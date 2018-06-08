Єдність НАТО щодо України на тлі розбіжностей та санкцій

Брюссель – Міністри оборони країн НАТО зустрілися у Брюсселі на тлі розбіжностей між державами Європи й Канади – з одного боку, та Сполучених Штатів – з іншого, навколо комерційних, кліматичних та низки інших глобальних питань. Водночас, трансатлантична згуртованість також була поставлена під сумнів через останні заяви, що лунають з боку нового уряду Італії, що, мовляв, настав час, аби Захід скасував санкції щодо Росії. Однак, і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і міністр оборони України, який брав участь у натовських зустрічах, наголошують, що санкції повинні тривати, а між країнами альянсу щодо цього існує консенсус

Майже всі представники НАТО, включно із головою цієї військово-політичної організації, з якими в четвер і п’ятницю зустрівся у Брюсселі міністр оборони України Степан Полторак, переконані: санкції щодо Росії треба продовжувати й посилювати.

«Я не знаю позиції Італії, бо не спілкувався із її представницею (міністром оборони Елізабеттою Трентою – ред.), але щодо інших, то вони всі висловили одностайну підтримку і Україні, і продовженню санкцій», – каже Полторак.

Принагідно, голова українського оборонного відомства зауважує: країни, які традиційно беруть активну участь у допомозі Україні протистояти російській агресії та розбудовувати її армію, вкотре підтвердили, що припиняти цей процес не мають жодних намірів.

«Сполучені Штати відкривають нам можливість отримування другого траншу на постачання Україні зброї, техніки, оснащення. Канада долучила Україну до списку держав, яким дозволене постачання автоматичної стрілецької зброї. Литва завжди допомагала нам озброєннями, а Польща, зі свого боку, має низку проектів із військово-технічної співпраці, які значно підвищують можливості обороноздатності наших країн».

У пошуках обхідних шляхів заблокованих Угорщиною українсько-натовських ініціатив

І навіть у блокуванні євроатлантичних інтеграційних процесів України Угорщиною, на думку Степана Полторака, можна сподіватися на невеликий поступ. Попри те, що йшлося насамперед про шляхи підвищення українсько-угорських оборонних спроможностей, порушувалися й питання, погляди на які у Києва та Будапешта різняться.

«Я висловив міністрові оборони Угорщини наше занепокоєння позицією його держави. У нього на це є своя думка, але я переконаний у тому, що на першому плані має стояти безпекова ситуація, а вже після цього непорозуміння, включно із політичними. Але сьогоднішня зустріч є кроком до зняття блокування проведення українсько-натовських зустрічей», – зазначив міністр оборони України.

Що ж до участі України в саміті НАТО наступного місяця у Брюсселі, то офіційно, і представники альянсу, і міністр оборони Полторак заявляють, що наразі формату зустрічей за участі президента Петра Порошенка ще не визначили. Хоча у тому, що він буде запрошений на цей саміт голів держав та урядів 29 країн-союзниць альянсу, сумнівів немає.

Тим часом, із дипломатичних джерел стало відомо, що більшість країн НАТО, які хочуть відновити участь України в зустрічах у рамках Комісії Україна-НАТО, шукають можливі обхідні шляхи для подолання угорського блокування цих консультацій.

Одними з можливих варіантів є включення у програму саміту спільного засідання в тристоронньому форматі «Грузія-Україна-НАТО». Інша ідея – проведення наради за участі України у форматі Чорноморської безпеки.

Країна-порушниця міжнародних правил повинна поплатитися – голова НАТО

На думку голови НАТО Столтенберґа, який відкрито заявляє про свою підтримку політики санкцій та військового стримування Росії, санкції повинні тривати, доки Росія не змінить своєї політики та не повернеться до поваги до українського суверенітету й територіальної цілісності.

«Коли порушуються міжнародні правила, для держави-порушниці мають бути наслідки», – сказав Столтенберг, звертаючи увагу на вторгнення Росії в Україну.

Ми повинні залишатися об’єднаними, особливо коли ми бачимо, що Росія намагається між нами посіяти розкол

«Ми повинні залишатися об’єднаними, особливо коли ми бачимо, що Росія намагається між нами посіяти розкол», – каже голова альянсу, і, демонструючи серйозну налаштованість відповісти на російське «брязкання зброєю», союз НАТО оголошує, що міністри оборони країн-союзниць щойно домовився про збільшення штату в своїх командних структурах на 1200 осіб та про створення нових натовських командних структур у США та Німеччині.

«Вперше в історії НАТО ми створили й розташували бойові військові групи у Балтійському регіоні та у Польщі», – наголошує генсекретар НАТО, на думку якого, це є свідченням того, що комерційна війна між ЄС і США на трансатлантичну згуртованість негативно не позначається.