«Не хочу, щоб дядько Вова кликав мою дитину в останній бій» – російська журналістка

Журналістка російського телеканалу N1 з Нижньовартовська (Росія) Олександра Терікова каже, що була змушена звільнитися через інтерв'ю російському телеканалу «Дождь». Терікова розповіла, що її керівник зажадав, щоб вона написала заяву про звільнення за власним бажанням.

У кінці травня Терікова опублікувала запис пісні, репетицію якої проводили вихованці вокальної групи «До-мі-соль-ка» (діти віком 4-5 років, серед яких була і донька Терікової) в дитячому садку №68 російського Нижньовартовська.

«Якщо головний командир покличе в останній бій, дядько Вова, ми з тобою», – співали діти.

Цю пісню виконували не тільки в дитсадку Нижньовартовська. На YouTube опублікували студійну версію, яка набрала 1,3 мільйона переглядів.

Коли про публікацію дізналися журналісти російських федеральних телеканалів, вони попросили Терікову включитися в ефір і розповісти про інцидент. Це і стало приводом для звільнення.

«Моє звільнення мені пояснили тим, що я можу реалізовувати свої політичні амбіції на будь-якому з тих телеканалів, яким я давала інтерв'ю. Політика телеканалу «Дождь» (Терікова повідомила про пісню про «дядька Вову» «Дождю» – ред.) не відповідає нашій політиці», – розповіла журналістка.

У своєму Instagram Терікова опублікувала фотографію заяви про звільнення за власним бажанням. «Прошу звільнити мене за занадто активну громадянську позицію і за політичні розбіжності з редакцією телеканалу», – йдеться в документі.

За її словами, її начальник вимагав звільнення «досить емоційно».

«Я вважаю, що неправильно вплутувати дітей в якусь політику, пропонувати їм співати про останній бій за дядька Вову. Я не хотіла б, щоб дядько Вова або дядько Ваня кликав мою дитину в останній бій», – пояснила Терікова свою точку зору.

Головний редактор телеканалу N1 Людмила Козлова, в свою чергу, заявила, що Терікову звільнили «не через «політичні розбіжності з редакцією телеканалу», як зазначила в своєму пості, а за порушення нашої корпоративної етики та неузгодженість прямого ефіру з головним редактором». «Вона (Терікова) виступила з особистими політичними позиціями від імені N1», – стверджує Козлова. За її словами про ефір з телеканалом «Дождь» не знав головний редактор. «Особисто Олександра Терікова як мама може давати інтерв'ю кому завгодно і на яку їй заманеться тему, але щоб представлятися журналістом телеканалу N1 і виходити в ефір з майданчика телецентру, необхідно отримати погодження головного редактора», – додала головний редактор N1.

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