Звірства в країнах Балтії? – огляд дезінформації від East Stratcom

Минулого тижня у ЗМІ поширювали дезінформацію про країни Балтії. Також у ЗМІ поширили шокуючий фейк про начебто загибель дитини під час навчань НАТО у 2018 році в Литві. Про це та інше – у щотижневому звіті від робочої групи East Stratcom Force, що інформує про фейки і пропаганду у ЄС.

Автори огляду звертають увагу на «документальну» стрічку «Цветной сектор» про події на ризьких барикадах в січні 1991 року, відзняту в Росії. Творці фільму намагаються довести, що криваві злочини в січні 1991 року здійснили не «ОМОН» або снайпери радянських спецслужб, а збройні сили Латвії, начебто «свої стріляли у своїх».

«За версією нового російського документального фільму на тему «псевдо-революцій», офіцери латвійської армії стріляли у цивільних «зовсім як на Майдані» в 2014 році. Зрозуміло, такі заяви неодноразово спростовувалися і раніше – кожен раз, коли прокремлівська дезінформація згадувала про нібито постановочні «кольорові революції», – йдеться у огляді.

На думку робочої групи із ЄС, таким чином прокремлівська дезінформація знову спробувала представити країни Балтії в непривабливому світлі.

Латвію також звинуватили в обмеженні прав негромадян.

«Латвію знову звинуватили в обмеженні прав негромадян (здебільшого, росіян за національністю), які проживають на території країни. Насправді, негромадяни в рівній мірі захищені законодавством, як в Латвії, так і під час проживання або пересувань за кордоном, і є єдиною групою осіб, крім громадян країни, які мають законне право постійно проживати в Латвії. Більш того, негромадяни можуть стати громадянами Латвії за допомогою процедури натуралізації», – пояснюють у звіті.

Також минулого тижня у прокремлівських джерелах з'явилось шокуюче повідомлення про те, що під час навчань НАТО у 2018 році в Литві було убито дитину. Стверджувалось, ніби бронетранспортер армії США з американськими військовослужбовцями задавив дитину, що їхала на велосипеді.

«За версією прокремлівських джерел, в результаті дитина загинула на місці, а 13 американців отримали поранення. Як це часто буває з дезінформацією, в сюжеті є частина істини: під час навчань дійсно стався інцидент за участю 13 солдатів США. Але на цьому факти закінчуються, а сюжет переходить під контроль ретельно продуманої дезінформаційної схеми, якою створюється фейковий новина про загиблу дитину», – розповідають у звіті.

Повідомлення було швидко спростоване журналістами, Департаментом статистики збройних сил Литви і міністром національної оборони Литви Раймундасом Кароблісом.

Гра в провокацію

Прес-служба так званої «ДНР», яку називають у звіті сумнозвісним джерелом прокремлівської дезінформації, заявила, що українські силові ограни готують провокацію проти делегації з ЄС на Донбасі.

«Зрозуміло, з огляду на тісне партнерство між ЄС і Україною, подібне навряд чи станеться», – вважають автори звіту.

А кілька російських телепередач підняли питання майбутньої «провокації» збоку України на Донбасі під час Чемпіонату світу з футболу в Росії. За словами російської влади і підконтрольних їй ЗМІ, така провокація матиме «серйозні наслідки» для української державності.

Автори щотижневого звіту дезінформації підсумовують, що у зв'язку з початком Чемпіонату світу необхідно не тільки брати до відома загальну ситуацію зі свободою слова та правами людини в Росії, але і можливість використання цієї події з метою дезінформації.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, – а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й які визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.