Вибори-2019: галасливий карнавал сірих політиків та артистів (огляд преси)

Петро Порошенко може просидіти у президентському кріслі до 2024 року, вважає дописувач інтернет-видання «Фокус». Він стверджує, що для більшості нинішніх кандидатів у президенти кампанія з виборів глави держави має цінність виключно в контексті майбутніх виборів до Верховної Ради. Видання прогнозує, що нових осіб у бюлетені для голосування на президентських виборах навесні 2019 роки не з'явиться. Якщо не брати до уваги, звісно, різних коміків і артистів інших жанрів. Відсутність сильного конкурента на цьому електоральному полі для Порошенка є мало не найважливішим підсумком перших п'яти років правління. Втім, його перемога є поразкою українського суспільства, переконує дописувач. За ці чотири роки не виникло ні партії, яка може, якщо не сформувати уряд за підсумками парламентської кампанії 2019 року, то бодай увійти до складу коаліції; ні політичного лідера – компетентного, популярного і який не має компрометуючих зв'язків. І нізвідки не візьмуться вони через рік, вважає автор. Але якщо така партія і такого масштабу національний лідер з'являться в Україні під час другого президентського терміну Порошенка, тоді його першу п'ятирічку можна буде сприймати виключно у позитивному світлі, переконаний дописувач «Фокуса». Стаття називається «Міцна четвірка, або Чому за рік до виборів у Петра Порошенка немає гідного конкурента».

«Вибори-2019: галасливий карнавал сірих політиків і веселих придурків» – у статті під таким заголовком дописувач інтернет-видання «Главред» стверджує, що вслід за Іво Бобулом обов'язково з'являться нові імена і, відповідно, нові сценарії обману українців на виборах. Автор статті політолог Віктор Небоженко вважає, що українські олігархи заплутались і вперше самі не знають, чого хочуть. Адже єдиного кандидата на президентські вибори вперше за двадцять років, у них немає. Але і Петра Порошенка вони теж терпіти не можуть, вважає дописувач. Доводиться, з одного боку, «розкладати яйця в різні кошики», з іншого – перетворювати президентські вибори в суцільний базар або політ-шоу. Для цього доводиться шукати екзополітиков – усіляких оригіналів, диваків, артистів, або маріонеток і наївних політиків, за спинами яких можна сховатися. Чим менше серйозних політиків на виборах, тим простіше маніпулювати виборцями. Їм доводиться вибирати серед «пустушок», політиків-одноденок, а не політичних лідерів. Це дозволить олігархам перетворити президентські вибори 2019 року в політичні ток-шоу, галасливий карнавал сірих політиків і веселих придурків або просто базар, переконує політолог.

Дописувач «Лівого берега» Семен Глузман аналізує – чи є наявність совісті обов'язковою для українців, які мають намір професійно займатися політикою. Експерт із психоаналізу зазначає, що совість, її наявність або відсутність, неможливо визначити апаратними методами. Техніка і наука вважаються морально нейтральними. Вимальовується логічний ланцюжок: якщо ті, хто прагне визначати себе в якості професійних політиків, люди категорично безсовісні, то українці приречені на подальше животіння в океані брехні і бідності. І хоча неможливо пробудити совість у людей з органічними ураженнями мозку через повну відсутність мозкових структур, де повинна розміщуватися совість, однак ці так звані політики, можуть відчувати страх, переконаний психіатр. Тому українці повинні навчитися послідовному, жорсткому контролю за своїми політиками. І тоді ці ущербні люди, які не знають ні сорому, ні совісті, будуть бодай боятися виборців, наголошує дописувач інтернет-видання «Лівий берег».