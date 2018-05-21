Британський парламент взявся за «брудні» гроші з Росії

В новому звіті британського Комітету закордонних справ йдеться про те, що «брудні» російські гроші в Великій Британії загрожують національній безпеці цієї країни та підтримують ширшу кампанію президента Володимира Путіна з «підриву міжнародної системи, заснованої на праві». Як бізнесові інтереси впливають на риторику Британії щодо Росії та яким чином вони можуть впливати на поширення інтересів Росії?

Заможні російські олігархи та високопосадовці володіють у Лондоні значними активами: Велика Британія стала ключовим місцем для масового притоку грошей російських багтіїв із часу падіння Радянського Союзу 1991 року.

Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю раніше цього місяця заявляло, що потенційно сотні мільярдів фунтів «відмитих грошей» впливають на Британію щороку, і що ця країна є основним місцем для росіян, які прагнуть легітимізувати доходи від корупції, йдеться в Reuters.

Водночас, Лондон намагається очолити дипломатичний спротив Росії після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії в англійському місті Солсбері. Москва заперечує будь-яку причетність до інциденту.

Та в британському уряді є ті, хто переконаний: будь-яку критику з боку Великої Британії на адресу Кремля підривають дії самого британського уряду щодо «брудних» російських грошей.

У новому звіті британського Комітету закордонних справ йдеться про те, що уряд країни ставить під загрозу національну безпеку тим, що дозволяє «клептократам та порушникам прав людини користуватися Лондоном для відмивання «брудних» грошей, щоб обійти санкції».

Використання Лондона як бази для корумпованих активів осіб, пов’язаних із Кремлем, зараз чітко пов’язане з більш широкою російською стратегією і має наслідки для нашої національної безпеки: боротьба з нею має бути головним пріоритетом зовнішньої політики Великої Британії

В документі під назвою «Золото Москви: Російська корупція у Великій Британії», британські законодавці звинувачують свій уряд у відсутності дієвих мір щодо російської агресії та закликають його запровадити необхідні дипломатичні, військові та фінансові стратегії для того, щоб протистояти Москві.

«Використання Лондона як бази для корумпованих активів осіб, пов’язаних із Кремлем, зараз чітко пов’язане з більш широкою російською стратегією і має наслідки для нашої національної безпеки: боротьба з нею має бути головним пріоритетом зовнішньої політики Великої Британії», – цитує звіт британське видання The Independent.

«Просто бізнес»

Після спроби вбивства Сергія Скрипаля та його доньки, на адресу Росії лунала досить потужна риторика з боку прем’єр-міністра Британії. Але бізнесові інтереси повністю підірвали цю риторику, наголошують політики.

«16 березня – через два дні після того, як уряд оголосив про висилку 23 російських дипломатів із Великої Британії, Росія заробила 4 мільярди доларів США на єврооблігаціях, майже половину з яких купили інвестори з Великої Британії», – йдеться у доповіді.

Днем раніше російський газовий гігант «Газпром» заробив 750 мільйонів євро на продажу облігацій, деякі з яких купили британські інвестори. Про це повідомляв російський банк VTB Capital, який підпадає під санкції США, мовиться в статті The Guardian.

Тоді російське посольство у Великій Британії у своєму Twitter написало:

«Успішний продаж облігацій «Газпрому» в Лондоні з попитом в три рази вищим за заявлений (750 мільйонів). Просто бізнес, як завжди?»

Бізнес у Лондоні «уможливлює» вплив Кремля на Захід

«Активи, що містяться та відмиваються в Лондоні, прямо та опосередковано підтримують кампанію російського президента Володимира Путіна, яка спрямована на підрив міжнародної системи, заснованої на праві», – йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначає голова комітету з міжнародних справ Том Таґендгет, «масштаби збитку, який ці «брудні гроші» можуть чинити на зовнішньополітичні інтереси Великої Британії, нівелюють користь від російських транзакцій у лондонському Сіті».

Таґендгет вважає, що за багато років Москва перетворилася «з корумпованої держави на експортера нестабільності». Він також вказав, що ведення бізнесу в Лондоні «уможливлює» для Кремля поширення впливу на весь Захід, дозволяючи росіянам купувати і продавати елітне нерухоме майно в британській столиці.

Що пропонують?

Якщо заплющувати очі на роль Лондона в корупційних ризиках, пов’язаних із Кремлем, це свідчитиме про несерйозність Великої Британії у її підході до різноманітних «наступальних дій» Володимира Путіна, мовиться в The Independent.

Розмір фінансових ринків Лондона та їхнє значення для російських інвесторів надає Великій Британії значні важелі впливу на Кремль

Комітет вимагає запровадження низки жорстких заходів від уряду, серед яких заборона торгівлі у Лондоні компаніям, які підпадають під санкції в інших країнах, закриття усіляких «лазівок», які дозволяють обходити санкції, та запровадження санкцій до близького оточення Путіна.

«Розмір фінансових ринків Лондона та їхнє значення для російських інвесторів надає Великій Британії значні важелі впливу на Кремль», – йдеться в доповіді.

Росію також звинувачують у втручанні в вибори в США в 2016 році та інші вибори в Європі, та в серії кібератак у всьому світі. Москва це заперечує.