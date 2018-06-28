За три роки створено три нових дивізії біля нашого кордону – представник української розвідки

У Києві на запрошення України зібралися представники розвідок дев’яти країн світу, щоб підготуватися до ймовірної ескалації конфлікту зі сторони Росії. До чого готується Росія? Яких заходів вирішили вжити країни Чорноморського регіону? І як загалом розвивається українська розвідка? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Вчора відбувся форум Black Sea Intelligence Forum, у якому брали участь представники розвідок дев’яти країн, включно з Україною: Болгарія, Грузія, Канада, Молдова, Румунія, США, Туреччина, Франція. Про що говорили та для чого збиралися?

– За ініціативи Головного управління розвідки Міністерства оборони відбулася така зустріч. Це робота аналітиків, які здійснювали обмін досвідом, обмін інформацією та оцінками, які вони мають. Також виробили спільні рекомендації, насамперед нашому керівництву, щодо подальших дій, для того щоб нейтралізувати ті загрози, які походять від Російської Федерації.

– Що стало приводом зібратися? Чому саме зараз зібралося аж 9 країн – представників розвідок?

– Дійсно, військова розвідка України на сьогодні зібрала достатньо інформації, яка необхідна для того, щоб оцінити обстановку.

Ми маємо інформацію стосовно активності Росії навесні цього року. Особливо потужні заходи бойової підготовки, які були проведені у квітні у Південному військовому окрузі. І ми маємо інформацію стосовно інших подій. Наприклад, засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації в окупованому Криму. Це перше таке засідання, яке було проведено на території нашої держави.

Дуже активні заходи були проведені на початку червня. Була перевірена бойова готовність військ Південного військового округу під приводом, як офіційно говорить Москва, підготовки до Чемпіонату світу. Але ми маємо детальну підтверджену інформацію, що було здійснено перевірку військ і готовності до дій саме на українському південно-західному стратегічному напрямку. Саме ця інформація стала ключовою, ми нею поділилися з нашими партнерами. Обговорили питання, які стосуються цих загроз, у тому числі можливих планів подальших дій Росії.

Наших партнерів дуже зацікавило питання Азова. Це нова загроза, яка постала перед нами та дуже активно проявилася у травні. І ми бачимо як ця загроза розвивається.

– Це де-факто повзуча окупація Азовського моря. Найбільш дивне, як на мене, що Україна ніяк не реагує. Росія фактично бере під контроль усе море.

Є зацікавленість країн Чорноморського регіону, які бачать як повзуча експансія Росії може відбутися від Азовського моря і до Чорного моря

– Я б не сказав, що Україна не реагує на ці питання. Той же форум підтвердив, що є зацікавленість наших партнерів, є зацікавленість країн Чорноморського регіону, які це спостерігають і бачать як повзуча експансія Росії може відбутися від Азовського моря і до Чорного моря. Одна з основних задач, яку ставить перед собою російське керівництво – посилення контролю Росії Чорного моря.

Стосовно Азова, дуже яскравий приклад відбувся у травні, коли по військовій лінії було оголошено, що в Азові буде проведено навчання морських сил, був закритий район. Район закрили, цивільні судна його обходили, це збільшує дистанцію проходу до наших портів.

Коли був відкритий Керченський міст, Росія одразу посилила свою присутність. Сьогодні близько 40 бойових кораблів і катерів Чорноморського флоту і навіть Каспійської флотилії ФСБ Росії перебувають в Азовському морі

Але насправді ніяких заходів бойової підготовки там не проводилось. З того моменту почалися інші заходи. Коли був відкритий Керченський міст, Росія одразу посилила свою присутність. Сьогодні близько 40 бойових кораблів і катерів Чорноморського флоту і навіть Каспійської флотилії ФСБ Росії перебувають в Азовському морі. Вони здійснюють контроль побережжя, здійснюють контроль судноплавства і намагаються повністю контролювати весь Азов.

– Це також агресія, щоб послабити Україну. Ви згадали засідання колегії в Криму, військові навчання тощо. До чого готується Росія?

