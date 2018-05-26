Національна інвестиційна рада: що говорили президент і перший віце-прем’єр про економіку України

В оновленому Маріїнському палаці 25 травня вперше зібралася Національна інвестиційна рада, яку створили два роки тому. За одним столом зібралися українські політики, топ-менеджери та інвестори зі всього світу, сукупний капітал яких становить майже один мільярд доларів. Під час відкритої частини засідання про українську економіку розповідали президент України Петро Порошенко та перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів. Про необхідність подальших реформ в Україні та можливості для інвесторів говорив голова Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті.

Національна інвестиційна рада – це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Саме він має стимулювати розвиток інвестицій, сприяти формуванню державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату України.

Рада також має вивчати ініціативи та потенційні пропозицій щодо інвестиційних проектів, а також практики взаємодії інвесторів із державними органами.

Про що говорив президент Порошенко?

Протягом майже годинного виступу президент України Петро Порошенко розповів про успіхи української економіки упродовж останніх двох років.

Так, у 2016 році Україні вдалося відновити економічне зростання після кризи 2014 року, коли почалася війна на Сході, а Крим був окупований.

За словами президента, останні дев’ять кварталів внутрішній валовий продукт (ВВП) в Україні зростає, українські банки за перший квартал 2018 року отримали прибуток майже 9 мільярдів гривень, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Україна також збільшила золотовалютні резерви та зберігає стабільний курс гривні. Інфляцію у 2018 році очікують у межах 10%.

Президент зазначив, що згідно з інтерактивним голосуванням компаній-членів Американської торговельної палати в Україні минулого року бізнеси розширилися у 64% компаній, а поточного року на зростання розраховують вже 83% представлених американських компаній.



Петро Порошенко розповів, що у 2017 році експорт збільшився на 30%, а протягом першого кварталу цього року – ще на 27%. Постійно зростає частка експорту до країн Європи.

Президент також згадав про заміну податку на прибуток підприємств на оподаткування виведеного капіталу та закон про «маски-шоу стоп», що має обмежити вплив правоохоронних органів на бізнес.

На думку Порошенка, українська економіка має зростати із темпами не в у 2-3% щорічно, а зі швидкістю 6-7% щороку.

Степан Кубів розповів, як підвищити зростання економіки

Упродовж минулого року український ВВП зріс на 3,1%.

Але, переконаний перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, цього недостатньо для «економічного прориву».

Ми перейшли від політики виживання до політики стратегічного розвитку. Прогноз розвитку економіки залишається позитивним

«Ми перейшли від політики виживання до політики стратегічного розвитку. Прогноз розвитку економіки залишається позитивним. За прогнозами уряду, ВВП у 2018 зросте на 3%, а у 2019 на 3,6%. Прогнози Світового банку більш оптимістичні: у 2018 році на 3,6%, а у 2019 – на 4%», – сказав Кубів.

У той же час віце-прем’єр-міністр наголосив, що з такими темпами Україна лише у 2021 році відновить докризовий стан економіки, а для більш відчутного результату потрібне вдвічі більше зростання.

Кубів назвав п’ять чинників, які можуть забезпечити суттєве зростання економіки: залучення інвестицій, продовження реформ, інновації, ефективне державне управління та збільшення експорту (з нарощуванням додаткової вартості товарів).

Зараз Україна веде торгівлю зі 45 країнами світу, нещодавно завершилися переговори щодо вільної торгівлі з Ізраїлем, тривають домовленості із Туреччиною та Сербією.

За словами Степана Кубіва, економічне зростання в Україні має забезпечити приватний капітал.

Питання антикорупційного суду та мораторію на продаж землі – відкриті

Голова ЄБРР Сума Чакрабарті під час засідання інвестиційної ради нагадав, що банк надав Україні 12 мільярдів євро інвестицій, більшість цих грошей – в останні роки.

Він позитивно оцінює реформи в Україні, однак наголосив, що компанії не будуть відкриватися і розширюватися, якщо не буде законодавчої бази, судової влади та прозорої системи закупівель.

Чакрабарті зазначив, що десять років тому Україну у світі розглядали як постачальника зерна, однак, за цей час почали розвиватися інші галузі, хоча й вартість вироблених українських товарів залишається низькою.

Керівник ЄБРР також звернув увагу, що Україна має великий людський потенціал і не можна допускати, аби люди виїжджали з країни. Для цього потрібно заохочувати малий бізнес та підвищувати довіру до державних органів влади.

Водночас, для прискорення росту економіки Україна має прийняти низку економічних та політичних рішень: проводити прозору приватизацію, ухвалити закон про Вищий антикорупційний суд та скасувати мораторій на продаж землі.

Представники Світового банку в Україні вважають, що вирішення питання продажу землі має пришвидшити ріст економіки України від річних показників у 2% до принаймні 5%.