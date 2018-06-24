CNN: футболіст Салах може покинути збірну Єгипту через Кадирова

Гравець англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах може покинути збірну Єгипту через лідера російського регіону Чечні Рамзана Кадирова, повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до футболіста. Журналісти зазначають, що на час чемпіонату світу з футболу в Росії єгипетська збірна базується саме в Чечні.

За даними американського телеканала, Салах не хоче, щоб його залучали до позафутбольних сфер і використовували для чийогось політичного іміджу.

На початку червня Салах сфотографувався з Кадировим і головою чеченського парламенту Магомедом Даудовим, які занесені в американський санкційний список. Фото були зроблені під час тренування збірної Єгипту на стадіоні в Грозному.

Газета The New York Times писала, що спочатку Салах не був присутнім на занятті, оскільки працював за індивідуальною програмою у зв’язку з травмою, отриманою в фіналі Ліги чемпіонів. Журналісти зазначали, що Кадиров поїхав зі стадіону, однак незабаром повернувся туди із Салахом.

Радник голови Чечні Турко Даудов розповів газеті, що Кадиров відправився до готелю, де живе єгипетська команда. У цей момент Салах спав у себе в номері, однак на прохання Кадирова його розбудили й на особистій машині голови республіки відвезли на стадіон.

23 червня Кадиров повідомив, що нагородив Салаха статусом почесного громадянина Чечні.

Єгипет після поразок від Уругваю й Росії втратив шанси на вихід до стадії плей-оф чемпіонату світу. У матчі з росіянами, який закінчився з рахунком 3:1, Салах забив єдиний гол своєї команди.

У минулому сезоні єгиптянин відзначився 43 м'ячами в футболці «Ліверпуля» і став найкращим гравцем сезону в англійській Прем’єр-лізі.