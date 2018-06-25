Напади на ромів в Україні

У ніч на 24 червня біля на Львівщині стався напад на табір ромів.Загинула одна людина, ще троє отримали травми, зокрема й 10-річний хлопчик. У прокуратурі вважають, що до нападу причетні 11 мешканців Львова та прилеглих сіл. У нацполіції ж заявили, що затримали усіх нападників – сімох людей та організатора нападу. Підозрювані визнали себе членами угруповання «Твереза і зла молодь», яке використовує символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division. Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Земфіра Кондур, голова ромського об’єднання «Чіріклі»; Андрій Садовий, міський голова Львова; Артем Шевченко, директор департаменту комунікації МВС. Ведуча: Інна Кузнецова.