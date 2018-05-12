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12 Травень 2018, Київ 14:29
Суспільство

Будинок Центральної Ради УНР: замість кабінету Грушевського буде туалет?

Колишня будівля Української Центральної Ради у Києві, нині Будинок вчителя

Оригінал IV Універсалу Центральної Ради про проголошення УНР, документи за підписами голови Центральної Ради УНР Михайла Грушевського; мапи України часів Революції 1917‒1921 років – така експозиція представлена у Музеї Української революції 1917‒1921 років (раніше називався музеєм УНР) у київському Будинку вчителя. Музей розміщений у цій будівлі невипадково: тут сто років тому засідала Центральна Рада, тут формувались її державницькі інституції. Але подальша доля і самого будинку, і музею наразі не зрозуміла: науковці не виключають, що після запланованого київською владою ремонту і реставрації будівля перейде у власність інвестора, який буде її використовувати відповідно до своїх потреб. Вчені звернулись до президента України Петра Порошенка з проханням забезпечити збереження і належну реставрацію Будинку вчителя.

Меморіальна дошка на фасаді Будинку вчителя у Києві
Меморіальна дошка на фасаді Будинку вчителя у Києві

Указ президента Петра Порошенка «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років» передбачає, серед іншого, розширити сучасну експозицію музею і, за можливості, відтворити меморіальні кабінети голови Центральної Ради УНР Михайла Грушевського та першого прем’єр-міністра уряду УНР Володимира Винниченка. І все це стосується саме будівлі Української Центральної Ради, який відомий як Будинок вчителя.

Будівля Центральної Ради (архівне фото)
Будівля Центральної Ради (архівне фото)

Але не виключено, що на місці кабінету Грушевського може з’явитись … туалет, на горищі – ресторан, тощо. Такі передбачення висловив історик, фахівець із питань повернення культурних цінностей Сергій Кот, ознайомившись з одним з проектів реставрації будинку вчителя.

«Виглядає, що комусь дуже вже залежить, щоб саме в ювілейні річниці доленосних рішень Центральної Ради нинішній Будинок вчителя був повністю виключений з пам’ятних заходів!» – пише фахівець у публікації на сайті «Історична правда».

Голова Української Центральної Ради, історик Михайло Грушевський
Голова Української Центральної Ради, історик Михайло Грушевський

Наразі Міністерство культури України не надало документів, необхідних для початку ремонту та реставраційних робіт, на які КМДА планує виділити близько 50 мільйонів гривень, повідомили журналістам у мерії.

Колишня будівля Української Центральної Ради, нині Будинок вчителя
Колишня будівля Української Центральної Ради, нині Будинок вчителя

Нині будинок Центральної Ради (чи то Будинок вчителя) закритий: стіни будинку, збудованого на початку 20-го століття (у 1911 році.), де-не-де вкрили тріщини, з’явились тріщини у даху. Проведений раніше, у 2014–15 роках, ремонт купола і даху визнаний неякісним: у лютому 2017 року обвалилась частина перекриття на горищі.

Тож у Київській міськдержадміністрації запропонували колективу Будинку вчителя та орендарям звільнити будівлю, після чого влада планує провести експертизу її стану, щоб відремонтувати і реставрувати всю споруду.

Будинок вчителя ніколи серйозно не ремонтували, фахівці мають провести експертизу його даху і фундаменту, але і на цей період треба відселити людей
Олена Фіданян

«Будинок вчителя ніколи серйозно не ремонтували, фахівці мають провести експертизу його даху і фундаменту, але і на цей період треба відселити людей. Треба знайти приміщення, куди тимчасово перевести колектив Будинку вчителя», –​ заявила журналістам видання «Сьогодні» керівник департаменту освіти КМДА Олена Фіданян.

У майбутньому, на думку Фіданян, Будинок вчителя має сприяти розвиткові освіти, популяризувати вчительську працю, розповідати про історію та просвітництво в Україні тощо. Це має бути потужний просвітницький центр всеукраїнського масштабу, зазначає представниця київської влади.

«Це буде вчительське серце, яке розганятиме кров по всіх закладах освіти не тільки Києва, а й України», – каже Фіданян.

Водночас, за її словами, міська влада готова провести переговори з науковцями щодо діяльності Музею Української революції, який є складовою Національного музею історії України.

Науковці пропонують створити просвітницький центр «Будинок Центральної Ради»

Науковці натомість запропонували на основі Музею Української революції створити інформаційно-культурний та історико-освітній центр «Будинок Центральної Ради».

Ініціативу підтримали уряд та оргкомітет з підготовки та проведення заходів, присвячених сторічному ювілеєві Української революції: прем’єр-міністр Володимир Гройсман погодився з ідеєю створити центр у приміщенні будинку Центральної Ради (Будинку вчителя), враховуючи його виняткову історичну цінність, каже директор музею Української революції 1917–​1921 років Олександр Кучерук.

Працівники музею відмовились виїжджати з приміщення, пояснюючи це, серед іншого, відсутністю альтернативних варіантів для функціонування музею. До того ж у разі переїзду музей може залишитись без більшої частини своєї експозиції, каже Кучерук в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Якщо музей, який міститься у будинку Центральної Ради, звідси виїде, буде закритий – це все повернеться до фундації
Олександр Кучерук

«Основну частину експонатів надала Фундація імені Ольжича з умовою: доки буде музей – доти ці предмети та документи будуть тут. Якщо музей, який міститься у будинку Центральної Ради, звідси виїде, буде закритий – це все повернеться до фундації. Вітрини й обладнання раніше належали Інституту національної пам’яті, а тепер вони перебувають на балансі Національного музею історії України», – розповів Кучерук.

Але дотепер ситуація з будівлею та перебуванням у ньому Музею Української революції 1917–1921 років залишається невідомою. При цьому вчені підозрюють, що за ініціативою реставрувати будівлю стоїть бізнес, якому «припали до душі» сама будівля та місце її розташування у самому центрі Києва.

Колишня будівля Української Центральної Ради у Києві, нині Будинок вчителя
Колишня будівля Української Центральної Ради у Києві, нині Будинок вчителя

«Спочатку будинок буде зачинений для проведення обстежень і ремонту, потім нам скажуть, що гроші на ремонт і реставраційні роботи відсутні або що їх не вистачає, а потім будівлю передадуть у довготривалу оренду інвесторові, котрий його добудує або «відреставрує» так, як йому треба для ведення бізнесу», – припускає експерт музею Олена Спицька.

Історична довідка: Будинок Педагогічного музею (просвітницький будинок) побудований за проектом архітектора Павла Альошина в 1911 році. В освітянському домі у 1917 року проходили І та ІІ Всеукраїнські вчительські з’їзди, в залі Педагогічного музею було відкрито Українську академію педагогічних наук. У цьому ж будинку працювала і новостворена Українська державна академія мистецтв, а також Центральна Рада (революційний парламент України), приймаючи тут Універсали, які проголошували суверенність держави. У 1920–1930-х роках у будівлі розміщувалися різні установи. З 1937 року після добудови, змін у плануванні і оздобленні тут розташувався музей Леніна. За ініціативи профспілок освітян Києва у 1980-х роках будинкові повернули його освітню функцію.

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