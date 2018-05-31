Помпео порушив питання України з Лавровим

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Дипломати торкнулись питань двосторонніх відносин, а також обговорили ситуацію в Україні та Сирії.

Це перші переговори Помпео з Лавровим після затвердження Помпео на посаду держсекретаря США, наголошується в заяві Державного департаменту.

Держсекретар Помпео відзначив, що хоча США намагаються налагодити відносини з Росією, це вимагатиме від Росії демонстрації готовності «вжити конкретних дій у відповідь на наше занепокоєння, включаючи стурбованість через втручання в наші внутрішні справи».

Перемови Помпео та Лаврова відбулись наступного дня після заяви постійного представника США при ООН Ніккі Гейлі. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому Україні, Гейлі звинуватила Росію у направленні своїх солдатів в Україну і підтвердила намір США зберігати санкції проти Москви доти, доки вона не поверне анексований Крим і не виведе війська зі східної України.

«Ми найрішучішим чином засуджуємо російське втручання на сході України і спробу анексії Криму», ‒ заявила Гейлі.

«Поки Росія не поверне Кримський півострів під контроль України, американські санкції, пов’язані зі вторгненням у Крим, залишаться чинними. Доти, доки Росія не виведе свої сили зі східної України і не виконає зобов’язання в рамках Мінських угод, наші санкції у відповідь на її кричущі порушення в східній частині цієї країни залишаться чинними», ‒ мовиться в її заяві.