– Це проявилося у 2016 році, коли було проведено стратегічне навчання «Кавказ-2016», потім «Запад-2017» і вже у цьому році постійно здійснюються перевірки укомплектованості, готовності російських військ до більш активних дій, насамперед наступальних.

Уздовж кордону розгорнуто близько 19 батальйонних тактичних груп повністю укомплектованих особовим складом, технікою, які у короткий період часу можуть бути залучені до бойових дій, у тому числі на території України.

– Для порівняння, наскільки збільшилося кількість військових частин російської армії біля українських кордонів за останні кілька років?

За три роки створено три нових дивізії біля нашого кордону – близько 80 тисяч військових

– В абсолютних цифрах, за три роки створено три нових дивізії біля нашого кордону. Якщо взяти кількість військ, розгорнутих біля нашого кордону від Півночі й до окупованого Криму – близько 80 тисяч військових. Потужний військово-повітряний компонент. Морський компонент, який Росія наростила за останні три роки після анексії Криму. Це становить потенційну загрозу біля наших кордонів.

– Це дані української розвідки? Чи допомагають західні партнери української розвідки?

– Дуже багато інформації збирає військова розвідка України, військовий компонент Збройних сил України. Ми маємо зв’язки та потужну кооперацію з нашими колегами.

Агресія Російської Федерації проти України це – перший крок до більш активної підготовки Росії до конфронтації з рештою країн Європи

Агресія Російської Федерації проти України це не тільки загроза для нас. По суті, це перший крок до більш активної підготовки Росії до конфронтації з рештою країн Європи та наші партнери це розуміють. Тому ми маємо обмін розвідувальною інформацією, оскільки Росія активна не тільки у нашому регіоні.

– Про що свідчать ці факти, Росія рано чи пізно піде у воєнну ескалацію? Чи це психологічний тиск?

– Тут можна говорити про два підходи. Один з елементів гібридної війни Росії – це тиск. Тиск на нашу державу, у тому числі військовий. Загроза військового вторгнення передбачає, що ми будемо реагувати: збільшувати витрати на оборону, утримувати наші війська, тиск на наше населення.

Загрозливою для нас є ознака, яка проявляється під час навчання. Кожне навчання має елемент оперативного маскування, щоб приховати дійсні наміри, які є у противника.

– Чи є інформація в української розвідки, які можуть бути плани у Володимира Путіна? Якщо обговорюється військова операція.

– Це широкомасштабна операція, яка може бути проведена по декількох напрямках, починаючи Півднем, наступальна операція у напрямку Києва і при цьому, можливо, залучення військ, які будуть розгорнуті на території Білорусі з Північного напрямку, щоб зайняти найбільш стратегічно важливі об’єкти на Півночі нашої країни.

– Що відомо українській розвідці про те, що змінюється на окупованій частині Донбасу? У якому стані бійці так званих армійських корпусів, як налаштовано місцеве населення, чого очікувати від сепаратистів?

Всіма питаннями займається штаб восьмої армії (Росії – ред.)

– З кінця 2017 року дещо змінилася система управління, вона стала більш чіткою і всіма питаннями займається штаб восьмої армії. Щодо морального психологічного стану так званих військових, найманців, які беруть участь у бойових діях. Ніхто не хоче воювати, хочуть знаходитися в тилу. Зменшився період перебування бойовиків на лінії зіткнення. Є багато прикладів мародерства і крадіжок. Це не визволення, а окупація нашої території.

– Скільки там зараз росіян? Навіщо вони там потрібні? Колаборанти самі не можуть обійтися?

– Якщо не говорити про два армійських корпуси, інструктори та інший персонал, який забезпечує роботу найбільш важливих підрозділів – близько 3 тисяч військових Росії. Ротація майже проведена.

Усе озброєння, військова техніка, запаси матеріального забезпечення цих корпусів, завезене з території Росії. Там налагоджений чіткий контроль, постійно працюють комісії. У більшості випадків для того, щоб це не розкрадалося. А також для того, щоб контролювати готовність цих корпусів до більш масштабних бойових дій.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)