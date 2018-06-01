Загадковий «Перший національний конгрес українців» у Празі без українських громадських організацій

Прага – 24 –26 травня у столиці Чехії відбувся «Перший національний конгрес українців» – принаймні так його назвали організатори – невідомі чи маловідомі люди в середовищі української громади в Чехії. В його роботі, як зазначають організатори, взяли участь представники українських меншин з низки європейських країни і США, однак провідні офіційні українські організації на «конгрес» запрошені не були. Зокрема, про це в розмові з Радіо Свобода розповів Богдан Райчинець – голова найбільшої в Чехії організації «Українська ініціатива в Чеській Республіці».

– Визнаю, що чув декілька слів від різних колег, які казали чи чули про такий захід. Правду кажучи, ніхто нас наперед не інформував, і ми самі подивилися в доступних соцмережах, що воно таке. І можу сказати, що ми так зрозуміли, що це є якась самостійна індивідуальна акція людей, які прагнуть якихось там політичних оцінок і так, правду кажучи, навіть не розуміємо, яка мета цього конгресу. Хочу наголосити, що ніхто наперед не інформував нас.

– У цьому Конгресі, як зазначають організатори, брали участь представники української діаспори з багатьох країн світу. Чи до Вас звернулися хтось із тих представників, які немовби тут були?

Інформація якогось популістичного характеру

– До нас ніхто не звертався і, думаю, не тільки до нашої організації, але й до інших. Наскільки було видно і багато записів у Youtube, і така інформація якогось популістичного такого характеру. Я не думаю, що там було багато представників діаспори світу.

– Скажіть, будь ласка, якщо розглядати досі відомі матеріали, там ішлося про «злочинні дії» нинішнього керівництва країни, про політичні й громадські акції, які відбуваються в Україні. Як Ви до цього ставитеся?

– Я, правду кажучи, не чув чи не бачив точне значення цих закликів. Може і дивувати, оскільки вони себе представляють, як патріотичну організацію. Але все воно виглядає, як така дуже непрофесійна річ. Ось так я б до цього поставився.

– На конгресі йшлося про Крим у російському контексті, немовби були там і представники громадських організацій з Криму й Донбасу. Чи маєте Ви намір реагувати офіційно на ці події?

Нас дивує взагалі такий підхід

– Я визнаю, що спочатку треба мені було б справді подивитися і почути, що там прозвучало. І з другого боку, якщо я подивлюся, що там за тематика, на людей, керівників цього «конгресу», чи як це назвати, то вона ховається за таке обличчя проукраїнське і ніби патріотичне. То назовні воно щось дає дивну інформацію про те, і що воно взагалі має означати. Повторюю, що до нас ніхто не звертався, неофіційно чи офіційно, ніхто не казав, що це має стосуватися до українців чи української діаспори за кордоном. Тобто, нас дивує взагалі такий підхід.