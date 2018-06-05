Луценко в Брюсселі: в Україні щомісяця відбуваються теракти на замовлення Росії

Брюссель – Чимала статистика антикорупційних справ, великі цифри з багатьма нулями конфіскованих нечесно привласнених статків корумпованих можновладців епохи Януковича чи нинішньої влади – ось що чують європейські чиновники, політики та експерти протягом частих візитів до Брюсселя українського генпрокурора Юрія Луценка. Але цього разу відвідини європейців представником «української Феміди» були позначені не лише питаннями корупції, а ще й поясненнями, чому українські спецслужби вдалися до такого неординарного методу – імітації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка

Ця операція унікальною не була, переконує європейців генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«За останні два з половиною роки це вже 32-а імітація вбивства чи теракту до якої ми змушені вдаватися, аби викрити не виконавців, а замовників», – каже він, додаючи, що подібні методи практикуються і в інших країнах, включно із західними демократіями.

Але найголовніше питання у тому, чи досягли українські правоохоронці та Служба безпеки України поставленої мети.

Маємо затриманого організатора, зафіксовані його зв’язки з російськими спецслужбами та маємо список 47 потенційних жертв

Так, «операція була успішною, бо ми маємо затриманого організатора, зафіксовані його зв’язки з російськими спецслужбами та маємо список 47 потенційних жертв, яких Українська держава тепер захистить краще», – пояснив Луценко.

За його словами, тепер фігуранти цього «чорного списку» під охороною СБУ. З іншого боку, в результаті спецоперації Україна нині знає значно більше про «зв’язки організатора вбивства із російською стороною в організації цього та інших можливих терактів».

Водночас, вважає генеральний прокурор України, «помилкою цього методу є те, що бракує комунікації між Україною та партнерами із західних спецслужб».

Імітація вбивства Бабченка виявила дві мети спецслужб Росії – Луценко

Виявлений список 47 потенційних жертв, отриманий в результаті спецоперації із імітацією вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, свідчить про дві мети Росії у гібридній війні проти українців, також заявив у Брюсселі генеральний прокурор України Юрій Луценко.

На жаль, з часів вбивства Троцького в Мексиці, методи спецслужб Росії не змінилися

«Перше, це розплата за критику громадян Росії, журналістів, які зараз працюють в Україні та критикують Кремль. На жаль, з часів вбивства Троцького в Мексиці, методи спецслужб Росії не змінилися. Вони мстять вбивством за будь-яку, як вони розуміють, зраду. Події у Великобританії свідчать, що ці методи живі й не тільки в Україні», – заявив генпрокурор, коментуючи необхідність імітації вбивства журналіста.

Друга мета спроб вбивств на території України спецслужбами Росії, пояснює Луценко представникам Євросоюзу, – це поширення безладу.

Друга частина російського задуму – це сіяння хаосу в Україні шляхом вбивства журналістів, як дуже впливових осіб в українському суспільстві, зазначив генпрокурор.

Не користуйтесь інформацією із Москви

Принагідно, Юрій Луценко, виступаючи перед міжнародною пресою та представниками євроустанов і організацій, закликав не брати інформації із російських джерел.

Прошу солідні західні видання користуватися не інформацією, зі свого московського представництва, а прямою інформацією, яку може надати ГПУ та СБУ

«Я категорично спростовую твердження, що у на немає доказів, зафіксованих технічними пристроями. І прошу солідні західні видання користуватися не інформацією, зі свого московського представництва, а прямою інформацією, яку може надати ГПУ та СБУ», – зазначає генеральний прокурор.

Помилкою, на його думку, було тільки те, що Україна не має достатнього рівня обмінів із іноземними спецслужбами, зокрема, із представниками цих структур в країнах Заходу.

«У нас була й помилка: ми маємо покращити комунікацію з нашими західними партнерами серед спецслужб», – заявив Луценко.

Вкотре вибачившись перед тими, хто в Україні та за її межами співчував та емоційно переживав ситуацію, пов’язану із Аркадієм Бабченком, він наголосив, що слід пам’ятати: «Україна перебуває у відкритій війні, де щомісяця відбуваються теракти на замовлення російського супротивника».