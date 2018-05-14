Смак черствого хліба натщесерце під акомпанемент кувалд (світова преса)

Австралійське видання The Sydney Morning Herald пише про те, що правник президента США отримав від російського олігарха з санкційного списку виплати на суму 500 тисяч доларів. Французька газета Liberation вміщує рецензію на фільм «Донбас» українського режисера Сергія Лозниці, який був показаний на цьорічномуКаннському кінофестивалі. Британський часопис The Sun повідомляє про перестороги для англійських футбольних уболівальників, оприлюднені напередодні проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві.

Одне з найповажніших періодичних видань Австралії The Sydney Morning Herald ​вміщує статтю «Адвокат заявляє про великі виплати правникові Трампа від російського олігарха». Сіднейська газета повідомляє, що адвокат порноакторки Стормі Деніелз заявив, що юрист президента США Дональда Трампа – Майкл Коен отримав 500 тисяч доларів від російського мільярдера через кілька місяців після того, як Трамп здобув перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах. Адвокат Майкл Авенатті повідомив, що компанія, контрольована російським олігархом, наближеним до Володимира Путіна – Віктором Вексельбергом, надіслала півмільйона доларів адвокатові Трампа. Як пише австралійське видання, ця інформація мала ефект бомби, що вибухнула, бо застала зненацька всі сторони, втягнуті до цієї оборудки. Сама порноакторка Стормі Деніелз каже, що, у свою чергу, отримала 130 тисяч доларів від адвоката президента Трампа як плату за її мовчання щодо статевих стосунків із Дональдом Трампом.

Сіднейська газета додає, що у цій справі, втім, не зовсім зрозуміло, звідки саме адвокат Авенатті здобув банківську інформацію про переказ півмільйона доларів від компанії російського олігарха юристові президента Трампа. Але у кожному разі, нині федеральні слідчі у нью-йоркській дільниці Манхеттен розпочали слідство щодо цієї виплати та інших бізнесових оборудок правника нинішнього американського президента. Насамкінець матеріалу сіднейський часопис нагадує, що минулого місяця адміністрація президента Трампа запровадила санкції щодо групи наближених до президента Росії Путіна місцевих бізнесменів, поміж яких значиться ім’я Віктора Вексельберга та мережa його компаній Renova Group. Часопис пояснює своїм читачам, що санкції пов’язані з агресивними кроками Росії в Україні та Сирії. Видання також повідомляє, що Вексельберг має інтереси у нафтовій, газовій та алюмінієвій промисловості Росії і є п’ятим найбагатшим росіянином зі статками у 15 з половиною мільярдів доларів.

Переклад Твіту: «Адвокат заявляє про великі виплати правнику Трампа від російського олігарха».

Французький часопис Liberation друкує рецензію на фільм українського режисера Сергія Лозниці «Донбас». Автор рецензії Дідьє Перон пише, що український кіномитець відкрив програму Каннського кінофестивалю у розділі Un Certain Regard («Особливий погляд») своєю новою стрічкою. Фільм «Донбас» Сергія Лозниці, як пише Перон, постає такою собі оповіддю загубленого світу, картину якого допомагають розкрити різні історії, пов’язані з «гібридною війною» Росії проти України. Автор статті пояснює, що після буремних подій на Майдані, коли до влади у Києві прийшов Петро Порошенко з обіцянками рішучих реформ і боротьби з корупцією, на Донбасі спалахнула діяльність сепаратистів, приховано чи явно підтримуваних владою Путіна. Перон далі наводить слова Сергія Лозниці про його пошук у створенні нової кінороботи.

«Мене цікавить і непокоїть те, який саме тип людини було створено суспільством, у якому агресія, занепад та дезінтеграція постають головною силою», – каже український кінорежисер Сергій Лозниця.

Дідьє Перон зазначає, що сюжетна лінія фільму «Донбас» просувається від одного героя стрічки до іншого, у супроводі доволі ґротескних і жахливих ситуацій та сцен. Автор пише, що у ході фільму глядач подекуди вже не розуміє, хто нападає на кого, водночас, у стрічці Лозниці доволі яскраво і сильно постає сатиричне підґрунтя. Виникає враження, що всі герої фільму, які постають на екрані, лише підсилюють загальну картину хаосу, що панує від початку і до самого кінця роботи Лозниці. Перон підсумовує, що нова двогодинна стрічка українського режисера занурює глядача до липкої атмосфери морального занепаду і є доволі потужним знаряддям. Французький кінокритик порівнює ефект фільму Лозниці з проковтуванням черствого шматка хліба натщесерце під акомпанемент ударів цілого оркестру людей з кувалдами.

Переклад Твіту: «Kартинa Донбасy».

Одне з найпопулярніших британських таблоїдних видань The Sun публікує статтю «Футбольне здирництво: українські шлюбні шахраї планують використати уболівальників «Ліверпуля» у заплутаних махінаціях з нареченими, коли тисячі англійців приїдуть на фінал Ліги Чемпіонів до Києва». У підзаголовку додається, що українські шахраї розсилають фото гарних жінок потенційним жертвам-уболівальникам футбольного клубу «Ліверпуль» перед тим, як ошелешити їх оплатою за «доставку». Британський таблоїд попереджає, що футбольні фани «Ліверпуля» постають перед перспективою заплутаного шлюбного шахрайства за участі привабливих українок, коли вони прибуватимуть до столиці України на фінал Ліги Чемпіонів.

Видання зазначає, що напередодні фіналу винахідливі східноєвропейські жінки реєструються у шлюбних агенціях, які пропонують гарних наречених на замовлення для самотніх британців. Висловлюються побоювання, що напередодні проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві між англійським «Ліверпулем» та іспанським клубом «Реал Мадрид», українські шахраї спробують звабити тисячі уболівальників світлинами гарних українок в інтернеті, аби вже, так би мовити, мати готові цілі, які самі прибудуть до столиці України.

The Sun наголошує, що більшість із тих «шлюбних» вебсайтів, на яких зараз активно вивішуються фото потенційних наречених з України для самотніх англійських уболівальників, вже були замішані у шахрайстві, коли довірливих самотніх англійців просто і безсоромно обдурювали, як пише газета, буквально через їхні гаманці. Ба більше, англійський часопис повідомляє, що міністерство закордонних справ Великої Британії, оприлюднило спеціальне попередження для англійських футбольних фанів, які поїдуть до Києва на фінал Ліги Чемпіонів. Британське МЗС наголошує, що потенційні англійські жертви українського шлюбного шахрайства у більшості випадків не зможуть повернути свої гроші. У матеріалі наводять цитату з попередження британського МЗС.

«Будьте надзвичайно обережними, подорожуючи в Україну, якщо ви встановили контакт із потенційними нареченими у тій країні за посередництва інтернету. Попередньо були зареєстровані випадки шлюбного шахрайства і спроб здирництва у подібних випадках», – йдеться у застереженні британського Міністерства закордонних справ.

Переклад Твіту: «Футбольне здирництво: українські шлюбні шахраї планують використати уболівальників «Ліверпуля» у заплутаних махінаціях з нареченими, коли тисячі англійців приїдуть на фінал Ліги Чемпіонів до Києва».





