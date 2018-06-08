«Культура прокладає дорогу «зеленим чоловічкам». Чому Крим перетворюють на центр «русского мира»

З 5 до 12 червня в окупованій Росією українській Ялті проходить 12-й міжнародний фестиваль «Велике російське слово». Організатори повідомляють, що цього року його відвідали гості з 42 країн. У церемонії відкриття взяла участь голова Ради федерації сусідньої Росії Валентина Матвієнко, а також представники угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Для чого насправді замислювався щорічний фестиваль «Велике російське слово» в окупованому Криму? Яку роль відіграє російська мова в гібридній війні проти України? Чи несе поширення російської мови загрозу для сусідів Росії? На ці та інші запитання відповідають гості та експерти Радіо Крим.Реалії.

Ректор кримського Таврійського національного університету імені Вернадського, що відновив роботу в Києві, Володимир Казарін переконаний, що фестиваль «Велике російське слово» від початку використовувався як інструмент впливу на Україну.

Це жодного стосунку до російської мови не має, політична акція

‒ Він отримав свою назву з вірша Анни Ахматової «Мужність» часів Другої світової війни. Вона каже, що ми будемо протистояти навалі й збережемо російську мову. Це – знову ж таки, елемент все тієї ж заграної, засаленої карти, коли немає ніякого іншого способу говорити про свою важливість та історичну роль, окрім як через перемогу над нацизмом. З 2007 року цей захід був задуманий і підтримувався тодішнім мером Москви Юрієм Лужковим як підрив зсередини України та кримської стабільності. Це жодного стосунку до російської мови не має, політична акція. Зверніть увагу: «міжнародними учасниками» стали «ДНР», «ЛНР», тобто абсолютна втрата міжнародного професійного, філологічного визнання.

Російський «глава» Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) не упустив можливості розповісти про особливе місце півострова на карті «русского мира»:

​«Думаю, було б логічно, якби центром обговорення та розробки концепції «русского мира» став Крим. Ця концепція має знайти своє відображення на законодавчому рівні, отримати всебічну політичну, правову, фінансову, інформаційну підтримку держави. Кримчани упродовж багатьох років були відірвані від Росії. Ми майже чверть століття протистояли агресивній українізації та русофобії та зберегли свою історію, свою ідентичність, свої духовні й культурні цінності, захистили свою свободу. Тому ми особливо гостро відчуваємо свою причетність до «русского мира» і свою відповідальність за його долю, за відновлення його єдності».

Володимир Казарін стверджує, що, незважаючи на оптимізм Аксенова, варто визнати, що кількість російськомовного населення в світі скорочується.

Результатом цієї так званої політики захисту «русского міра» стало те, що він на наших очах удвічі зменшився в розмірі

‒ Можна згадати сумну цифру: якщо в минулому російською мовою в світі володіли більше ніж 500, а за деякими оцінками ‒ до 600 мільйонів осіб, то сьогодні, за офіційними цифрами, тільки 300 мільйонів користуються російською мовою для спілкування. Тобто результатом цієї так званої «політики захисту» «русского мира» стало те, що він на наших очах удвічі зменшився в розмірі. Вони домоглися не тільки того, що російська мова перестала бути популярною ‒ вона стала опудалом, тому що за нею приховане насильство, за нею прихована спроба вдертися в країну й розірвати її зсередини тощо.

ВІДЕО: У Ялті на набережній відкрився книжковий ярмарок «Книжкові алеї», приурочений до фестивалю «Велике російське слово»

Доктор політичних наук з Росії, голова правління експертної групи «Сова» Михайло Савва додає, що Кремль використовує концепцію «русского мира» для просування своїх політичних інтересів за кордоном.

Концепція «русского міра» полягає в тому, щоб у російській діаспорі серед російської етнічної меншини в різних країнах світу знаходити своїх прихильників і через них просувати політичні інтереси путінського режиму

‒ Концепція «русского мира» полягає в тому, щоб у російській діаспорі серед російської етнічної меншини в різних країнах світу знаходити своїх прихильників і через них просувати політичні інтереси путінського режиму. Це випробувано Москвою не тільки на пострадянському просторі ‒ ця модель активно використовується в Західній Європі, в США. Останні вибори президента Росії показали, що голосування за кордоном дало Путіну досить велику кількість голосів. Звичайно, були й фальсифікації, але водночас не можна заперечувати, що режим Путіна знайшов серед цих людей досить багато своїх прихильників. Однак ці люди взагалі ні на кого в Росії не зобов'язані орієнтуватися ‒ ні на Путіна, ні на опозицію. Головний їхній об'єктивний інтерес є в тих країнах, громадянами яких вони стали. А зберігати мову можна й без політичного впливу.

Російський історик та опозиційний політик Андрій Зубов у коментарі для Радіо Крим.Реалії висловив свій погляд на таке використання російської культури:

Шлях культурної підтримки ‒ це цілковито так. Коли ж культура лише прокладає дорогу полкам «зелених чоловічків» ‒ категорично ні

«Коли ми використовуємо «русский мир», як зараз робить Володимир Путін, для свого імперіалістичного впливу, для створення «п'ятої колони», навіть для приєднання таких територій, як Крим, або для відторгнення якихось територій, як Абхазія або Донбас, ‒ це абсолютно неприйнятна річ, це злочин не тільки проти міжнародного права й держав, у яких щось відторгається і де створюється «п'ята колона», це, в першу чергу, злочин проти самого «русского мира», російської культури. Якщо ви хочете, щоб люди перестали любити Пушкіна й Толстого, Чайковського та Рахманінова, ви не можете придумати кращого шляху, ніж ось така імперіалістична руськість. І в цьому сенсі я – звичайно, гарячий і переконаний противник такого імперіалізму. Шлях культурної підтримки ‒ це цілковито так. Коли ж культура лише прокладає дорогу полкам «зелених чоловічків» ‒ категорично ні».

Український політолог, виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда застерігає від того, щоб російську мову саму по собі вважали зброєю Росії.

Не думаю, що сама по собі російська мова несе загрозу, це неможливо. Але те, що разом з нею використовують різні негативні методи, ‒ це факт

‒ Російська мова ‒ одна з мов ООН, нею дійсно говорять мільйони людей, за нею стоїть величезна культурна спадщина. Але проблема в тому, що, використовуючи російську мову, Росія намагалася пригнічувати всі мови на території колишньої Російської імперії. І ця політика зараз знаходить відображення в розбудові «русского мира». Я не думаю, що сама по собі російська мова несе загрозу, це неможливо. Але те, що разом з нею використовують різні негативні методи, ‒ це факт. І якщо подивитися, що відбувається в соцмережах, вже видно спроби використовувати ті самі методи, але з українською мовою. Тому справа не в мові, а в змісті.