Більшість молоді в Україні не вірить у майбутнє і не готова прийти на вибори – дослідження IRI

Лише 20% української молоді вірять у краще майбутнє – такі дані опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI), проведене на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Менше від третини респондентів віком від 18 до 35 років планують взяти участь у наступних виборах.

Зневіра та апатія є хвилюючим сигналом, вважає директор євразійських програм Стівен Нікс.

«Тоді як молодь України – це та вікова група, серед якої є найбільше підтримки членства в Євросоюзі, їхнє політичне віддалення хвилює. Особливо напередодні президентських та парламентських виборів в Україні в 2019 році», – зазначив програмний директор IRI Стівен Нікс.

«Дуже важливо, щоб уряд та політичні партії в Україні вжили рішучих кроків, аби завоювати довіру виборців, включно з молоддю, адресуючи до них питання, які найбільше їх хвилюють», – додав він.

Дослідження також демонструє надзвичайно низьку довіру людей до галузі охорони здоров’я. Більше від половини опитаних українців сказали, що не вірять, що держава могла б їм надати медичні послуги в разі серйозного захворювання. У Східній Україні такої зневіри більше, ніж у Західній.

«Це дослідження, що викликає хвилювання, підкреслює важливість нещодавно ухваленої реформи охорони здоров’я, яку проводить виконувач обов’язків міністра Уляна Супрун, яка намагається надати медичній системі радянського типу європейських стандартів», – йдеться в заяві програмного директора Міжнародного республіканського інституту.

Дослідження проводилось по всій території України, крім окупованого Росією Криму та окупованих частин Донбасу, в період із 15 по 31 березня 2018 року. Статистична похибка не перевищує 2%.