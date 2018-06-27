«Уже не питають, що це за прапор». Як відзначають День кримськотатарського прапора

26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який відбувся 26–27 червня в Сімферополі 1991 року. Нинішнього року Міністерство інформаційної політики України презентувало загальнонаціональну кампанію соціальної реклами до Дня кримськотатарського прапора.

Як відзначають цей день у Криму та на материковій частині України? Яка історія стоїть за кримськотатарським прапором? Наскільки безпечно вивішувати його на півострові сьогодні? На ці та інші питання разом із ведучим Олександром Янковським відповідають гості та експерти Радіо Крим.Реалії.

Співорганізатор автопробігу до Дня кримськотатарського прапора Сеїт-Бекір Сулейманов нарікає, що в умовах російської анексії провести такий захід вкрай складно.

Люди бачать прапор, уже не ставлять питання: «Що це за прапор?». Сигналять у підтримку

«Він спочатку проводився у Криму, але поступово після анексії все ж перейшли на материк, до Києва, де більша кількість кримських татар перебуває. У Криму донині намагаються в окремих місцях проводити автопробіг, але ми щороку бачимо, що колони зіштовхуються з проблемами: їх зупиняють, штрафують, і лише в окремих селищах дійсно вдається його провести на місцевому рівні. Масштабного заходу не відбувається, тому ми намагаємося продовжувати цю традицію на материку. Багато українців приєднуються до цього автопробігу, у нас більше ніж 30 машин ‒ а минулого року до 40 доходило. Коли така колона з українськими та кримськотатарськими прапорами їде центральними вулицями міста ‒ це теж частина культурного обміну. Люди бачать прапор, уже не ставлять питання: «Що це за прапор?». Сигналять у підтримку», – розповідає Сулейманов.

Кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв вважає, що сьогодні в Криму його народові більше властивий патріотизм, ніж росіянам.

Кримські татари вивішуватимуть свої прапори на робочих місцях, на будинках, на своїх автомобілях

«Раніше відзначали на центральній площі міста Сімферополя урочисто, зі встановленням нашого національного прапора, з музикою, з концертною програмою, з розважальними номерами. На жаль, у Криму неможливо анонсувати будь-які заходи ‒ буде протидія з боку місцевої влади, з боку тих, хто любить владу. Кримські татари вивішуватимуть свої прапори на робочих місцях, на будинках, на своїх автомобілях. Тиждень тому помітив таку цікаву річ: ми з Наріманом Джелялом вирішили порахувати, на скількох машинах зустрінемо російський прапор. Ми оглянули приблизно 2000 автомобілів, і тільки на 19 я побачив триколор ‒ а кримськотатарських приблизно 100. Значить, їхній рівень патріотизму впав, а наш зберігається і, я думаю, буде рости», – каже активіст.

Заїр Смедляєв нарікає, що в нинішньому Криму всім, окрім кримських татар, дозволяється їздити з іншими прапорами, зокрема й з російськими, поліція такі автомобільні колони не затримує.

Радіослухач Олег із Криму не згоден: «Вони спокійно можуть відзначати день свого прапора. Для кримчан це не свято ніяке, для нас свято ‒ це російський прапор, коли у нього день».​

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Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповідає про стародавні корені сучасного свята.

«Взагалі, справжній колір кримськотатарського прапора ‒ це небесний колір, тобто блакитне полотнище. Його зазвичай використовували тюркські народи, тому що він вважався кольором бога Тенгрі. Тому ми бачимо або блакитний, або синій колір на історичних і сучасних прапорах тюркських країн. У золотої тамги кілька значень, у древніх тюркських родів, наприклад, її використовували як тавро, щоб не плутати худобу. Відзначати це свято ми вирішили 2010 року на одній із сесій Курултаю, причому ініціатива належала молоді. Ми в рамках школи молодого політика обговорювали з молодими кримськими татарами, що нам необхідно, щоб, окрім траурного дня, ми могли відзначати день наших символів і день суб’єктності. І тоді з’явилася ідея, запропонована молоддю, щоб організувати ось такий день. Тоді й було схвалене рішення відзначати День кримськотатарського прапора», – розповідає він.

Ескендер Барієв уточнює, що прапор із тамгою як державний був затверджений ще на першому Курултаї 1917 року. Згодом, після повернення кримських татар на історичну батьківщину, другий Курултай ухвалив цей самий символ уже як національний прапор, додає член Меджлісу.