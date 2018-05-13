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13 Травень 2018, Київ 16:24
Політика

Жарова: «Нам цікаві проекти, які сприяють розвиткові і України, і Ізраїлю»

Анна Жарова (в центрі)

Київ ‒ Допомога постраждалим під час Революції гідності, реабілітація і лікування в Ізраїлі поранених українських воїнів, акції на підтримку України та тих, хто боронить Україну від російської агресії ‒ з цього починали свою діяльність активісти волонтерської організації «Ізраїльські друзі України». Про те, які акції та плани має організація на сьогодні, її співголова Анна Жарова розповіла в інтерв’ю для Радіо Свобода.

‒ У нас багато акцій відбувалось та відбувається: це допомога українським лікарям у підвищенні їхньої кваліфікації в ізраїльських клініках у рамках проекту «Медичний міст», благодійні акції для збору коштів пораненим українським бійцям та переселенцям із Донбасу тощо.

Тобто ми поєднуємо конкретних людей і таким чином намагаємося створити міцні зв’язки між Ізраїлем та Україною.

‒ Ви виступили співорганізатором освітнього форуму Ізраїль ‒ Україна. Яким було його завдання?

‒ Ідея провести такий форум з’явилась минулого року, і ми її втілили завдяки підтримці міжнародного фонду Ukrainian-Jewish Encounter, урядових та науково-освітніх організацій Ізраїлю. Взагалі, це для нас крок уперед: ми збагнули, що на часі ‒ розробка і здійснення проектів разом з українськими партнерами. Якщо казати точніше, то нас цікавлять проекти, які сприяють розвиткові і України, і Ізраїлю, проекти, які змінюють, які впливають на суспільство.

Тобто, коли збираються люди та діляться досвідом і новітніми просвітницькими проектами, то це на користь і Ізраїлю, і Україні; це сприяє розвиткові освіти і в Ізраїлі, і в Україні. Ми сподіваємось, що форум, який відбувся у квітні, справді був початковим, першим, а за ним будуть інші схожі форуми та зустрічі педагогів та науковців.

‒ Чи став перший освітній форум саме таким проектом?

‒ Так, безперечно. Нам цікаво та корисно увійти в освітню сферу, ‒ у команди, яка готувала форум, є досвід, наприклад, у сфері неформальної освіти, а Ізраїль взагалі має прекрасний досвід інноваційної, чи то наукової освіти. Це той досвід, що його, як казали наші українські партнери, Україна потребує задля реформування та модернізації своєї економіки, а також задля підвищення загального освітнього рівня суспільства і державних інституцій.

‒ Які події форуму найбільше запам’яталися?

Ми опрацьовуємо можливості, щоб ці ізраїльські підлітки зустрілися з українськими однолітками, які мають свої ділові ідеї чи наукові розробки

‒ Під час форуму виступали підлітки, яких сміливо можна назвати підприємцями: вони у свої 17 років відкрили власний бізнес, керують ним, а паралельно готуються до шкільних іспитів.

І тепер ми опрацьовуємо можливості, щоб ці ізраїльські підлітки зустрілися з українськими однолітками, які мають свої ділові ідеї чи наукові розробки. Адже для нас важливо розширювати сфери, в якому відбувається діалог між Ізраїлем та Україною, потрібно, щоб цей діалог охоплював різні групи населення та різні рівні.

Активісти волонтерської організації «Ізраїльські друзі України»
Активісти волонтерської організації «Ізраїльські друзі України»

Які найближчі плани та акції готують в Ізраїлі друзі України?

Фестиваль «ЕтноХутір» ‒ це вже знаковий фестиваль, який став популярним та який полюбили в Ізраїлі та в Україні

‒ У червні відбудеться уже традиційний благодійний мистецький фестиваль «ЕтноХутір» ‒ це вже знаковий фестиваль, який став популярним та який полюбили в Ізраїлі та в Україні. Так, минулого року на фестиваль прилетіли з України і наші друзі-волонтери, і фанати «ЕтноХутору», які хотіли насолодитись його атмосферою, почути улюблених виконавців. Цей проект розширюється і зростає, ми плануємо підключати нових місцевих партнерів, це зробить фестиваль ще більш яскравим і популярним. Можу з упевненістю сказати: люди чекають на «ЕтноХутір».

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