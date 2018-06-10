Чому Росія відгороджується від угруповань «ЛДНР» парканами і ровами

У Росії будують захисні огорожі на кордоні. Попри численні заяви бойовиків про об’єднання, найактивніше паркан зводять вздовж території, яка підконтрольна угрупованням «ЛНР» та «ДНР». Як виглядає нова російська стіна? І чому росіяни вирішили відгородитися від бойовиків? Це з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Літо 2014 року. Бойовики намагаються взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону в Донецькій і Луганській областях. Бої розгортаються одразу на кількох укріплених пунктах пропуску.

Один з них – Ізварине – штурмують з початку червня. Повністю знищити оборону українських силовиків у цьому районі бойовики «ЛНР» та «ДНР» за підтримки російських військових змогли тільки в серпні. Тоді ж через цей пункт пропуску пройшов перший так званий «гуманітарний конвой» Росії.

У 2018-му в Ізвариному мало що нагадує про ті трагічні події початку війни. Черги, маршрутки, вантажівки – звичайна суєта на кордоні.

​А ось те, що відбувається неподалік від пункту пропуску – не типово для цих місць. Наприкінці минулого року про активність російських прикордонників на цій ділянці заговорили телевізійники прокремлівських каналів.

«Двометровий паркан із колючим дротом з’явився в Ростовській області на кордоні з Україною. Огородження встановили на найбільш контрабандних ділянках у районі російського Донецька», – мовилося в сюжеті.

Саме боротьбою з контрабандою росіяни пояснили встановлення паркану. Але забули уточнити – відгородитися вирішили саме від території підконтрольної бойовикам. Місцеві теж підтверджують: кордон зміцнюють повним ходом.

«Так, контрабанда. Вони тут ловлять. Перешкоду зробили. Я згодна з цим», – каже літня жінка.

Але з контрабандою російські прикордонники борються вибірково.

«На окремих ділянках у Сумській і Харківській областях ми спостерігаємо проведення інженерних робіт Російською Федерацією по укріпленню кордону. Але вони там не настільки активізовані, як на тій ділянці, яка нам тимчасово не підконтрольна», – зазначив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Вперше інформація про стіну між Росією і окупованою частиною Донбасу на якій за підтримки Кремля діють угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», з’явилася ще в 2015 році. Тоді ж місцеві жителі почали публікувати в соцмережах фотографії огорож.

Є інформація про колючий дріт, про переривання шляхів

Але, за словами українських прикордонників, будівництво активізувалося саме за останні півроку.

«У нас є інформація про колючий дріт, про переривання можливих шляхів. Про встановлення якихось малопомітних загороджень для техніки, в тому числі і встановлення відеокамер для дистанційного спостереження», – сказав Слободян.

Тепер в Держприкордонслужбі не сумніваються, що головне завдання Росії – відгородитися саме від угруповань «ЛНР» та «ДНР». Цю версію підтверджують і дані, опубліковані російською стороною.

Протяжність неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону – трохи більше від 400 кілометрів. І ось який збіг – майже таку ж відстань збираються відгородити в прикордонному управлінні ФСБ Росії. Там офіційно заявили: паркан уже встановили на ста кілометрах. Також вирили 40 кілометрів протитранспортних ровів і проклали 350 кілометрів контрольно-слідової смуги.

Журналіст Олександр Бєлокобильський одним з перших вивчив зміни на кордоні між Росією і нині непідконтрольною уряду України територією.

«Ось ми бачимо у жовтні 2015 року – можна вільно перетинати кордон. Перемикаємося на наступний період – ось у нас квітень 2016 року. І тут ми бачимо, що з’являється рів», – вказує на зміни журналіст.

Будівництво на кордоні журналіст відслідковує за допомогою сайту держзакупівель Російської Федерації, де періодично з’являються мільйонні тендери від ФСБ на поставку будматеріалів, необхідних для загороджень.

Можлива причина – це, якщо бойовики почнуть бігти до Росії, якщо ЗСУ підуть у наступ...

Так чому ж Росія вирішила відгородитися від угруповань?

«Перша причина – це дійсно обмеження неконтрольованого перетинання кордону товарами. Друга причина – це, зрозуміло, зброя, яку везуть до Донбасу і не хочуть, щоб вона поверталася до Росії у зворотній бік. І третя можлива причина – це, якщо бойовики почнуть бігти до Росії, якщо ЗСУ підуть у наступ...» – переконаний Олександр Бєлокобильський.

Також, як стверджують в українській Держприкордонслужбі, додаткові обмеження на кордоні між Росією і підконтрольними бойовикам територіями вводять через Чемпіонат світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня. Ось тільки мундіаль закінчиться, а паркан – залишиться.

«Залишаться інженерні споруди, тобто, їх ніхто не буде демонтувати, це не тимчасові споруди, які сьогодні виставили, а завтра забрали. А це значить, що тенденція до ізоляції і підвищення фільтрації збережеться», – резюмує Олег Слободян.

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