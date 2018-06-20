Насильство, посягання на свободу слова, примусове виселення та інші порушення прав людини в Україні – звіт ООН

У новій доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) автори наголошують на тому, що часто випадки порушення прав людини в Україні залишаються безкарними. Організація звертає увагу на те, що український уряд незначно просунувся в розробці державної політики з питань захисту цивільних осіб, які постраждали від конфлікту. ООН вважає, що країні потрібно якомога швидше вирішити проблеми з порушенням прав людини.

За три місяці з 16 лютого по 15 травня Моніторингова місія ООН задокументувала 201 випадок порушень та обмежень прав людини. Про це йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Відповідальність за 68 із цих випадків організація покладає на український уряд, ще 19 – на угруповання «ДНР» та «ЛНР».

Жорстоке поводження з людьми

УВКПЛ задокументувало 93 випадки по обидва боки від лінії зіткнення незаконних чи свавільних затримань, катувань, жорстокого насильства та погроз щодо особистої недоторканності.

Уряд України відповідальний за 22 такі випадки, заявляють в ООН.

Гострою є проблема відсутності ефективного розслідування цих випадків, наголошують у звіті.

На території, яка контролюється «ЛНР», працює практика «превентивного арешту», а на тій, що контролює «ДНР», продовжується практика «адміністративного арешту». І ту, і іншу, на переконання ООН, можна прирівняти до насильницького зникнення з високими ризиками катувань і жорстокого поводження.

Свобода думки та вираження поглядів

ООН звертає увагу на наближення виборчих кампаній до виборів 2019 року. В цьому контексті у звіті йдеться про захист свободи думки та вираження поглядів, свободу засобів масової інформації, мирних зібрань та об’єднання як обов’язкову умову забезпечення відкритого та конструктивного демократичного й громадянського простору.

Моніторингова місія за звітний період зафіксувала 41 порушення цих основоположних свобод і принципу заборони дискримінації, а також 25 фізичних нападів на публічні заходи та окремих осіб, вчинених членами крайніх правих груп, часто без будь-якого покарання.

Глибоке занепокоєння в ООН викликали напади на ромські громади у Києві та Рудному, що призвели до повного спалення їхніх поселень. Обидва інциденти розслідуються, і щодо одного стало відомо, що його було вчинено крайньою правою групою «С14» у присутності поліції.

Порушення прав людей на лінії зіткнення

Цивільні, які живуть по обидва боки від лінії розмежування, та внутрішньо переміщені особи потерпають від відсутності можливості отримати відшкодування, примусового виселення та відсутності механізму реституції та компенсації за пошкоджене майно, проблем доступу до соціального забезпечення, соціального захисту, медичних і освітніх закладів.

При цьому у звіті відзначається, що за звітний період Україна досягла незначного прогресу в розробці комплексної державної політики з питань правового захисту осіб, які зазнали поранення внаслідок бойових дій, та родичів загиблих.

Порушення прав людей у Криму

Росія не надала доступу УВКПЛ на півострів. Попри це, ООН здійснила моніторинг ситуації з правами людини в Криму та Севастополі. Фахівці зафіксували 28 порушень прав людини, в тому числі насильницькі зникнення, обмеження основоположних свобод і посягання на право власності.

Росія винна у 25 з цих порушень, Україна – у 3, заявляють в ООН.

Висновки та рекомендації

Загалом ситуація з правами людини в Україні порівняно з попереднім звітним періодом залишилась без змін. Але саме це викликає занепокоєння ООН. Організація рекомендує Україні почати вирішення цих проблем якомога швидше.

Для цього країні, серед іншого, необхідно ухвалити комплексну державну політику та розробити механізм для забезпечення правового захисту та відшкодування для цивільних осіб, поранених під час бойових дій, та для родичів загиблих у ході бойових дій. Влада повинна запровадити незалежний, прозорий та недискримінаційний порядок документування і верифікації прав власності на житло, землю і майно, мовиться в звіті.

А Національна поліція та Генеральна прокуратура, за рекомендаціями ООН, повинні забезпечити ефективне та своєчасне розслідування всіх випадків нападів на працівників медіа.