуть, справедливо, що, якщо люди будуть знати, хто це замовив, то буде менше довіри до рейтингу їхнього кандидата».

При цьому, зазначає соціолог, компанії на кшталт КМІС не можуть дозволити себе вдаватись до маніпуляцій, якщо не хочуть лишитись без клієнтів.

«Жодна соціологічна компанія, яка професійно і багато років працює, не може цього зробити, якщо вона буде робити такі викривлення, потім зможе працювати тільки на цю єдину партію, яка їй це замовила, тому що більше ніхто їй не замовить досліджень», – аргументує він.

Крім того, за його словами, КМІС зобов’язався виконувати правила Європейської асоціації громадської думки ESOMAR, що є певною гарантією доброчесності.

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