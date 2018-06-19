Радіо Свобода Daily: кількість «євроблях» відрегулюють законом

Денісову знову не пустили. Цього разу до Сущенка

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація СІЗО в Москві не дозволила їй зустрітися із засудженим українцем Романом Сущенком. Перед цим її не пустили до Олега Сенцова та Миколи Карпюка.

Щоб зрушити ситуацію з місця, разом з російською колегою Тетяною Москальковою Людмила Денісова вже почала працювати над створенням «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та Україні.

Недопуск українського омбудсмана до ув’язнених у Росії громадян України може свідчити про погіршення їхнього стану здоров’я та психологічного тиску на них, написала у Facebook-у віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко. Натомість речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це ні в якому разі не означає зриву домовленостей, досягнутих раніше між президентами Росії і України Володимиром Путіним та Петром Порошенком.

Чи може омбудсман хоч щось зробити для звільнення політв’язнів – читайте у матеріалі.

Герман далі під арештом

Апеляційний суд залишив Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка, під арештом. Перед початком засідання Герман розповів медіа свою версію подій. За його словами, він у цій операції співпрацював із представником української контррозвідки Дмитром, позивний «Дітріх». (Служба зовнішньої розвідки України заперечує зв’язки із Борисом Германом).

Герман зауважив, що російська сторона надала йому так званий розстрільний список на двох аркушах – як фотокопію в месенджері «Сигнал». У списку, як стверджує Герман, було 47 осіб, серед яких не було Бабченка, але був син очільника МВС Арсена Авакова.

ЄС продовжив «кримські санкції»

Рада ЄС продовжила на рік санкції щодо Росії через незаконну анексію українського Криму та Севастополя. Обмеження стосуються осіб та компаній, що мають свої відділи на території ЄС, та діятимуть тепер до 23 червня 2019 року. Лідери України, коментуючи цей крок, наголошують на необхідності твердого підходу до питань безпеки в чорноморському регіоні та переходу від «політики невизнання до політики деокупації» Криму. Тим часом представники ЄС кажуть, що нинішнє продовження санкцій – ознака згуртованості й неминучості покарань Росії за порушення міжнародних норм.

Закон для «євроблях»

На порозі вирішення проблеми питання автівок на «євробляхах». Врегулювати питання щодо надмірної кількості автівок на єврономерах в Україні пропонують за рахунок зменшення акцизного податку на авто, скасування екологічного обмеження на розмитнення щодо стандарту «євро-5» та посилення контролю, зокрема через збільшення штрафів. Такі законопроекти вже зареєстровані і можуть бути ухвалені найближчими днями. Як зміняться ставки акцизного податку? Що буде із тими «євробляхами», які вже в Україні? На ці запитання відповіла голова комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ніна Южаніна.

Польські банки та бізнес заговорили українською

Польські комерційні та державні установи реагують на масову трудову та освітню міграцію з України до Польщі пропозиціями українською мовою. На вулицях польських міст дедалі частіше можна зауважити україномовні написи чи рекламу, передусім про грошові перекази в Україну та мобільний зв’язок. Рідною для українців мовою надають інформацію в приймальних комісіях багатьох польських вишів. Послуги українською пропонують у банках та в бюро нерухомості, а великі мережі супермаркетів організовують «українські тижні». Примітно, що, згідно з недавнім опитуваннями дослідницької фірми ARC Rynek i Opinia, залишитися в країні над Віслою надовше мають намір 6 із 10 українських мігрантів. Як українці змінюють Польщу – у завершальному лінку на сьогодні.

Світ динамічний і люди в ньому мобільні. Але де б не були, пам’ятайте, звідки Ви!

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