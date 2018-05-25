Фанати «Ліверпуля» про Україну та ціни на житло

За станом на середину дня, 25 травня, вже більше ніж три тисячі футбольних уболівальників прибули до України, а всього очікують близько 30 тисяч і це лише через аеропорти, зауважують в Державній прикордонній службі. Напередодні футбольного свята в пресі з’являлись повідомлення, що вболівальники відмовляються їхати до Києва через завищені ціни, які підняли спеціально для іноземців на ці дні. Тож Радіо Свобода дізнавалось у фанів, які щойно прибули в аеропорт «Бориспіль», наскільки важко їм було знайти житло і чого вони очікують.

Вболівальники, яких ми зустріли, є фанами команди «Ліверпуль», бо в цей час почали здійснювати посадку саме їхні чартерні рейси. Географія походження вболівальників вкрай різна: Велика Британія, Греція, Південно-Африканська Республіка, Австралія тощо.

Переважна більшість фанів вперше в Україні.

«Мої друзі з Польщі, Литви не казали добрих речей про Україну. Але я не повірив їм і я тут зараз!» – каже Рік із Великої Британії.

«Я чув: це мирне місто і люди дуже дружелюбні. Сподіваюся, ми зможемо пересвідчитися в цьому. Дешеве пиво. І сподіваюсь, велика перемога для «Ліверпуля», – каже Джон.

«Що я знаю про Україну? Андрій Шевченко і Віталій… Боксер», – відповідає Ешлі з Південно-Африканської Республіки і додає, що знає про те, що Віталій-боксер є мером міста Києва.

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Чи важко було знайти житло?

Ті вболівальники, які спілкувались з нами, не скаржились на вартість житла, а скоріше навпаки – хизувались вигідними бронюваннями. Середня ціна – 100 фунтів-стерлінгів, але є і набагато дешевші варіанти.

«Ми житимемо в хостелі, ми забронювали місця три тижні тому. За дуже доброю ціною! У фунтах-стерлінгах – близько 12-13 фунтів-стерлінгів за ніч. Так що… це дуже дешево…» – радіють друзі з Великої Британії.

Є і більш дорогі варіанти, але і їх вболівальники вважають прийнятними.

«Апартаменти в мене в центрі міста, дуже близько до Олімпійського стадіону і квитки на гру також за гарною ціною. За апартаменти величиною 90 квадратних метрів, в яких дві кімнати – спальня та зала, я заплатив менше від 900 євро за 5 ночей. Я думаю, це нормальна ціна, особливо для такої події», – розповідає Емануель з Греції.

«Скільки коштує проживання в Києві? Тисяча доларів за ніч, може... Я жартую! Я не певний, але вважаю, що Київ трошки дешевший за Нью-Йорк, але не набагато. Можливо, ваше пиво дешевше, але годинник коштує так само», – відповідає на питання Ґай із Австралії.

Той, хто шукав апартаменти заздалегідь – задоволені, а от любителям робити це в останню мить довелося непросто.

«Було важко знайти апартаменти. Я зупиняюсь у трьох різних місцях протягом трьох ночей», – каже британець Рік.

Чого чекають від України?

Звісно, перемоги улюбленої команди. А ще майже всі опитані сподіваються на дешеве пиво.

«Я чув: це мирне місто і люди дуже дружелюбні. Сподіваюся, ми зможемо пересвідчитися в цьому. Дешеве пиво. І сподіваюсь, велика перемога для «Ліверпуля», – відповідає Джон.

На пиво і сонце очікує Лі зі своїми друзями з Британії.

«Я подорожую світом і був у багатьох країнах. І Україна, ймовірно, найбезпечніша країна, до якої я приїхав, якщо чесно. Тож ми чекаємо з нетерпінням на знайомство», – каже він.

Деякі футбольні фани за результатами цих вихідних вирішуватимуть, чи повернутися ще.

«Я тут зараз через футбол, але однозначно придивлюся і можливо наступного тижня привезу сюди родину на відпочинок», – зізнається Ешлі з Південно-Африканської Республіки.

Фінал Ліги чемпіонів між іспанським «Реал Мадридом» та англійським «Ліверпулем» відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.