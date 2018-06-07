Facebook у центрі нового скандалу через захист даних – CNN

Facebook має нові проблеми через свою практику поводження з персональними даними, повідомляє CNN.

Компанія Facebook визнала, що надавала доступ до даних своїх користувачів компанії Huawei, китайському виробнику смартфонів, діяльність якої, на думку розвідувальних служб США, становить загрозу для безпеки Америки.

В компанії заявили, що Facebook підтримував партнерства з чотирма виробниками в Китаї, які надавали своїм користувачам послуги подібні до Facebook.

Ця новина посилила занепокоєння тим, як Facebook ставиться до захисту персональної інформації своїх користувачів. Цього тижня, після розслідування The New York Times, компанія визнала, що вона роками мала угоди з доступу до даних з десятками виробників телефонів та планшетів, в тому числі Apple і Samsung.

Угода з Huawei, ймовірно, приверне більше уваги через занепокоєння, висловлене американськими посадовцями, що уряд Китаю може використовувати смартфони компанії та інші товари для збору розвідданих, наголошують в CNN.

«Huawei – це третій за величиною виробник мобільних телефонів у світі і його товари використовують люди у всьому світі, в тому числі у США», –сказав Франциск Варела, віце-президент Facebook з партнерств у сфері мобільного зв’язку.

«Facebook та багато американських технологічних компаній працювали з ними та іншими китайськими виробниками над інтеграцією своїх послуг на ці телефони», – додав він.

У квітні Facebook оголосив, що він зменшує участь у партнерствах, які передбачають надання доступу до приватних даних.