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10 Червень 2018, Київ 22:32
Політика

Чому Росія відгороджується від угруповань «ЛДНР» парканами і ровами

Ілюстративне фото

У Росії будують захисні огорожі на кордоні. Попри численні заяви бойовиків про об’єднання, найактивніше паркан зводять вздовж території, яка підконтрольна угрупованням «ЛНР» та «ДНР». Як виглядає нова російська стіна? І чому росіяни вирішили відгородитися від бойовиків? Це з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Літо 2014 року. Бойовики намагаються взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону в Донецькій і Луганській областях. Бої розгортаються одразу на кількох укріплених пунктах пропуску.

Один з них – Ізварине – штурмують з початку червня. Повністю знищити оборону українських силовиків у цьому районі бойовики «ЛНР» та «ДНР» за підтримки російських військових змогли тільки в серпні. Тоді ж через цей пункт пропуску пройшов перший так званий «гуманітарний конвой» Росії.

У 2018-му в Ізвариному мало що нагадує про ті трагічні події початку війни. Черги, маршрутки, вантажівки – звичайна суєта на кордоні.

Пункт пропуску «Ізварине»
Пункт пропуску «Ізварине»

​А ось те, що відбувається неподалік від пункту пропуску – не типово для цих місць. Наприкінці минулого року про активність російських прикордонників на цій ділянці заговорили телевізійники прокремлівських каналів.

«Двометровий паркан із колючим дротом з’явився в Ростовській області на кордоні з Україною. Огородження встановили на найбільш контрабандних ділянках у районі російського Донецька», – мовилося в сюжеті.

Саме боротьбою з контрабандою росіяни пояснили встановлення паркану. Але забули уточнити – відгородитися вирішили саме від території підконтрольної бойовикам. Місцеві теж підтверджують: кордон зміцнюють повним ходом.

«Так, контрабанда. Вони тут ловлять. Перешкоду зробили. Я згодна з цим», – каже літня жінка.

Ця жінка вважає, що паркан є перешкодою для контрабанди
Ця жінка вважає, що паркан є перешкодою для контрабанди

Але з контрабандою російські прикордонники борються вибірково.

«На окремих ділянках у Сумській і Харківській областях ми спостерігаємо проведення інженерних робіт Російською Федерацією по укріпленню кордону. Але вони там не настільки активізовані, як на тій ділянці, яка нам тимчасово не підконтрольна», – зазначив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Олег Слободян, помічник голови Державної прикордонної служби України
Олег Слободян, помічник голови Державної прикордонної служби України

Вперше інформація про стіну між Росією і окупованою частиною Донбасу на якій за підтримки Кремля діють угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», з’явилася ще в 2015 році. Тоді ж місцеві жителі почали публікувати в соцмережах фотографії огорож.

Є інформація про колючий дріт, про переривання шляхів
Олег Слободян

Але, за словами українських прикордонників, будівництво активізувалося саме за останні півроку.

«У нас є інформація про колючий дріт, про переривання можливих шляхів. Про встановлення якихось малопомітних загороджень для техніки, в тому числі і встановлення відеокамер для дистанційного спостереження», – сказав Слободян.

Місцеві жителі опублікували в соцмережах фотографії огорож
Місцеві жителі опублікували в соцмережах фотографії огорож

Тепер в Держприкордонслужбі не сумніваються, що головне завдання Росії – відгородитися саме від угруповань «ЛНР» та «ДНР». Цю версію підтверджують і дані, опубліковані російською стороною.

Протяжність неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону – трохи більше від 400 кілометрів. І ось який збіг – майже таку ж відстань збираються відгородити в прикордонному управлінні ФСБ Росії. Там офіційно заявили: паркан уже встановили на ста кілометрах. Також вирили 40 кілометрів протитранспортних ровів і проклали 350 кілометрів контрольно-слідової смуги.

У Росії будують захисні огорожі на кордоні. Фото місцевих жителів
У Росії будують захисні огорожі на кордоні. Фото місцевих жителів

Журналіст Олександр Бєлокобильський одним з перших вивчив зміни на кордоні між Росією і нині непідконтрольною уряду України територією.

«Ось ми бачимо у жовтні 2015 року – можна вільно перетинати кордон. Перемикаємося на наступний період – ось у нас квітень 2016 року. І тут ми бачимо, що з’являється рів», – вказує на зміни журналіст.

Фото місцевості у жовтні 2015 (л) і в квітні 2016 року (п)
Фото місцевості у жовтні 2015 (л) і в квітні 2016 року (п)

Будівництво на кордоні журналіст відслідковує за допомогою сайту держзакупівель Російської Федерації, де періодично з’являються мільйонні тендери від ФСБ на поставку будматеріалів, необхідних для загороджень.

Можлива причина – це, якщо бойовики почнуть бігти до Росії, якщо ЗСУ підуть у наступ...
Олександр Бєлокобильський

Так чому ж Росія вирішила відгородитися від угруповань?

«Перша причина – це дійсно обмеження неконтрольованого перетинання кордону товарами. Друга причина – це, зрозуміло, зброя, яку везуть до Донбасу і не хочуть, щоб вона поверталася до Росії у зворотній бік. І третя можлива причина – це, якщо бойовики почнуть бігти до Росії, якщо ЗСУ підуть у наступ...» – переконаний Олександр Бєлокобильський.

Олександр Бєлокобильський, журналіст
Олександр Бєлокобильський, журналіст

Також, як стверджують в українській Держприкордонслужбі, додаткові обмеження на кордоні між Росією і підконтрольними бойовикам територіями вводять через Чемпіонат світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня. Ось тільки мундіаль закінчиться, а паркан – залишиться.

«Залишаться інженерні споруди, тобто, їх ніхто не буде демонтувати, це не тимчасові споруди, які сьогодні виставили, а завтра забрали. А це значить, що тенденція до ізоляції і підвищення фільтрації збережеться», – резюмує Олег Слободян.

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