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От чемпионата мира по футболу в России не отказались команды-участницы, но бойкотируют дипломаты – Великобритания, Австралия, Канада, Исландия, Польша, Финляндия… А уже в четверг, в день старта турнира, Европарламент планирует принять резолюцию, в которой призвать к дипломатическому бойкоту. Поводы – и агрессия на Донбассе, и аннексия Крыма, и сбивание лайнера рейса МН17, и голодовка Олега Сенцова. А 38 лет назад произошел самый массовый спортивный бойкот в истории: 65 государств не поехали на Олимпиаду-80 в советскую Москву по политическим соображениям. Таким оказался протест против ввода войск в Афганистан. Как это было?

Бойкотировать Олимпиаду-80 и перенести её в любую другую страну первым предложил президент США Джимми Картер. Это случилось через 8 дней после того, как советские войска взяли дворец афганского руководителя Хафизуллы Амина в Кабуле. Слова не разошлись с действиями: США не пустили своих спортсменов на Игры в советскую Москву, поставив условие: вывести советские войска из Афганистана в течение месяца. В феврале 1980-го вторжение СССР в Афганистан осудила Генеральная ассамблея ООН. Но Международный олимпийский комитет, несмотря на это, оставил Олимпиаду-80 в Москве.

В кулуарах тогдашний президент МОК Майкл Моррис Килланин сообщил руководителю спортивного ведомства СССР Сергею Павлову: «Если бы МОК состоял из министров, вы бы игры потеряли».

«Многие американские спортсмены были не согласны с решением НОК США поддержать протест правительства. Мы получали много писем. Я помню много таких встреч, где приходилось подолгу убеждать спортсменов, годами готовившихся к Московской Олимпиаде, почему их просят не участвовать. Но в итоге правительство США их убедило, и американская сборная не поехала в Москву», – вспоминал в интервью русской редакции Радио Свобода Нельсон Ледски, руководивший в 1980 году штабом группы бойкота Московской Олимпиады.

Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, в Советском Союзе традиционно вещали населению, что на самом деле поддерживает СССР большинство, а те, кто не приедут, – не показатель. Ведь будет аж 80 стран, а пропустят игры «только» 65.

СССР старался привезти делегатов стран любой ценой. Так, перед визитом в Москву канцлера ФРГ Гельмута Шмидта обсуждался вопрос о великом подарке – автомобиле «Нива».

Бойкотировали лидеры летних олимпийских видов спорта: США, Канада, ФРГ, Китай, Япония, Южная Корея и Турция. Мусульманские страны Африки и Азии бойкотировали Игры из-за солидарности с афганскими братьями по вере. Также Игры саботировали Ливия и Иран, которые были недовольны участием Израиля.

Часть приехала, но национальному гимну – запрет

Большинство команд Европы, которые всё же приехали на Игры, выступали под флагами Международного олимпийского комитета, и только сборные Австрии, Греции, Мальты, Финляндии и Швеции – под национальными флагами. В случае их победы звучал гимн МОК, а не национальный.

Были государства, которые хоть и участвовали в Играх, но не вышли на церемонию открытия Олимпиады – парад команд.

Вечный вопрос трансляции (и из-за этого финансовых потерь, про которые так часто говорят некоторые эксперты), в США в 1980 году был тоже решён.

«NBC заплатила 75 миллионов долларов за права на трансляцию Игр, и им не хотелось терять эти деньги. Но под давлением правительства США NBC и многие другие телекомпании в итоге не стали показывать Олимпиаду. И многие другие американские компании, заинтересованные в участии в Московских Играх, также были вынуждены отказаться», – рассказал Нельсон Ледски.

Олимпийские игры бойкота

Для спортсменов, которые отказались от участия на Олимпиаде в Москве, были проведены «Олимпийские игры бойкота» в Филадельфии. В соревнованиях приняло участие 29 стран.

Интересно, что через 4 года у Москвы появилась возможность «отомстить» США. Ведь Игры-1984 проходили в США. И хотя бойкот тоже устроили, численность «отказников» оказалась в разы меньше – СССР, ГДР и некоторые социалистические страны.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)