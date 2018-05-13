Жарова: «Нам цікаві проекти, які сприяють розвиткові і України, і Ізраїлю»

Київ ‒ Допомога постраждалим під час Революції гідності, реабілітація і лікування в Ізраїлі поранених українських воїнів, акції на підтримку України та тих, хто боронить Україну від російської агресії ‒ з цього починали свою діяльність активісти волонтерської організації «Ізраїльські друзі України». Про те, які акції та плани має організація на сьогодні, її співголова Анна Жарова розповіла в інтерв’ю для Радіо Свобода.

‒ У нас багато акцій відбувалось та відбувається: це допомога українським лікарям у підвищенні їхньої кваліфікації в ізраїльських клініках у рамках проекту «Медичний міст», благодійні акції для збору коштів пораненим українським бійцям та переселенцям із Донбасу тощо.

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Тобто ми поєднуємо конкретних людей і таким чином намагаємося створити міцні зв’язки між Ізраїлем та Україною.

‒ Ви виступили співорганізатором освітнього форуму Ізраїль ‒ Україна. Яким було його завдання?

‒ Ідея провести такий форум з’явилась минулого року, і ми її втілили завдяки підтримці міжнародного фонду Ukrainian-Jewish Encounter, урядових та науково-освітніх організацій Ізраїлю. Взагалі, це для нас крок уперед: ми збагнули, що на часі ‒ розробка і здійснення проектів разом з українськими партнерами. Якщо казати точніше, то нас цікавлять проекти, які сприяють розвиткові і України, і Ізраїлю, проекти, які змінюють, які впливають на суспільство.

Тобто, коли збираються люди та діляться досвідом і новітніми просвітницькими проектами, то це на користь і Ізраїлю, і Україні; це сприяє розвиткові освіти і в Ізраїлі, і в Україні. Ми сподіваємось, що форум, який відбувся у квітні, справді був початковим, першим, а за ним будуть інші схожі форуми та зустрічі педагогів та науковців.

‒ Чи став перший освітній форум саме таким проектом?

‒ Так, безперечно. Нам цікаво та корисно увійти в освітню сферу, ‒ у команди, яка готувала форум, є досвід, наприклад, у сфері неформальної освіти, а Ізраїль взагалі має прекрасний досвід інноваційної, чи то наукової освіти. Це той досвід, що його, як казали наші українські партнери, Україна потребує задля реформування та модернізації своєї економіки, а також задля підвищення загального освітнього рівня суспільства і державних інституцій.

‒ Які події форуму найбільше запам’яталися?

Ми опрацьовуємо можливості, щоб ці ізраїльські підлітки зустрілися з українськими однолітками, які мають свої ділові ідеї чи наукові розробки

‒ Під час форуму виступали підлітки, яких сміливо можна назвати підприємцями: вони у свої 17 років відкрили власний бізнес, керують ним, а паралельно готуються до шкільних іспитів.

І тепер ми опрацьовуємо можливості, щоб ці ізраїльські підлітки зустрілися з українськими однолітками, які мають свої ділові ідеї чи наукові розробки. Адже для нас важливо розширювати сфери, в якому відбувається діалог між Ізраїлем та Україною, потрібно, щоб цей діалог охоплював різні групи населення та різні рівні.

‒ Які найближчі плани та акції готують в Ізраїлі друзі України?

Фестиваль «ЕтноХутір» ‒ це вже знаковий фестиваль, який став популярним та який полюбили в Ізраїлі та в Україні

‒ У червні відбудеться уже традиційний благодійний мистецький фестиваль «ЕтноХутір» ‒ це вже знаковий фестиваль, який став популярним та який полюбили в Ізраїлі та в Україні. Так, минулого року на фестиваль прилетіли з України і наші друзі-волонтери, і фанати «ЕтноХутору», які хотіли насолодитись його атмосферою, почути улюблених виконавців. Цей проект розширюється і зростає, ми плануємо підключати нових місцевих партнерів, це зробить фестиваль ще більш яскравим і популярним. Можу з упевненістю сказати: люди чекають на «ЕтноХутір».

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