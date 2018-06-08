«Судний день» у парламенті: хто кого переграв? (Огляд преси)

Газета «Україна молода» пише, що Верховна Рада зробила президенту Петру Порошенку подарунок й ухвалила компромісний закон про Антикорупційний суд. Однак, чи не стане такий закон компромісом у боротьбі з корупцією? У статті «Судний день» експерт видання наголошує, що від того, яка кількість голосів міжнародних експертів враховуватиметься при подоланні вето Громадської ради міжнародних експертів, залежить те, чи буде суд корупційним, чи антикорупційним. Їх повинно бути чотири або більше. Натомість ухвалена норма, згідно з якою достатньо буде лише трьох голосів. А це означатиме, що Порошенко матиме остаточний вплив на призначення суддів – через Вищу кваліфікаційну комісію суддів чи Вищу раду правосуддя, які йому підконтрольні.

Не зважаючи на те, що закон про Антикорупційний суд ухвалений, влада взяла гору, стверджує експерт газети «День». Коментуючи слова президента Петра Порошенка про загальну перемогу, видання пише, що «перемога» в даному випадку виглядає мінімум непристойно. Занадто багато пафосу і надриву в умовах, коли державі давно вже потрібні сильні ліки і кардинальна операція, а не шамани чи антизастудні препарати. Газета нагадує, що закон про Державне бюро розслідувань ухвалили ще два з половиною роки тому, і тоді також це називали перемогою, але ДБР досі не створено і орган цей не працює. Країна давно вже потребує серйозних реформ, натомість відбувається безперервне підвищення ставок у міжклановій боротьбі, в забезпечення особистих інтересів, в заграванні з суспільством, в обіцянках міжнародним партнерам. Про це газета пише у статті «Хто кого переграв?»

Москва знаходить представників місцевої еліти, які пригноблюють власний народ і підпорядковуються їй. Такий підхід Кремль практикує на Кавказі. Подібне хоче влаштувати і на Донбасі, переконує «Газета по-українськи». Експерт із міжнародних питань Олександр Хара нагадує, що Володимир Путін прийшов до влади на гаслах проти чеченців. Начебто ті влаштували підрив будинків. Почалося бомбардування Грозного. А потім він домовився з теперішніми кадирівцями. Вони взяли на себе зобов’язання придушувати будь-які антиросійські прояви. Це феодальні взаємини, зазначає експерт. Він вважає, що Путін щодо Донбасу пропонує подібну модель. Знайти місцевого ватажка та його поплічників, аби тримали в заручниках місцевих жителів. Регіон хоч і буде у складі України, але підпорядковуватиметься Москві. Вона зможе в будь-який момент підірвати ситуацію на сході України. Вплив Кремля почне далі розповсюджуватися на «неотруєні» частини країни. Росія хоче узаконити окремий статус нині окупованих територій. Фактично це може бути політичний, економічний, соціальний протекторат Росії, попереджає експерт газети.

В цьому ж числі «Газети по-українськи» політолог Тарас Загородній переконує, що перебування Путіна при владі може затягнутись. І це – не останній його президентський термін. На ньому висить багато злочинів, тому він не наважиться покинути владу. До того ж йому вдалося нав’язати суспільству свою незамінність. У Путіна велика група фанатів – 30-40 відсотків населення. Цього достатньо, щоб підтримувати легітимність режиму, переконаний політолог.