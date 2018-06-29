Як ремонт автомагістралі перетворюється в «напад Заходу на Схід» (огляд дезінформації)

Минулого тижня головною мішенню прокремлівської дезінформації стала Європа, а особливу увагу приділили чеській автомагістралі D1, яка сполучає Прагу і Брно, два найбільших міста Чехії. Про це та інше – в огляді від групи East Stratcom, що інформує про маніпуляції і дезінформацію у медіа в ЄС.

«Крізь призму прокремлівської дезінформації ремонт автомагістралі здався підозрілим заходом і частиною підготовки до війни, про що попередило чеське видання. У цьому ж ЗМІ висловили упевненість, що за ремонтом автомагістралі можуть ховатися таємні задуми. Щоб посіяти недовіру серед своєї аудиторії, це ж видання заявило, що дорогу ремонтують для підготовки нападу «на Схід»», – зазначають в огляді.

Одними з головних напрямків дезінформації на минулому тижні також називають теорії змови. Як приклад, наводять заяву телеведучого «Першого російського каналу», що Більдерберзький клуб насправді, можливо, є «тіньовим світовим урядом», що керує світовою політикою «за нашою спиною».

«Одне ЗМІ Угорщини пішло ще далі, припустивши, що Більдерберзька група, яка щорічно зустрічається в Турині, в Італії, готується до нової війни з Росією. Те ж ЗМІ заявило, що на Більдерберзькій групі лежить відповідальність за обидві світові війни і Холодну війну. Ми уважно вивчили порядок денний засідання в Турині, але не зуміли знайти серед обговорюваних тем нічого про підготовку до війни», – йдеться в огляді.

(Більдерберзька група, також Більдерберзька конференція або Більдерберзький клуб – щорічна приватна конференція, в якій беруть участь від 120 до 150 осіб європейської та північноамериканської політичної еліти, експерти з промисловості, фінансів, наукових кіл та засобів масової інформації, створена в 1954 році.)

Німеччина у центрі дезінформації

Минулого тижня з’явилось повідомлення, що Ангела Меркель не представляє інтереси Німеччини, а є маріонеткою в руках сім'ї Ротшильдів. А агентство Russia Today (RT) заявило, що Міністерство оборони Німеччини не знає про участь українських танків у змаганнях Strong Europe Tank Challenge і «не хоче про це знати». Газета Bild швидко спростувала цю заяву.

А одна радіостанція нагадала про «справу Лізи».

«Нагадуємо вам, що «справа Лізи» була частиною дезінформаційної кампанії, в перебігу якої повідомлялося, що російськомовну дівчинку викрали і зґвалтували мігранти, але незабаром виявилося, що ці повідомлення були помилковими», – пояснюють у матеріалі.

Проте, були організовані протести проти німецької влади, а здатність поліції захистити російські меншини, що живуть в країні, опинилася під питанням. Згадана радіостанція у своїй програмі висловила сумніви у тому, що російськомовні ЗМІ будь-коли публікували неправдиву інформацію про цей випадок.

Серед трендів дезінформації минулому тижні також називають неправдиві тривожні новини про нібито провокації Заходу в Сирії і Росії.

«Як стало відомо з іншої теорії змови, Захід не просто готує до війни автомагістраль: його секретні служби замислюють терористичну атаку в Росії – просто, щоб завадити проведенню Чемпіонату світу з футболу», – пишуть дослідники прокремлівської дезінформації.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, – а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й які визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.