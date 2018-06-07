НАТО: принцип відчинених дверей є актуальним для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 7 червня підтвердив відкритість альянсу до вступу нових членів. Так у Брюсселі на зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком Столтенберґ відповів на запитання щодо перспектив вступу України до оборонного союзу.

«Принцип відчинених дверей, один із основних принципів НАТО, є актуальним як для України, так і для інших країн. Вважаю історичною подією, що в новій будівлі штаб-квартири альянсу я першим міністром із країн-партнерів приймаю міністра оборони України Степана Полторака», – сказав Столтенберґ.

Полторак на цій зустрічі поінформував Столтенберґа про особливості воєнно-політичної обстановки в Україні, а також розповів про реформи в українському оборонному відомстві.

«Ми усвідомлюємо, що майбутнє української держави нерозривно пов’язане з членством у системі колективної безпеки й оборони альянсу. Попри складну ситуацію на сході України наш внесок в операції альянсу буде збережено й нарощено», – цитує слова міністра оборонне відомство України.

Раніше 7 червня генеральний секретар НАТО підтвердив, що президент України Петро Порошенко буде запрошений на саміт НАТО 11-12 липня в Брюсселі, але додав, що формат зустрічей із ним ще не визначений.

На засіданні Ради Росія – НАТО 31 травня країни-члени Північноатлантичного альянсу закликали Росію припинити втручання в Україну і намагання зруйнувати єдність альянсу.

Північноатлантичний альянс 9 березня заявив, що визнає прагнення України бути повноцінним членом цієї організації.

Президент України Петро Порошенко 10 березня привітав визнання НАТО прагнення України бути повноцінним членом цієї організації і заявив, що «наступна амбіція – План дій щодо членства (ПДЧ) для України».