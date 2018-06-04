Гройсман наказав почати провадження щодо Лінчевського через слова про онкохворих

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наказав порушити дисциплінарне провадження стосовно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського. Про це повідомив 4 червня речник голови уряду Василь Рябчук.

«Мета – вивчення інформації, поширеної в ЗМІ, щодо його висловлювань.Знаючи прем’єра, впевнений: якщо скандальні слова заступника міністра про смертельно хворих людей дійсно мали місце, йому точно буде непереливки», – вказав Рябчук.

Прес-служба Міністерства охорони здоров’я 3 червня повідомила, що Олександр Лінчевський приносить вибачення за «неприпустимо невдало використані вислови» про неефективне лікування онкохворих за кордоном під час виступу в Рахунковій палаті.

Крім того, у відомстві привернули увагу «до неприпустимості розповсюдження некоректного припущення щодо високого рівня смертності (25%) серед пацієнтів, яких міністерство направляло на лікування за кордон».

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У МОЗ зазначили, що вважають кінцеві результати програми «Лікування громадян України за кордоном» загалом успішними.

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«За останні два роки відправлено на лікування в півтора рази більше пацієнтів, ніж за попередні шість років сукупно. Перебування пацієнтів у черзі скоротилось з року до місяців, іноді тижнів. Формується мережа перевірених і надійних світових клінік-партнерів, з якими йде системна співпраця. Шанс на подовження життя отримують понад 75% пацієнтів», – підкреслили в міністерстві.

2 червня на сайті «Онкологічний портал України» з'явилася стенограма виступу Лінчевського під час засідання Рахункової палати у відповідь на запит голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольги Богомолець.

Згідно з нею, Лінчевський заявив: «Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використання грошей. У сухому залишку 25 відсотків пацієнтів, власне, помирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які, власне, потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно».