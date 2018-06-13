«Примус до орального сексу – гріх». Муфтій Таджикистану звернувся до чоловіків. Про це просили їхні дружини

Анушервон Аріпов

Головний муфтій Таджикистану засудив чоловіків, які схиляють дружин до незвичних для них сексуальних стосунків. Приводом для такої проповіді стали скарги жінок, чиї чоловіки примушували їх до орального сексу.

«Примус дружин до орального сексу – гріх», – заявив муфтій Саідмукаррам Абдукадірзода.

Джерело такої розпусти, за його словами, – інтернет і порнофільми. Таджицькі інтернет-провайдери блокують доступ до нелояльних державі новинних ресурсів, велика частина порносайтів доступна.

У столичний ісламський центр почали регулярно надходити листи жінок з проханням «напоумити розпусних чоловіків», – розповідає Джамоліддін Хомуші, глава відділу фетв Ісламського центру Таджикистану.

Дружини просили тримати їхні імена в таємниці. Тому проповідь, яка прозвучала в мечеті, була не адресна, була виголошена для всіх, хто прийшов на намаз.

В останніх зверненнях жінки писали, що чоловіки почали примушувати їх до орального сексу після того, як повернулися з трудової міграції з Росії. У самому Таджикистані, вважають священнослужителі, оральний секс непопулярний і його практикує дуже невелика кількість подружжя.

«Це – ті речі, які чужі нашій культурі, – вважає Джамоліддін Хомуші. – Раніше про таке навіть не знали і не говорили».

Іслам забороняє позашлюбні інтимні зв'язки і шлюби між близькими родичами. У сексуальних стосунках між законним подружжям особливих заборон немає. Головне, щоб все відбувалося за взаємною згодою.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»