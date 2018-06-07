Дисциплінарна комісія направила стенограму Лінчевського до інституту судових експертиз

Дисциплінарна комісія, яка розглядала провадження стосовно заступника міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського, вирішила надіслати стенограму його доповіді на засіданні Рахункової палати до інституту судових експертиз. Учасники комісії вирішили, що науковці мають зробити висновок: чи вирвані з контексту його висловлювання, чи містять вони ознаки образи або зачіпають честь і гідність громадян. Наступне засідання дисциплінарної комісії має відбутися у понеділок, 11 червня.

Дисциплінарне провадження стосовно Олександра Лінчевського наказав порушити прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Мета – вивчення інформації, поширеної в ЗМІ, щодо його висловлювань. Знаючи прем’єра, впевнений: якщо скандальні слова заступника міністра про смертельно хворих людей дійсно були, йому точно буде непереливки», – сказав про це речник голови уряду Василь Рябчук.

Комісія діє відповідно до урядової постанови, що регулює порядок дисциплінарних проваджень.

Робота комісії і вибачення Лінчевського

Для того, аби сформувати комісію, Національне агентство України з питань державної служби звернулося до Міністерства охорони здоров’я, секретаріату Кабінету міністрів та Міністерства юстиції з проханням надати кандидатури для дисциплінарної комісії.

Під час засідання комісія мала б заслухати уривок запису засідання Рахункової палати та надати висновок стосовно висловлювань Лінчевського.

Спочатку голова комісії пропонував слухати лише виступ заступника міністра, але в. о. міністра Уляна Супрун та деякі члени комісії наполягли також слухати виступ члена Рахункової палати Василя Невідомого, бо промова Олександра Лінчевського частково є відповіддю на виступ Невідомого.

Після прослуховування слово надали Уляні Супрун та самому Лінчевському. Члени комісії мали змогу поставити йому питання з приводу виступу.

Олександр Лінчевський повторно попросив вибачення за «неправильно підібрані слова».

«Мій виступ був спрямований на підтримку програми лікування за кордоном. Я прошу вибачення за невдало підібрані слова, але вони були спрямовані на переконання членів Рахункової палати в необхідності підтримки пацієнтів. Ефективність програми не може рахуватися сухими відсотками», – сказав Лінчевський.

За його словами, у його виступі йшлося про те, що на лікування за кордон потрапляють пацієнти із найважчими випадками захворювань, а програма спрямована на боротьбу не за відсотки, а за продовження тривалості життя пацієнтів.

На запитання про те, чи змінив би він свої висловлювання, якби була можливість їх змінити, Лінчевський відповів: «Поза всілякими сумнівами».

Василь Невідомий під час засідання наголосив, що Рахункова палата не робила висновків щодо неефективності програми, а йшлося саме про розподіл коштів.

Супрун вважає, що це напади на МОЗ

Уляна Супрун під час засідання комісії наголосила, що фрази її заступника були вирвані із контексту і використані проти МОЗ та програми лікування пацієнтів за кордоном.

«Міністерство підтримує цю програму, і ми дивимося на неї не як на неефективне використання коштів. Навіть якщо б усі пацієнти не вижили, це не причина, щоб її зупинити. Лінчевський відстоює ті цінності, які є у міністерства. Він емоційно звернувся до Рахункової палати, тому що ця програма – це не цифри на папері, а живі люди. Лінчевському важко слухати про цифри і такі висновки щодо програми, тому, можливо, через це він так відповідав», – сказала Супрун.

Супрун також наголосила, що все, що зараз відбувається із Олександром Лінчевським, може статися із кожним, хто займається реформами чи політикою.

«Нас атакують популісти і ті, хто не хоче бачити зміни в країні. Я бачу це як атаку на МОЗ, реформи, країну та майбутнє. Ми відстоюємо нашого заступника, він є частиною нашої команди, яка трансформує нашу систему здоров’я і успішно це робить», – наголосила в. о. міністра.

Голова дисциплінарної комісії Костянтин Ващенко зазначив, що остаточне рішення члени комісії ухвалять, «взявши до уваги висновки експертизи, врахувавши суспільний резонанс і політичні чинники».

У чому звинувачують Олександра Лінчевського?

2 червня на сайті «Онкологічний портал України» з’явилася стенограма виступу Лінчевського під час засідання Рахункової палати у відповідь на запит голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольги Богомолець.

Згідно з нею, Лінчевський заявив: «Щодо ефективності, щодо нерезультативності і неекономності використання грошей: у сухому залишку 25 відсотків пацієнтів, власне, помирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які, власне, потребують трансплантації кісткового мозку, закінчуються смертю. Рано чи пізно».

Ситуація набула широкого розголосу, а частина політиків у зв’язку з цим почала вимагати відставки Олександра Лінчевського.

Наступне засідання комісії відбудеться у понеділок, 11 червня.

Після завершення роботи комісії Олександр Лінчевський не коментував її рішення.